INVL Baltic Real Estate 2025 m. devynių mėnesių tarpinė neaudituota informacija

2025 metų 9 mėnesių INVL Baltic Real Estate (toliau – Bendrovė) įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 3,25 mln. eurų, o pajamos 3 mln. eurų (2024 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 1,02 mln. eurų, pajamos 3,05 mln. eurų). Pačios Bendrovės 2025 metų 9 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 3,25 mln. eurų, o 2024 metų 9 mėnesių siekė 1,02 mln. eurų.
Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ per devynis šių metų mėnesius uždirbo 3,25 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 3,19 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, kai buvo gauta 1,02 mln. eurų grynojo pelno.
„Prie pelno augimo daugiausia prisidėjo augančios pastatų Palangos g. 4 / Vilniaus g. 33 bei Vilniaus g. 37 vertės. Tokių objektų, kaip Vilniaus g. 37, plėtra sostinės senamiesčio širdyje – sudėtingas iššūkis, reikalaujantis subtilaus balanso: būtina derinti pagarbą kultūros paveldui, išsaugoti vertingąsias savybes ir kartu užtikrinti ilgalaikę investicijų grąžą. Mūsų sukauptas patyrimas ir kompetencija leidžia sėkmingai įgyvendinti tokius projektus bei pasiekti tvarius finansinius rezultatus", – teigia „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.
Bendrovės konsoliduotos pajamos 2025 metų sausį–rugsėjį siekė 3 mln. eurų ir buvo 1,9 proc. mažesnės nei tuo pačiu 2024-ųjų laikotarpiu, iš jų konsoliduotos nuomos pajamos iš nuosavų objektų sumažėjo 2,1 proc. iki 1,9 mln. eurų.
Didžiausio „INVL Baltic Real Esate“ valdomo objekto – sostinės Palangos g. 4 ir Vilniaus g. 33 sankirtoje esančio biurų pastato, kuriame įsikūrusi bendradarbystės erdvė „Talent Garden Vilnius“, grynosios nuomos pajamos per 2025 metų sausį–rugsėjį sudarė 1,14 mln. eurų – 9,8 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Šių metų rugsėjo pabaigoje šio objekto užimtumas siekė 90 proc.
Šiemet rekonstruoto pastato Vilniaus g. 37 nuomos pajamos per 2025 m. tris ketvirčius sudarė 0,45 mln. eurų, o užimtumas rugsėjo pabaigoje siekė 90 proc.
„Žygio verslo centro“ nuomos pajamos sudarė 0,28 mln. eurų arba 4,2 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2024 metais. Įtakos nuomos pajamų mažėjimui turėjo trumpalaikiai nuomininkų pasikeitimai metų pradžioje. Rugsėjo pabaigoje objekto užimtumas buvo 98 proc.
Trečiąjį ketvirtį „INVL Baltic Real Esate“ taip pat užbaigė „Pramogų banko“ pastato pertvarkos projektavimo darbus ir 2026 metų pradžioje pradės kapitalinį remontą.
„INVL Baltic Real Estate“ valdomo nekilnojamojo turto vertė 2025 metų rugsėjo pabaigoje sudarė 47,4 mln. eurų ir buvo 11,4 proc. didesnė nei praėjusių metų pabaigoje.
Bendrovės konsoliduotas nuosavas kapitalas 2025 metų rugsėjo pabaigoje siekė 27,78 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai sudarė 3,49 euro ir per metus (palyginti su 2024 metų rugsėjo pabaiga), įvertinus išmokėtų dividendų įtaką, išaugo 21,4 proc.
Apie „INVL Baltic Real Estate“
„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Lietuvos sostinės senamiestyje, Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje bei „Pramogų banką“ Vilniaus centre, taip pat 52 ha žemės sklypus logistikos ir industrijos parke „Dommo Logistics and Industrial Park“, esančiame greta greitkelio A8 ir Rygos aplinkkelio sankirtos A5. Bendrovės objektų užimtumas 2025 metų rugsėjo pabaigoje siekė nuo 82 iki 98 proc.
Šiuo metu „INVL Baltic Real Estate“ valdomo nekilnojamojo turto plotas – 19,6 tūkst. kv. m., o nekilnojamo turto vertė 2025 metų rugsėjo pabaigoje buvo 47,4 mln. eurų.
Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 d.) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas didžiausią stabilią grąžą uždirbančių Baltijos šalyse nekilnojamojo turto fondų, prieinamų mažmeniniams investuotojams. „INVL Baltic Real Estate“ investuotojams nuo 2016 metų yra išmokėjusi 2,38 euro dividendų vienai akcijai.
„INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB), kurią valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.
Apie „INVL Asset Management“
„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.
Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas arba prižiūrimas 2 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com
