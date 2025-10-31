Digitalist Group Oyj:n johdon osavuotinen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2025

YHTEENVETO

Heinäkuu - syyskuu 2025 (vuoden 2024 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 3,3 milj. euroa (3,6 milj. euroa), vähennystä -6,7%.

EBITDA -0,6 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), -18,8% liikevaihdosta (-5,0%).

EBIT -0,8 milj. euroa (-0,3 milj. euroa), -22,7% liikevaihdosta (-8,7%).

Katsauskauden tulos -1,5 milj. euroa (-1,5 milj. euroa), -45,7% liikevaihdosta (-40,8%).

Tulos per osake -0,54 (-0,52) euroa.*

Tulos per osake (laimennettu) -0,54 (-0,52) euroa.*

*Tiedot on esitetty osakkeiden yhdistämisen 15.8.2025 jälkeen. Osakkeiden yhdistämisen jälkeen uusi osakemäärä on 2 773 721 kappaletta.



Tammikuu - syyskuu 2025 (vuoden 2024 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 12,4 milj. euroa (11,5 milj. euroa), kasvua 8,1%.

EBITDA -1,0 milj. euroa (-1,3 milj.euro), -8,1% liikevaihdosta, (-11,5%).

EBIT -1,4 milj. euroa (-1,7 milj.euroa), -11,3% liikevaihdosta (-14,4%).

Katsauskauden tulos -3,6 milj. euroa (-4,0 milj.euroa), -28,7% liikevaihdosta (-35,0%).

Tulos per osake -1,27 (-1,40) euroa.*

Tulos per osake (laimennettu) -1,27 (-1,40) euroa.*

Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 118 (126), vähennystä -6%.

*Tiedot on esitetty osakkeiden yhdistämisen 15.8.2025 jälkeen. Osakkeiden yhdistämisen jälkeen uusi osakemäärä on 2 773 721 kappaletta.





Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2025 kolmatta neljännestä leimasi hidas kesäkausi asiakasaktiivisuuden pysyessä alhaisena kaikilla Pohjoismaiden markkinoilla. Vaikka liikevaihto laski edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kokonaisuudessaan yhdeksän ensimmäisen kuukauden kehitys osoittaa edelleen maltillista kasvua ja asteittaista tulosparannusta.

Tammikuun ja syyskuun välisenä aikana liikevaihto kasvoi hieman yli kahdeksan prosenttia ja käyttökate (EBITDA) parani viime vuoteen verrattuna. Tämä kertoo siitä, että vuoden aikana toteutetut toimet toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten hallinnan vahvistamiseksi alkavat tuottaa tulosta, vaikka kannattavuus onkin yhä negatiivinen.

Tämän kvartaalin painopiste oli toimeenpanossa ja optimoinnissa laajentumisen sijaan. Olemme jatkaneet asemamme vahvistamista sovelletun tekoälyn alueella, jossa Stacken-alustamme toimii yhä useamman asiakashankkeen perustana. Turvallisten ja käytännönläheisten tekoälyratkaisujen kysyntä kasvaa jatkuvasti ja näemme tämän yhtenä tulevan kehityksemme tärkeimmistä osa-alueista.

Tämän neljänneksen aikana tytäryhtiömme Digitalist Open Tech AB sai ISO/IEC 42001 -sertifikaatin, joka on kansainvälinen standardi tekoälyn hallintajärjestelmille. Tämä sertifiointi korostaa sitoutumistamme vastuulliseen ja avoimeen tekoälykehitykseen sekä vahvistaa uskottavuuttamme tällä nopeasti kasvavalla alueella.

Laajensimme myös toimintaamme Ruotsin julkisella sektorilla aloittamalla uusia toimeksiantoja asiakkaille kuten Jämställdhetsmyndigheten (Ruotsin tasa-arvovirasto) ja Socialstyrelsen (Ruotsin sosiaalihallitus).

Katsoessamme eteenpäin prioriteettimme säilyvät samoina: parantaa kannattavuutta määrätietoisen toiminnan kautta ja samalla edelleen kehittää osaamistamme designin, teknologian, brändin ja tekoälyn alueilla auttaen asiakkaitamme sopeutumaan ja kasvamaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Haluan kiittää kaikkia tiimejämme jatkuvasta sitoutumisesta ja sopeutumiskyvystä. Haastavasta neljänneksestä huolimatta etenemme vakaasti kohti fokusoituneempaa ja taloudellisesti kestävämpää Digitalist Groupia.





/Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg







TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2025 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan paranevan verrattuna vuoteen 2024.





KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

​​Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut merkittäviä tapahtumia.





Toteutetuista tehostamistoimenpiteistä ja rahoitusjärjestelyistä huolimatta seuraavan 12 kuukauden kassavirta on ennusteen mukaan todennäköisesti negatiivinen. Osavuosikatsauksen julkistamishetkellä yhtiö kuitenkin arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin pääomistajan tarvittaessa tarjoama tuki huomioiden.





DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus





