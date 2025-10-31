DXB LIVE annonce la 5ème édition du World of Coffee Dubai 2026, qui ouvrira ses portes le 18 janvier au Dubai World Trade Centre (DWTC)

Dubaï, Émirats Arabes Unis, 31 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe émirati DXB LIVE, branche intégrée de gestion d’événements du Dubai World Trade Centre (DWTC), a annoncé le retour de son événement très attendu dans l'industrie du café, World of Coffee Dubai. Ce principal salon du café au Moyen-Orient, revient pour sa cinquième édition du 18 au 20 janvier 2026 aux Za’abeel Halls 1, 4, 5 et 6 du Dubai World Trade Centre (DWTC).

Organisé par DXB Live en collaboration avec l'Association des cafés de spécialité (Specialty Coffee Association - SCA), le World of Coffee Dubai est devenu l’événement le plus important de la région. Plateforme dynamique, connectant les agriculteurs, commerçants, torréfacteurs et experts de la communauté mondiale des professionnels du café, World of Coffee Dubai renforce le rôle de Dubaï en tant que plaque tournante pour le commerce et la culture du café. Depuis son lancement, le salon a connu une croissance rapide ; le fort pourcentage de participants internationaux (représentant 77 % des exposants) dans la nouvelle édition, affirme le calibre et la réputation mondiale de l’événement et la confiance qu’il inspire dans l’industrie.

L’exposition coïncide avec l’essor de l’industrie du café aux Émirats arabes unis, dont la valeur actuelle dépasse désormais 3,2 milliards de dollars américains et qui devrait croître de 8,4 % par an pour atteindre 4,5 milliards de dollars d’ici 2029. À l’échelle régionale, le marché du café dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) devrait dépasser les 11 milliards de dollars. Cette croissance est stimulée par la demande croissante pour des cafés de spécialité, l’évolution des goûts des consommateurs vers des saveurs plus complexes et des préparations artisanales, ainsi que par une augmentation des investissements en faveur de l'innovation, de la durabilité et de la qualité du café — des thèmes clés de l’édition de cette année.

World of Coffee Dubai 2026 offrira le programme le plus diversifié et le plus inclusif de l’histoire de l’événement, comprenant des produits de pointe, de nombreuses présentations et démonstrations de technologies de torréfaction et de brassage, ainsi que des innovations mondiales dans le domaine du café.

Parmi les événements clé de cette cinquième édition, figurent trois championnats nationaux organisés par le chapitre Émirats de la Specialty Coffee Association (SCA) :

Le Championnat national des baristas des Émirats Arabes Unis

Le Championnat National des Dégustateurs de café (Cup Tasters) des Émirats Arabes Unis

Le Championnat National de Torréfaction des Émirats Arabes Unis



Une série d’ateliers et de séminaires éducatifs enrichira le programme, en explorant les divers aspects de l’industrie du café et favorisant une culture d’innovation au sein de la communauté mondiale du café.

Khalid Al Hammadi, vice-président exécutif de DXB Live, a commenté : « L’exposition représente le succès continu de la vision qui a fait des Émirats arabes unis un centre névralgique mondial de l’industrie naissante du café de spécialité et un véritable carrefour entre les régions productrices et les marchés en forte croissance. Affichant une participation en croissance continue d’année en année, l’événement s’est imposé comme une plateforme internationale de référence, réunissant experts, marques et innovateurs de premier plan, reflétant l’esprit d’innovation et de renouveau de Dubaï et réaffirmant son rôle de plaque tournante régionale et mondiale façonnant l’avenir de l’industrie du café. Nous sommes fiers de contribuer aux efforts destinés à renforcer la position de Dubaï en tant que destination incontournable pour les amateurs et les experts du café, ainsi qu’en tant que plateforme inspirante favorisant le développement, l’innovation et la créativité dans ce secteur clé. »

Pour sa part, Khalid Al Mulla, PDG du chapitre Émirats de l'Association du Café de Spécialité (SCA), a déclaré : « Ce qui singularise le World of Coffee Dubai, c’est son engagement envers l’apprentissage et le partage de connaissances. Bien plus qu’une simple plateforme d’échanges commerciaux, ce salon offre aussi un espace de débats et d’échange d’idées, où les compétences s’affinent et où de nouveaux partenariats prennent forme. Il a prouvé que lorsque passion et expertise s’unissent, elles ont le pouvoir de créer un écosystème florissant et durable pour l’industrie du café. »

Le PDG de la SCA, Yannis Apostolopoulos, a souligné : « Le World of Coffee Dubai s’est imposé comme l'un des événements phares, un endroit où la communauté internationale du café se réunit, pour partager culture, innovation et commerce sous un même toit. À chaque édition, le salon réaffirme son rôle de plateforme mondiale d’exception, portée par l’excellence et l’expertise de ses participants et des leaders du secteur qui contribuent à façonner l’avenir du café de spécialité. »

Il a ajouté : « Notre collaboration avec DXB Live et le Dubai World Trade Centre représente un élément clé du succès continu de cet événement, devenu une destination de référence pour les professionnels et passionnés de café, tant au niveau régional que mondial. »

L’édition 2026, qui se déroulera du 18 au 20 janvier au Dubai World Trade Centre (DWTC), constitue une étape majeure pour le World of Coffee Dubai, réunissant marques internationales, experts et passionnés pour célébrer l’impact culturel et économique du café, ce breuvage millénaire qui captive le monde, tout en stimulant l’innovation et la croissance.

Les exposants peuvent dès aujourd’hui réserver leur espace pour le World of Coffee Dubai 2026, tandis que des billets à tarif préférentiel sont également disponibles pour les visiteurs directement via le site officiel : https://dubai.worldofcoffee.org/home.

Contact Presse :

Adnan Munawar

Mobile : +971 56 438 7531

Courriel : adnan@empyrecommunications.com

Les photos accompagnant ce communiqué sont disponibles sur le web via les liens suivants :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/776d6fda-6971-46a7-a631-2ef8a5768213

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/33352639-344c-48e7-9320-d323eac3bf41

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/69d6f65b-8ca2-4591-8cd4-66d9564666cc