ABC arbitrage : calendrier des événements financiers pour l’année 2026

Calendrier des évènements financiers pour l'année 2026

Le Groupe ABC arbitrage vous informe des principales échéances des événements financiers pour l’exercice 2026.

Raison sociale de l’émetteur :

ABC arbitrage – 18 rue du Quatre Septembre – 75002 Paris.

Événements financiers prévus Date Annonce des résultats annuels 2025 Mardi 24 mars 2026 Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires 2026 Vendredi 5 juin 2026 Annonce des résultats semestriels 2026 Mardi 22 septembre 2026

N.B : Les communiqués seront publiés aux dates précitées à 07h00 du matin, avant ouverture des marchés.

N.B 2 : Pour connaître les dates de détachement de dividendes, veuillez vous référer à l’agenda du site internet.

Par ailleurs, comme pour l’exercice 2025, le Groupe ABC arbitrage fait le choix de ne pas publier d'information trimestrielle ou intermédiaire pour l'exercice 2026 (en conséquence des modifications apportées à la directive n°2004/109/CE dite directive « Transparence » et conformément à la recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers sur ce sujet (DOC-2015-03)).

Contacts : abc-arbitrage.com

Relations actionnaires : actionnaires@abc-arbitrage.com

Relations presse: VERBATEE / v.sabineu@verbatee.com EURONEXT Paris - Compartiment B

ISIN : FR0004040608

Reuters BITI.PA / Bloomberg ABCA FP

