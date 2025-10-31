Information trimestrielle au 30 septembre 2025

Performance solide sur les neuf premiers mois

Perspectives 2025 confirmées

Des fondamentaux robustes et une demande du marché soutenue





Cergy, le 31 octobre 2025

Solide croissance de la production sur les neuf premiers mois de 2025, portée par l’Allemagne et le segment North-Western Europe

Production : 7 518,7 M€, en hausse de +5,4% par rapport à la même période en 2024, dont +3,6% de contribution des acquisitions et +2,2% de croissance organique (avec +5,0% en Allemagne et +6,5% en North-Western Europe)

Demande soutenue du marché, tirée par nos deux vecteurs de croissance structurels : la transition énergétique et la transformation numérique

Production en hausse de +4,7% au T3 2025, dont +1,8% de croissance organique Tendances sous-jacentes toujours très bien orientées dans les activités High Voltage, soutenues par un niveau élevé de prise de commandes et de carnet. Après une croissance exceptionnelle au premier semestre, les projets en Allemagne et aux Pays-Bas ont progressé comme prévu, à un rythme plus modéré La France a fait preuve d’une forte résilience, malgré un contexte macroéconomique domestique peu porteur Le segment Central Europe a confirmé le point d’inflexion attendu, avec une nette accélération, portée par la conversion progressive en production d’un important carnet de commandes des activités High Voltage



Stratégie d’acquisitions bolt-on soutenue par des intégrations réussies et un pipeline robuste

Intégration bien maîtrisée des acquisitions 2024, après une année record marquée par environ 800 millions d’euros de production supplémentaire liée au M&A

Cinq acquisitions bolt-on signées depuis début 2025, représentant une production annuelle de 133 millions d’euros, sur des marchés attractifs en Pologne, en Suisse, aux Pays-Bas et en Autriche

Au total, les acquisitions de 2024 et 2025 ont contribué à hauteur de 255 millions d’euros à la croissance de la production sur les neuf premiers mois de l’année

Stratégie active d’acquisitions bolt-on soutenue par un pipeline d’opportunités solide, sur des marchés très fragmentés

Perspectives 2025 confirmées

Forte croissance totale portant la production bien au-dessus de la barre des 10 milliards d’euros, avec la poursuite de la croissance organique et une activité d’acquisitions bolt-on soutenue

Poursuite de l’expansion de la marge d’EBITA, attendue à un niveau d’au moins 7,6%

Gauthier Louette, Président-directeur général, a déclaré : « SPIE a réalisé une solide performance au cours des neuf premiers mois de l’année, confirmant la robustesse et l’agilité de son modèle, fondé sur un positionnement équilibré tant sur le plan sectoriel que géographique. La trajectoire de long terme du Groupe est soutenue par une demande structurelle forte dans la transition énergétique et la transformation numérique, deux tendances de fond qui assurent une bonne visibilité, dans le contexte géopolitique et économique actuel. L’intégration des acquisitions réalisées en 2024 se déroule avec succès et SPIE continue de renforcer sa présence sur des marchés attractifs grâce à cinq nouvelles opérations. SPIE bénéficie d’une génération de trésorerie solide et de marchés encore fragmentés offrant de réelles opportunités de croissance ciblée. Portée par des fondamentaux solides et une stratégie de croissance disciplinée, SPIE reste pleinement alignée avec ses objectifs 2025 et sa trajectoire de création de valeur à long terme. »

