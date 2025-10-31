”Charm of Jiangsu” välkomnar Sverige med te, siden och porslin som kulturella budbärare

STOCKHOLM, Oct. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Från den 7 till den 15 november 2025 kommer turistkampanjen ”Tea for Harmony · A Jiangsu Cultural Gathering” och utställningen ”Glowing Grand Canal: The Rebirth of Traditional Crafts” - An Exquisite Intangible Cultural Heritage Exhibition – att hållas i Stockholm, Sverige. Med utgångspunkt i den djupa vänskapen med Jiangsu i Kina kommer dessa evenemang att äga rum på China Cultural Center in Stockholm (Kinas kulturcenter i Stockholm), där kulturen används som en bro för att visa upp Jiangs unika charm för vänner i Nordeuropa.

Det är en inbjudan från Jiangsu som inspirerats av teman som te, siden och porslin. Evenemanget blandar tradition och innovation, hantverk och kreativitet, och erbjuder spännande upplevelser som speglar Jiangsus raffinerade estetik och kulturella vitalitet. I avsnittet ”Taste of Tea” kan gästerna njuta av teceremonier ledda av Jiangsu-temästare, ackompanjerade av blomsterarrangemang och målningsutställningar. I avdelningen ”Elegance of Silk” visas det bländande tolvfärgade Luobu-silkestyget från Suzhou Silk Museum tillsammans med en interkulturell installation inspirerad av Sveriges ikoniska Dalahäst – tillverkad av kinesiska silkesmaskar och silketrådar. Avdelningen ”Colors of Porcelain” visar upp Gaochun-keramik, Yixing-porslin och Taihu-ugnar, vilket ger besökarna en taktil upplevelse av östlig estetik. Utöver utställningen kommer kinesiska och svenska konstnärer att samarbeta i en speciell instrumental föreställning.

I ett vintervackert Stockholm bjuds besökarna in till en spännande resa in i den östasiatiska kulturen, där det tusenåriga arvet från Grand Canal och den fridfulla skönheten i Jiangsu lyser ännu starkare när Kina och Sverige firar 75-årsjubileet av sina diplomatiska förbindelser. Medan gästerna njuter av doften av te, silkets glans och porslinets elegans förväntas dessa vackra ögonblick inspirera till framtida resor till Jiangsu – där man kan se, känna och uppleva dess kulturarv och levande traditioner på nära håll.

Källa: China Cultural Center in Stockholm

Fotot som åtföljer detta meddelande finns tillgängligt på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f72ec729-7da0-41a7-8507-58f94b2e7f60