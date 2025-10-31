AS Ekspress Grupp: 2025. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

 | Source: Ekspress Grupp Ekspress Grupp

Ekspress Grupi müügitulu jätkas nii III kvartalis kui ka 9 kuu kokkuvõttes kasvu, mida vedasid grupi investeeringud konverentsiäri, piletimüügi ja digitaalsete väliekraanide valdkonnas. Tugeva kasvu tegid ka meediaettevõtete digitaalsed tellimused.

Ekspress Grupi 2025. aasta III kvartali müügitulu kasvas aastases võrdluses 1,1 miljoni euro võrra (+6%), ulatudes 17,9 miljoni euroni. 2025. aasta 9 kuu müügitulu kasvas eelmise aastaga võrdluses 3,6 miljoni euro võrra (+7%) 56,3 miljoni euroni. Suurima panuse nii III kvartali kui ka 9 kuu kasvu andsid 2024. aasta juulis Delfi Meedia poolt omandatud Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse äritegevus ja 2024. aasta detsembris Delfi Leedu poolt omandatud konverentsiettevõte UAB Kenton Baltic. Lisaks panustasid müügitulu suurenemisse Delfi Leedu tehisintellekti projekt ning jätkuv kasv digitellimustuludes, piletimüügiplatvormide tuludes ja digitaalsete väliekraanide tuludes. Teisest küljest avaldas grupi tegevusele mõju Balti riikide ettevõtluskeskkonna üldine madalseis, mis väljendus reklaamitulude 2% vähenemises III kvartalis ja 5% 9 kuu jooksul.

9 kuu digitaalsed tulud kasvasid aastases võrdluses 5%. Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvasid samal ajal aastases võrdluses kõigis kolmes riigis. Aastaga sai kontsern Balti riikides juurde ligi 22 000 digitellimust (+10%) ja jõudis 2025. aasta III kvartali lõpus 245 000 tellimuseni. Kontserni digitaalne tulu põhineb seega üha enam digitellimuste müügitulul ja moodustab järjest suurema korduva tulubaasi ilma täiendava müügitegevuse (ja -kulude) vajaduseta. Oleme tugevdanud grupi meediaettevõtete pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides digitellimuste valdkonna liider. Kontsern liigub samm-sammult oma strateegiliste finantseesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

Piletimüügiplatvormide tulud kasvasid III kvartalis aastatagusega võrreldes 6%. Samuti näitas väliekraanide äri 1% kasvu, mida toetas nii võrgustiku laiendamine 159 ekraanini kui ka müügitulu kasv ekraani kohta. Sellega on kontsern suurendanud oma kohalolu just Läti turul, kus ekraanide arv kasvas aastaga 107-lt 112-le, samas kui Eestis omame 47 ekraani. Need kaks valdkonda on osutunud vastupidavaks ka aeglasema majanduskasvu tingimustes.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,4 miljonit eurot, suurenedes aastases võrdluses 0,4 miljoni euro võrra (+21%). 9 kuu EBITDA oli 5,5 miljonit eurot, mis on eelmise aasta tase. EBITDA kasvu toetas 2024. aastal omandatud koolitus- ja konverentsiäri. Kuid tulenevalt Baltimaade nõrgast majanduskeskkonnast oli surve all meediaettevõtete reklaamimüük, mis omakorda mõjutas EBITDA’d negatiivselt.

2025. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 2,4 miljonit eurot, mis suurenes 2,1 miljoni euro võrra. 2025. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 1,9 miljonit eurot, suurenedes 1,8 miljonit eurot. Nii III kvartali kui ka 9 kuu puhaskasumi kasvust moodustab 2,0 miljonit eurot ühekordne kasum osaluse müügist sidusettevõttes SIA Altero. Samas kontserni 9 kuu puhaskasumile avaldas negatiivset mõju kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Positiivset mõju avaldas aga väiksem dividendidega seotud tulumaksukulu ja väiksemad intressikulud võrreldes eelmise aastaga.

Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. Juhatus peab oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks kui ka majanduse edasise jahtumisega seotud olukordadeks. 30. september 2025 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 9,0 miljonit eurot (30.09.2024: 5,4 miljonit eurot). Juunis 2025 maksis kontsern aktsionäridele dividendi 6 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,86 miljoni euro väärtuses.


III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSED

MÜÜGITULU

2025. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 17,9 miljonit eurot (III kvartal 2024: 16,8 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 6% võrreldes eelmise aastaga. 2025. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 56,3 miljonit eurot (9 kuud 2024: 52,7 miljonit eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 7% võrreldes eelmise aastaga.

Nii III kvartali kui ka 9 kuu kasvu taga on peamiselt 2024. aasta juulis Delfi Meedia poolt omandatud Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse äritegevus ja 2024. aasta detsembris Delfi Leedu poolt omandatud konverentsiettevõte UAB Kenton Baltic. Lisaks panustasid kasvu Delfi Leedu tehisintellekti projekt ning jätkuv kasv digitellimustuludes, piletimüügiplatvormide tuludes ja digitaalsete väliekraanide tuludes.

Delfi UAB poolt arendatav tehisintellekti mudeli arendus on finantseeritud Euroopa Liidu poolt ja selle eesmärk on võimaldada automaatselt tuvastada valeinfot. Projekt algas 2025. aasta I kvartalis ja lõpeb eeldatavasti 2026. aasta II kvartalis ning selle oodatav tulu on kokku ca 3 miljonit eurot. Mudel saab olema avalikult kättesaadav kõigile tehisintellekti arendajatele.

Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2025. aasta III kvartali lõpus 85% kogukäibest (2024. aasta III kvartali lõpp: 86% kogukäibest). Digitulude osakaal kontserni kogutulust on langenud seoses koolitus- ja konverentsiäri kui uue tuluvaldkonna laienemisega. 2025. aasta 9 kuu digitaalsed tulud suurenesid 5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KULUD

2025. aasta III kvartali müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud ilma kulumita kokku moodustasid 15,5 miljonit eurot (III kvartal 2024: 15,2 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 0,3 miljonit eurot (+2%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2025. aasta 9 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud ilma kulumita kokku moodustasid 51,1 miljonit eurot (9 kuud 2024: 47,8 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 3,3 miljonit eurot (+7%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Nii III kvartali kui ka 9 kuu kulude suurenemise taga on peamiselt uute omandatud koolitus- ja konverentside ärikulud ja Leedu tehisintellekti projektiga seotud kulud (III kvartal 2025: 0,5 miljonit eurot; 9 kuud 2025: 2,6 miljonit eurot).

KASUMLIKKUS

2025. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,4 miljonit eurot (III kvartal 2024: 2,0 miljonit eurot). EBITDA suurenes 21% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 13% (III kvartal 2024: 12%). 2025. aasta 9 kuu konsolideeritud EBITDA oli 5,5 miljonit eurot (9 kuud 2024: 5,5 miljonit eurot). EBITDA jäi eelmise aasta tasemele ning EBITDA marginaal oli 10% (9 kuud 2024: 10%). EBITDA kasvu toetas 2024. aastal omandatud koolitus- ja konverentsiäri. Kuid tulenevalt Baltimaade nõrgast majanduskeskkonnast oli surve all meediaettevõtete reklaamimüük, mis omakorda mõjutas EBITDA’d negatiivselt.

2025. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 2,4 miljonit eurot (III kvartal 2024: 0,3 miljonit eurot), suurenedes 2,1 miljoni euro võrra. 2025. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 1,9 miljonit eurot (9 kuud 2024: 0,1 miljonit eurot), suurenedes 1,8 miljonit eurot. Nii III kvartali kui ka 9 kuu puhaskasumi kasvust moodustab 2,0 miljonit eurot ühekordne kasum osaluse müügist sidusettevõttes SIA Altero. Kontserni 9 kuu puhaskasumit mõjutas negatiivselt kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv (-0,8 miljonit eurot). Positiivset mõju avaldas aga väiksem tulumaksukulu (+0,7 miljonit eurot), mis tuli peamiselt dividendide tulumaksust ning väiksemad intressikulud (+0,3 miljonit eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 9,0 miljonit eurot ja omakapitali 58,5 miljonit eurot (53% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2024. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 5,4 miljonit eurot ja 55,3 miljonit eurot (52% bilansimahust). Seisuga 30. september 2025 oli kontserni netovõlg 16,6 miljonit eurot (30. september 2024: 21,2 miljonit eurot).

2025. aasta 9 kuu kontserni rahavood äritegevusest olid 4,2 miljonit eurot (9 kuud 2024: 3,1 miljonit eurot), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid ja väiksem makstud ettevõtte tulumaks.

2025. aasta 9 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid 1,8 miljonit eurot (9 kuud 2024: -5,3 miljonit eurot), millest 4,2 miljonit eurot moodustab laekumine osaluse müügist sidusettevõttest SIA Altero ning -2,9 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega. Suuremad investeeringud olid LED väliekraanide soetamised ning investeeringud Delfi platvormi ja Delfi TV arendamisse.

2025. aasta 9 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -6,0 miljonit eurot (9 kuud 2024: -2,1 miljonit eurot), millest -1,86 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele (I poolaasta 2024: -1,85 miljonit eurot). 2025. aasta 9 kuu jooksul ei toimunud laekumisi omaaktsiate müügist aktsiaoptsiooni programmi raames (9 kuud 2024: 0,5 miljonit eurot). Finantseerimistegevused sisaldavad netomuutust laenukohustustes -2,3 miljonit eurot (9 kuud 2024: 1,0 miljonit eurot) ja rendikohustustes -1,9 miljonit eurot (9 kuud 2024: -1,7 miljonit eurot) seoses järelejäänud rendiperioodi tavapärase vähenemisega.

DIVIDENDID

23. mail 2025. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 6  eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,86 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 12. juunil 2025. aastal.


SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)Müügitulu
 III kv 2025III kv 2024muutus %9 kuud 20259 kuud 2024muutus %12 kuud 2024
Meediasegment17 82016 7806%56 21352 5927%76 071
 reklaam8 7658 936-2%27 91229 315-5%42 234
tellimused (sh üksikmüük)5 1395 0123%15 53715 0893%20 457
piletimüügiplatvormid9949406%2 8452 6049%4 157
väliekraanid1 0761 0661%3 3173 1176%4 445
muud müügitulud1 846827123%6 6022 467168%4 778
Kesksed tegevused22319415%61454812%752
Segmentidevahelised elimineerimised(171)(167) (524)(483) (653)
KONTSERN KOKKU17 87116 8066%56 30352 6577%76 170
sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest*15 50714 6936%47 80645 3305%65 070
% tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest*87%87% 85%86% 85%


(tuhandetes EUR)EBITDA
 III kv 2025III kv 2024muutus %9 kuud 20259 kuud 2024muutus %12 kuud 2024
Meediasegment2 7022 37414%6 5676 676-2%12 364
Kesksed tegevused(307)(380)19%(1 097)(1 221)10%(1 699)
Segmentidevahelised elimineerimised1(12) 410 11
KONTSERN KOKKU 2 3961 98221%5 4755 4660%10 677


EBITDA marginaalIII kv 2025III kv 20249 kuud 20259 kuud 202412 kuud 2024
Meediasegment15%14%12%13%16%
KONTSERN KOKKU13%12%10%10%14%

* Digitulude osakaal kontserni kogutulust on ümber hinnatud tulenevalt uute ärisuundade lisandumistest.


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)30.09.202531.12.2024
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid8 9618 971
Nõuded ostjatele ja muud nõuded14 72914 394
Ettevõtte tulumaksu nõuded148170
Varud373373
Käibevara kokku24 21123 908
Põhivara  
Muud nõuded ja investeeringud1 7371 775
Edasilükkunud tulumaksu vara7171
Investeeringud ühisettevõtetesse1 032872
Investeeringud sidusettevõtetesse1502 464
Materiaalne põhivara9 74410 834
Immateriaalne põhivara74 20374 112
Põhivara kokku86 93690 128
VARAD KOKKU111 148114 036
KOHUSTUSED   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused3 2745 309
Võlad tarnijatele ja muud võlad27 08027 014
Ettevõtte tulumaksu kohustused536
Lühiajalised kohustused kokku30 35932 359
Pikaajalised kohustused  
Pikaajalised võlakohustused22 27323 232
Muud pikaajalised kohustused55
Pikaajalised kohustused kokku22 27823 237
KOHUSTUSED KOKKU 52 63755 596
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital18 57618 576
Ülekurss14 29514 295
Omaaktsiad(5)(5)
Reservid2 4942 364
Jaotamata kasum23 15123 210
OMAKAPITAL KOKKU 58 51158 440
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU111 148114 036


Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)III kv 2025III kv 20249 kuud 20259 kuud 202412 kuud 2024
Müügitulu17 87116 80656 30352 65776 170
Müüdud toodangu kulu(13 955)(13 594)(45 358)(41 853)(58 209)
Brutokasum 3 9163 21110 94410 80417 961
Muud äritulud97409424698959
Turunduskulud(939)(640)(2 971)(2 321)(3 369)
Üldhalduskulud(2 364)(2 455)(7 849)(7 851)(10 530)
Muud ärikulud(34)(39)(115)(134)(164)
Ärikasum /(-kahjum)6764864331 1964 857
Intressitulud13236984117
Intressikulud(309)(476)(1 124)(1 384)(1 836)
Muud finantstulud/(kulud)(162)(16)(199)(39)(58)
Kokku finantstulud/(-kulud)(458)(468)(1 254)(1 339)(1 777)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt58122159243318
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt2 0681732 343423471
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist2 3433121 6825243 869
Tulumaks101(7)246(416)(617)
Aruandeperioodi puhaskasum /(kahjum)2 4443051 9281083 252
Koondkasum /(-kahjum) kokku2 4443051 9281083 252
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta0,07900,00980,06230,00350,1058


Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)9 kuud 20259 kuud 202412 kuud 2024
Rahavood äritegevusest   
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum)4331 1964 857
Korrigeerimised (mitterahalised):   
Põhivara kulum5 0384 2665 823
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest192533
Äritegevuse rahavood:   
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus(274)(576)(1 281)
Varude muutus0(32)(52)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus246(84)3 390
Makstud ettevõtte tulumaks(27)(644)(707)
Makstud intressid(1 245)(1 025)(1 875)
Rahavood äritegevusest kokku4 1903 12710 188
Rahavood investeerimistegevusest   
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha)/müük/

sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse		4 200(2 579)(5 246)
Laekunud intressid7182115
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine(2 934)(3 036)(4 619)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük263
Antud laenud(42)(12)(12)
Antud laenude tagasimaksed6044
Laekunud dividendid456204379
Rahavood investeerimistegevusest kokku1 813(5 331)(9 376)
Rahavood finantseerimistegevusest   
Makstud dividendid(1 857)(1 848)(1 848)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed(1 893)(1 708)(2 315)
Arvelduskrediidi muutus05330
Saadud laenud5 0002 2404 640
Laenude tagasimaksed(7 263)(1 763)(2 419)
Laekunud aktsiate emiteerimisest09898
Laekunud omaaktsiate müügist0397397
Rahavood finantseerimistegevusest kokku(6 012)(2 052)(1 447)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS(10)(4 256)(635)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses8 9719 6069 606
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus8 9615 3518 971



Lisainfo
Rain Sarapuu
Kontserni finantsjuht
rain.sarapuu@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.

Manus


Attachments

EG_III_kvartal_2025_EST

Recommended Reading