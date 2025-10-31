Orange : Orange annonce avoir conclu un accord non-engageant avec Lorca pour acquérir leur participation de 50% dans MasOrange et ainsi détenir l’intégralité de l’opérateur leader* en Espagne

Communiqué de presse

Paris, 31 octobre 2025

Orange annonce avoir conclu un accord non-engageant avec Lorca pour acquérir leur participation de 50% dans MasOrange et ainsi détenir l’intégralité de l’opérateur leader* en Espagne

Orange annonce avoir conclu un accord non-engageant avec Lorca pour acquérir l’intégralité de MasOrange à travers le rachat de leur part de 50% dans leur co-entreprise espagnole pour un prix de 4,25 milliards d’euros en numéraire.

Cette transaction marque une accélération du plan stratégique d'Orange « Lead the Future » et renforcera davantage la position d'Orange en Espagne, le deuxième marché du Groupe en Europe. En détenant l’intégralité du capital, Orange confirme son engagement industriel à long terme en Espagne, ainsi que sa confiance dans MasOrange et son équipe de direction pour créer de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

La signature d'un accord engageant est prévue avant la fin 2025 et sera conditionnée à l'accord sur les termes et conditions définitifs.

La transaction sera présentée aux instances représentatives du personnel concernées. Elle devra ensuite être approuvée par les autorités réglementaires compétentes. La finalisation de l’opération est prévue au premier semestre 2026.

*en volume de clients

