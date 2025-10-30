Châtillon, France, 30 octobre 2025

DBV Technologies annonce la nomination de Philina Lee, Ph.D. au sein de son Conseil d’administration

DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Market: DBVT), (la « Société » ou « DBV »), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé ce jour la nomination provisoire d’une nouvelle administratrice indépendante, le Docteur Philina Lee, au sein de son Conseil d’administration (le « Conseil »), effective à compter du 30 octobre 2025. Le Docteur Lee est nommée en remplacement de Daniel Soland, sous réserve de la ratification par les actionnaires lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de DBV. Le Docteur Lee devient également membre du Comité des rémunérations du Conseil. Suite à ces changements, le Conseil de la Société est composé de dix membres.

« Nous sommes heureux d'accueillir Philina Lee en tant que nouvelle administratrice indépendante au sein du Conseil de la Société », a déclaré Michel de Rosen, Président du Conseil. « La riche expérience de Philina en matière de création d'entreprises biopharmaceutiques performantes et de commercialisation de produits pharmaceutiques apportera une valeur ajoutée précieuse, au moment où la Société se rapproche d'une commercialisation potentielle. »

Le Docteur Lee rejoint DBV après avoir occupé un poste de premier plan chez Blueprint Medicines, où elle a gravi les échelons, jusqu'à diriger l'organisation commerciale de l'entreprise en tant que Directrice commerciale, supervisant le lancement et la croissance réussis d'AYVAKIT®. Elle était auparavant membre du conseil d'administration de Fusion Pharmaceuticals, où elle a siégé au comité des nominations et de gouvernance, ainsi qu'au comité de recherche et de développement.

« Je suis ravie de rejoindre le Conseil de DBV à un moment important de la vie de la Société, alors qu’elle continue de faire progresser VIASKIN® Peanut pour les enfants et les jeunes enfants souffrant d’allergie à l'arachide », a déclaré Docteur Lee. « Je me réjouis de siéger au Comité des rémunérations, et de contribuer à l’expansion et au succès de la Société ».

A propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le compartiment B d’Euronext Paris (DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT, CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

VIASKIN est une marque commerciale déposée de DBV Technologies.

