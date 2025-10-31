„INVL Technology“ 2025 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

„INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2025 m. rugsėjo 30 d. yra 53,36 mln. eurų arba 4,46 eurų akcijai. 2024 m. pabaigoje šie rodikliai atitinkamai buvo 51,43 mln. eurų ir 4,29 eurų.
Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2025 m. rugsėjo mėn. pabaigoje sudarė 56,0 mln. eurų, 2024 m. rugsėjo mėn. pabaigoje – 44,83 mln. eurų.
Grynasis Bendrovės pelnas už 2025 metų 9 mėn. siekė 2,1 mln. eurų, 2024 m. 9 mėn. grynasis pelnas siekė 1,11 mln. eurų.
Papildoma informacija:
Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ per tris 2025 metų ketvirčius uždirbo 2,1 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 89 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai buvo gauta 1,109 mln. eurų pelno.
Bendrovės nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė šių metų rugsėjo pabaigoje buvo 53,36 mln. eurų, o jų vertė akcijai – 4,4603 euro. Šie rodikliai nuo metų pradžios išaugo atitinkamai 3,8 proc. ir 4 proc.
„Valdomų bendrovių rezultatai leidžia tikėtis dviženklio augimo 2025 metais ir aukštesnės valdomo turto pardavimo kainos“, – teigia „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.
„INVL Technology“ tęsia pradėtus valdomų įmonių pardavimo procesus su investuotojais, o naują aktyvų etapą atnaujins pasamdžiusi naujus investicinius patarėjus.
Valdomų bendrovių rezultatai
„INVL Technology“ valdomų bendrovių agreguotos pajamos 2025 metų sausio–rugsėjo mėn. sudarė 52,27 mln. eurų ir buvo 7,9 proc. didesnės nei tuo pačiu praėjusiųjų metų laikotarpiu. Bendrasis pelnas lyginamuoju laikotarpiu didėjo 22,6 proc. iki 17,20 mln. eurų, o agreguota EBITDA išaugo 69,9 proc. iki 3,84 mln. eurų.
„INVL Technology“ valdo kibernetinio saugumo bendrovę „NRD Cyber Security“, GovTech bendrovę „NRD Companies“ ir IT bendrovę Baltijos šalyse „Novian“.
„NRD Cyber Security” konsoliduotos pajamos šių metų sausį-rugsėjį, palyginti su tuo pačiu 2024-ųjų laikotarpiu, padidėjo 69,4 proc. iki 9,92 mln. eurų. Bendrasis pelnas lyginamuoju laikotarpiu išaugo 44,3 proc. iki 4,33 mln. eurų, o EBITDA – 2 kartus iki 1,86 mln. eurų.
„NRD Companies“ konsoliduotos pajamos per tris 2025 metų ketvirčius siekė 8,40 mln. eurų – 22,1 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, bendrovė uždirbo 3,89 mln. eurų bendrojo pelno, arba 18,3 proc. daugiau nei 2024 metų sausį-rugsėjį. Grupės EBITDA lyginamuoju laikotarpiu išaugo 62,8 proc. iki 1,12 mln. eurų. Norvegijos bendrovei „NRD Companies“ priklauso antrinės bendrovės Norvegijoje „Norway Registers Development“ su filialu Lietuvoje, o Lietuvoje – „NRD Systems“ ir „Etronika“.
„Novian“ šiemet sausį-rugsėjį gavo 25,79 mln. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbo 6,23 mln. eurų bendrojo pelno – atitinkamai 16 proc. ir 6 proc. mažiau nei pernai per tris ketvirčius. „Novian“ grupės normalizuota EBITDA lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 9,3 proc. iki 1,95 mln. eurų. Grupę sudaro „Novian“ Lietuvoje su technologijų verslo krypties įmonėmis „Novian Technologies“, „Zissor“ Norvegijoje, „Novian Eesti“ Estijoje, „Andmevara“ Moldovoje ir „Novian Rwanda“ Ruandoje bei programavimo krypties įmonėmis „Novian Systems“ ir „Novian Pro“ Lietuvoje.
„INVL Technology“, kurią valdo Baltijos šalyse pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja „INVL Asset Management“, yra uždaro tipo investicinė bendrovė.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt
Priedas