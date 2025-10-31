Le CN déclare un dividende pour le quatrième trimestre de 2025

MONTRÉAL, 31 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que son Conseil d’administration a approuvé un dividende sur les actions ordinaires en circulation de la Compagnie pour le quatrième trimestre de 2025. Un dividende trimestriel de quatre-vingt-huit cents et trois quarts (0,8875 $ CA) par action ordinaire sera versé le 30 décembre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 décembre 2025.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources : Médias Communauté d’investissement Ashley Michnowski Stacy Alderson Directrice principale Vice-présidente adjointe Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 596-4329 514 399-0052 media@cn.ca investor.relations@cn.ca



