AS Ekspress Grupp: 2025. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Ekspress Grupi müügitulu jätkas nii III kvartalis kui ka 9 kuu kokkuvõttes kasvu, mida vedasid grupi investeeringud konverentsiäri, piletimüügi ja digitaalsete väliekraanide valdkonnas. Tugeva kasvu tegid ka meediaettevõtete digitaalsed tellimused.

Ekspress Grupi 2025. aasta III kvartali müügitulu kasvas aastases võrdluses 1,1 miljoni euro võrra (+6%), ulatudes 17,9 miljoni euroni. 2025. aasta 9 kuu müügitulu kasvas eelmise aastaga võrdluses 3,6 miljoni euro võrra (+7%) 56,3 miljoni euroni. Suurima panuse nii III kvartali kui ka 9 kuu kasvu andsid 2024. aasta juulis Delfi Meedia poolt omandatud Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse äritegevus ja 2024. aasta detsembris Delfi Leedu poolt omandatud konverentsiettevõte UAB Kenton Baltic. Lisaks panustasid müügitulu suurenemisse Delfi Leedu tehisintellekti projekt ning jätkuv kasv digitellimustuludes, piletimüügiplatvormide tuludes ja digitaalsete väliekraanide tuludes. Teisest küljest avaldas grupi tegevusele mõju Balti riikide ettevõtluskeskkonna üldine madalseis, mis väljendus reklaamitulude 2% vähenemises III kvartalis ja 5% 9 kuu jooksul.

9 kuu digitaalsed tulud kasvasid aastases võrdluses 5%. Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvasid samal ajal aastases võrdluses kõigis kolmes riigis. Aastaga sai kontsern Balti riikides juurde ligi 22 000 digitellimust (+10%) ja jõudis 2025. aasta III kvartali lõpus 245 000 tellimuseni. Kontserni digitaalne tulu põhineb seega üha enam digitellimuste müügitulul ja moodustab järjest suurema korduva tulubaasi ilma täiendava müügitegevuse (ja -kulude) vajaduseta. Oleme tugevdanud grupi meediaettevõtete pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides digitellimuste valdkonna liider. Kontsern liigub samm-sammult oma strateegiliste finantseesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

Piletimüügiplatvormide tulud kasvasid III kvartalis aastatagusega võrreldes 6%. Samuti näitas väliekraanide äri 1% kasvu, mida toetas nii võrgustiku laiendamine 159 ekraanini kui ka müügitulu kasv ekraani kohta. Sellega on kontsern suurendanud oma kohalolu just Läti turul, kus ekraanide arv kasvas aastaga 107-lt 112-le, samas kui Eestis omame 47 ekraani. Need kaks valdkonda on osutunud vastupidavaks ka aeglasema majanduskasvu tingimustes.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,4 miljonit eurot, suurenedes aastases võrdluses 0,4 miljoni euro võrra (+21%). 9 kuu EBITDA oli 5,5 miljonit eurot, mis on eelmise aasta tase. EBITDA kasvu toetas 2024. aastal omandatud koolitus- ja konverentsiäri. Kuid tulenevalt Baltimaade nõrgast majanduskeskkonnast oli surve all meediaettevõtete reklaamimüük, mis omakorda mõjutas EBITDA’d negatiivselt.

2025. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 2,4 miljonit eurot, mis suurenes 2,1 miljoni euro võrra. 2025. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 1,9 miljonit eurot, suurenedes 1,8 miljonit eurot. Nii III kvartali kui ka 9 kuu puhaskasumi kasvust moodustab 2,0 miljonit eurot ühekordne kasum osaluse müügist sidusettevõttes SIA Altero. Samas kontserni 9 kuu puhaskasumile avaldas negatiivset mõju kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Positiivset mõju avaldas aga väiksem dividendidega seotud tulumaksukulu ja väiksemad intressikulud võrreldes eelmise aastaga.

Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. Juhatus peab oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks kui ka majanduse edasise jahtumisega seotud olukordadeks. 30. september 2025 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 9,0 miljonit eurot (30.09.2024: 5,4 miljonit eurot). Juunis 2025 maksis kontsern aktsionäridele dividendi 6 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,86 miljoni euro väärtuses.





III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSED

MÜÜGITULU

2025. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 17,9 miljonit eurot (III kvartal 2024: 16,8 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 6% võrreldes eelmise aastaga. 2025. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 56,3 miljonit eurot (9 kuud 2024: 52,7 miljonit eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 7% võrreldes eelmise aastaga.

Nii III kvartali kui ka 9 kuu kasvu taga on peamiselt 2024. aasta juulis Delfi Meedia poolt omandatud Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse äritegevus ja 2024. aasta detsembris Delfi Leedu poolt omandatud konverentsiettevõte UAB Kenton Baltic. Lisaks panustasid kasvu Delfi Leedu tehisintellekti projekt ning jätkuv kasv digitellimustuludes, piletimüügiplatvormide tuludes ja digitaalsete väliekraanide tuludes.

Delfi UAB poolt arendatav tehisintellekti mudeli arendus on finantseeritud Euroopa Liidu poolt ja selle eesmärk on võimaldada automaatselt tuvastada valeinfot. Projekt algas 2025. aasta I kvartalis ja lõpeb eeldatavasti 2026. aasta II kvartalis ning selle oodatav tulu on kokku ca 3 miljonit eurot. Mudel saab olema avalikult kättesaadav kõigile tehisintellekti arendajatele.

Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2025. aasta III kvartali lõpus 85% kogukäibest (2024. aasta III kvartali lõpp: 86% kogukäibest). Digitulude osakaal kontserni kogutulust on langenud seoses koolitus- ja konverentsiäri kui uue tuluvaldkonna laienemisega. 2025. aasta 9 kuu digitaalsed tulud suurenesid 5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KULUD

2025. aasta III kvartali müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud ilma kulumita kokku moodustasid 15,5 miljonit eurot (III kvartal 2024: 15,2 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 0,3 miljonit eurot (+2%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2025. aasta 9 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud ilma kulumita kokku moodustasid 51,1 miljonit eurot (9 kuud 2024: 47,8 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 3,3 miljonit eurot (+7%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Nii III kvartali kui ka 9 kuu kulude suurenemise taga on peamiselt uute omandatud koolitus- ja konverentside ärikulud ja Leedu tehisintellekti projektiga seotud kulud (III kvartal 2025: 0,5 miljonit eurot; 9 kuud 2025: 2,6 miljonit eurot).

KASUMLIKKUS

2025. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,4 miljonit eurot (III kvartal 2024: 2,0 miljonit eurot). EBITDA suurenes 21% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 13% (III kvartal 2024: 12%). 2025. aasta 9 kuu konsolideeritud EBITDA oli 5,5 miljonit eurot (9 kuud 2024: 5,5 miljonit eurot). EBITDA jäi eelmise aasta tasemele ning EBITDA marginaal oli 10% (9 kuud 2024: 10%). EBITDA kasvu toetas 2024. aastal omandatud koolitus- ja konverentsiäri. Kuid tulenevalt Baltimaade nõrgast majanduskeskkonnast oli surve all meediaettevõtete reklaamimüük, mis omakorda mõjutas EBITDA’d negatiivselt.

2025. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 2,4 miljonit eurot (III kvartal 2024: 0,3 miljonit eurot), suurenedes 2,1 miljoni euro võrra. 2025. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 1,9 miljonit eurot (9 kuud 2024: 0,1 miljonit eurot), suurenedes 1,8 miljonit eurot. Nii III kvartali kui ka 9 kuu puhaskasumi kasvust moodustab 2,0 miljonit eurot ühekordne kasum osaluse müügist sidusettevõttes SIA Altero. Kontserni 9 kuu puhaskasumit mõjutas negatiivselt kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv (-0,8 miljonit eurot). Positiivset mõju avaldas aga väiksem tulumaksukulu (+0,7 miljonit eurot), mis tuli peamiselt dividendide tulumaksust ning väiksemad intressikulud (+0,3 miljonit eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 9,0 miljonit eurot ja omakapitali 58,5 miljonit eurot (53% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2024. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 5,4 miljonit eurot ja 55,3 miljonit eurot (52% bilansimahust). Seisuga 30. september 2025 oli kontserni netovõlg 16,6 miljonit eurot (30. september 2024: 21,2 miljonit eurot).

2025. aasta 9 kuu kontserni rahavood äritegevusest olid 4,2 miljonit eurot (9 kuud 2024: 3,1 miljonit eurot), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid ja väiksem makstud ettevõtte tulumaks.

2025. aasta 9 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid 1,8 miljonit eurot (9 kuud 2024: -5,3 miljonit eurot), millest 4,2 miljonit eurot moodustab laekumine osaluse müügist sidusettevõttest SIA Altero ning -2,9 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega. Suuremad investeeringud olid LED väliekraanide soetamised ning investeeringud Delfi platvormi ja Delfi TV arendamisse.

2025. aasta 9 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -6,0 miljonit eurot (9 kuud 2024: -2,1 miljonit eurot), millest -1,86 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele (I poolaasta 2024: -1,85 miljonit eurot). 2025. aasta 9 kuu jooksul ei toimunud laekumisi omaaktsiate müügist aktsiaoptsiooni programmi raames (9 kuud 2024: 0,5 miljonit eurot). Finantseerimistegevused sisaldavad netomuutust laenukohustustes -2,3 miljonit eurot (9 kuud 2024: 1,0 miljonit eurot) ja rendikohustustes -1,9 miljonit eurot (9 kuud 2024: -1,7 miljonit eurot) seoses järelejäänud rendiperioodi tavapärase vähenemisega.

DIVIDENDID

23. mail 2025. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 6 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,86 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 12. juunil 2025. aastal.





SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR) Müügitulu III kv 2025 III kv 2024 muutus % 9 kuud 2025 9 kuud 2024 muutus % 12 kuud 2024 Meediasegment 17 820 16 780 6% 56 213 52 592 7% 76 071 reklaam 8 765 8 936 -2% 27 912 29 315 -5% 42 234 tellimused (sh üksikmüük) 5 139 5 012 3% 15 537 15 089 3% 20 457 piletimüügiplatvormid 994 940 6% 2 845 2 604 9% 4 157 väliekraanid 1 076 1 066 1% 3 317 3 117 6% 4 445 muud müügitulud 1 846 827 123% 6 602 2 467 168% 4 778 Kesksed tegevused 223 194 15% 614 548 12% 752 Segmentidevahelised elimineerimised (171) (167) (524) (483) (653) KONTSERN KOKKU 17 871 16 806 6% 56 303 52 657 7% 76 170 sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest* 15 507 14 693 6% 47 806 45 330 5% 65 070 % tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest* 87% 87% 85% 86% 85%





(tuhandetes EUR) EBITDA III kv 2025 III kv 2024 muutus % 9 kuud 2025 9 kuud 2024 muutus % 12 kuud 2024 Meediasegment 2 702 2 374 14% 6 567 6 676 -2% 12 364 Kesksed tegevused (307) (380) 19% (1 097) (1 221) 10% (1 699) Segmentidevahelised elimineerimised 1 (12) 4 10 11 KONTSERN KOKKU 2 396 1 982 21% 5 475 5 466 0% 10 677





EBITDA marginaal III kv 2025 III kv 2024 9 kuud 2025 9 kuud 2024 12 kuud 2024 Meediasegment 15% 14% 12% 13% 16% KONTSERN KOKKU 13% 12% 10% 10% 14%

* Digitulude osakaal kontserni kogutulust on ümber hinnatud tulenevalt uute ärisuundade lisandumistest.





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 30.09.2025 31.12.2024 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 8 961 8 971 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 14 729 14 394 Ettevõtte tulumaksu nõuded 148 170 Varud 373 373 Käibevara kokku 24 211 23 908 Põhivara Muud nõuded ja investeeringud 1 737 1 775 Edasilükkunud tulumaksu vara 71 71 Investeeringud ühisettevõtetesse 1 032 872 Investeeringud sidusettevõtetesse 150 2 464 Materiaalne põhivara 9 744 10 834 Immateriaalne põhivara 74 203 74 112 Põhivara kokku 86 936 90 128 VARAD KOKKU 111 148 114 036 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 3 274 5 309 Võlad tarnijatele ja muud võlad 27 080 27 014 Ettevõtte tulumaksu kohustused 5 36 Lühiajalised kohustused kokku 30 359 32 359 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 22 273 23 232 Muud pikaajalised kohustused 5 5 Pikaajalised kohustused kokku 22 278 23 237 KOHUSTUSED KOKKU 52 637 55 596 OMAKAPITAL Aktsiakapital 18 576 18 576 Ülekurss 14 295 14 295 Omaaktsiad (5) (5) Reservid 2 494 2 364 Jaotamata kasum 23 151 23 210 OMAKAPITAL KOKKU 58 511 58 440 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 111 148 114 036





Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) III kv 2025 III kv 2024 9 kuud 2025 9 kuud 2024 12 kuud 2024 Müügitulu 17 871 16 806 56 303 52 657 76 170 Müüdud toodangu kulu (13 955) (13 594) (45 358) (41 853) (58 209) Brutokasum 3 916 3 211 10 944 10 804 17 961 Muud äritulud 97 409 424 698 959 Turunduskulud (939) (640) (2 971) (2 321) (3 369) Üldhalduskulud (2 364) (2 455) (7 849) (7 851) (10 530) Muud ärikulud (34) (39) (115) (134) (164) Ärikasum /(-kahjum) 676 486 433 1 196 4 857 Intressitulud 13 23 69 84 117 Intressikulud (309) (476) (1 124) (1 384) (1 836) Muud finantstulud/(kulud) (162) (16) (199) (39) (58) Kokku finantstulud/(-kulud) (458) (468) (1 254) (1 339) (1 777) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt 58 122 159 243 318 Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 2 068 173 2 343 423 471 Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist 2 343 312 1 682 524 3 869 Tulumaks 101 (7) 246 (416) (617) Aruandeperioodi puhaskasum /(kahjum) 2 444 305 1 928 108 3 252 Koondkasum /(-kahjum) kokku 2 444 305 1 928 108 3 252 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta 0,0790 0,0098 0,0623 0,0035 0,1058





Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 9 kuud 2025 9 kuud 2024 12 kuud 2024 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) 433 1 196 4 857 Korrigeerimised (mitterahalised): Põhivara kulum 5 038 4 266 5 823 (Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest 19 25 33 Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (274) (576) (1 281) Varude muutus 0 (32) (52) Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 246 (84) 3 390 Makstud ettevõtte tulumaks (27) (644) (707) Makstud intressid (1 245) (1 025) (1 875) Rahavood äritegevusest kokku 4 190 3 127 10 188 Rahavood investeerimistegevusest Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha)/müük/



sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse 4 200 (2 579) (5 246) Laekunud intressid 71 82 115 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (2 934) (3 036) (4 619) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 2 6 3 Antud laenud (42) (12) (12) Antud laenude tagasimaksed 60 4 4 Laekunud dividendid 456 204 379 Rahavood investeerimistegevusest kokku 1 813 (5 331) (9 376) Rahavood finantseerimistegevusest Makstud dividendid (1 857) (1 848) (1 848) Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (1 893) (1 708) (2 315) Arvelduskrediidi muutus 0 533 0 Saadud laenud 5 000 2 240 4 640 Laenude tagasimaksed (7 263) (1 763) (2 419) Laekunud aktsiate emiteerimisest 0 98 98 Laekunud omaaktsiate müügist 0 397 397 Rahavood finantseerimistegevusest kokku (6 012) (2 052) (1 447) RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (10) (4 256) (635) Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 8 971 9 606 9 606 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 8 961 5 351 8 971









Lisainfo

Rain Sarapuu

Kontserni finantsjuht

rain.sarapuu@egrupp.ee





AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.

Manus