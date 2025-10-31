Trading update 30 september 2025

STERK DERDE KWARTAAL STUWT RESULTATEN RICHTING DE BOVENGRENS VAN DE AANGEKONDIGDE WINSTVERWACHTING

• Stijging van het netto huurresultaat met 16,3% tot € 55,8 mln (€ 48,0 mln per 30 september 2024);

• Stijging van het netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel met 16,4% tot € 4,11 per 30 september 2025 (€ 3,53 per 30 september 2024);

• Stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen (+10,4% ten opzichte van 31 december 2024);

• Daling van de Intrinsieke waarde per aandeel tot € 79,26 wegens dilutie na keuzedividend (-3,4% t.o.v. 2024: € 82,02);

• Lichte daling van de EPRA bezettingsgraad met 0,6% tot 96,4% voor de totale portefeuille (97,0% per 31 december 2024) ten gevolge van pop-up contracten die significant hoger zijn tegen jaareinde;

• Gezonde schuldratio van 34,3% per 30 september 2025 (28,4% per 31 december 2024);

• Handhaving van het verwachte netto resultaat van kernactiviteiten tussen € 5,35 - € 5,45 per aandeel.

Bijlage