AB „Artea“ bankui nustatyti SREP kapitalo reikalavimai

Po AB „Artea“ banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) Europos centrinis bankas (ECB) AB „Artea“ bankui nuo 2026 m. sausio 1 d. nustatė 2,55 proc. dydžio papildomo kapitalo reikalavimo dydį (P2R), apskaičiuotą pagal antrą pakopą (Pillar II). Tai yra 0,01 proc. punkto mažiau, palyginti su ankstesniu SREP įvertinimu.
Taip pat nustatytas 1,75 proc. antros pakopos gairių kapitalo (P2G) dydis, kuris nėra privalomas, tačiau jį rekomenduojama įtraukti į kapitalo planavimo ir rizikos valdymo sistemas. Šio reikalavimo reikšmė nepasikeitė, palyginti su ankstesniu SREP įvertinimu.
