Abcourt clôture un placement privé avec courtier pour 10 millions $

ROUYN-NORANDA, Québec, 31 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé son placement privé avec courtier « au mieux des efforts » préalablement annoncé (le « placement ») mené par Red Cloud Securities Inc. en tant que placeur pour compte et teneur de livre unique (le « placeur pour compte »), pour un produit brut total d’environ 10 000 000 $ provenant de la vente (i) de 41 666 666 unités accréditives de bienfaisance de la société à des acquéreurs de bienfaisance (chacune, une « unité accréditive de bienfaisance ») à un prix de 0,12 $ l’unité accréditive de bienfaisance et (ii) 58 823 530 unités de la société (chacune, une « unité ») à un prix de 0,085 $ l’unité (le « prix de l’unité »).

Chaque unité accréditive de bienfaisance est composée d’une action de catégorie «B» de la société (une « action accréditive ») et d'un bon de souscription d'action de catégorie «B» (chacun, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son porteur d'acquérir une action de catégorie «B» supplémentaire de la société (chacune, une « action sous-jacente ») au prix de 0,12 $ l’action sous-jacente à tout moment jusqu’au 31 octobre 2028. Chaque action accréditive et chaque bon de souscription composant une unité accréditive de bienfaisance se qualifient à titre d’« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») et de l’article 359.1 de la Loi sur les impôts du Québec (la « Loi sur les impôts du Québec »).

Chaque unité comprend une action de catégorie «B» de la société (chacune, une « action d'unité ») et un bon de souscription, chaque bon de souscription permettant à son porteur d'acquérir une action sous-jacente à un prix de 0,12 $ jusqu’au 31 octobre 2028.

La société prévoit utiliser le produit net de la vente des unités pour le fonds de roulement et les fins générales de l'entreprise. Le produit brut de la vente des unités accréditives de bienfaisance sera utilisé pour l'exploration et l'avancement du projet Flordin-Cartwright de la société, situé dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec. Le produit brut de l'émission et de la vente des unités accréditives de bienfaisance sera utilisé pour des frais d'exploration au Canada admissibles en tant que « dépenses minières déterminées », telles que définies au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu et de l'article 359.1 de la Loi sur les impôts du Québec (les « dépenses admissibles »), qui seront engagées au plus tard le 31 décembre 2026 et renoncées aux acheteurs des unités accréditives de bienfaisance à une date effective au plus tard le 31 décembre 2025 pour un montant total au moins égal au produit brut levé par l'émission des unités accréditives de bienfaisance. Dans l’éventualité où la société ne serait pas en mesure de renoncer ou d'engager 100 % des dépenses admissibles, la société indemnisera chaque acheteur des unités accréditives de bienfaisance pour l’impôt supplémentaire payable par cet acheteur en raison de l'incapacité de la société à renoncer aux dépenses admissibles comme convenu.

En contrepartie de ses services, le placeur pour compte a reçu une commission en espèces de 450 000,49 $ et 4 264 711 bons de souscription non transférables (les « bons de souscription du placeur »). Chaque bon de souscription du placeur donne à son titulaire le droit d'acheter une action de catégorie « B » de la société (une « action ordinaire ») au prix de 0,12 $ jusqu'au 31 octobre 2028. Les bons de souscription du placeur sont soumis à une période de restriction au Canada expirant quatre mois et un jour à compter de la date des présentes.

Le placement a été réalisé conformément à la dispense pour financement de l’émetteur coté prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, telle que modifiée par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « dispense pour financement de l’émetteur coté »). Les unités et les unités accréditives de bienfaisance émises en vertu de la dispense pour financement de l’émetteur coté ne sont pas soumises à une période de restriction en vertu de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. La clôture du placement est soumise à l'approbation définitive de la Bourse de croissance TSX.

Il est possible d’accéder au document d’offre relatif au placement sous le profil de la société à l’adresse www.sedarplus.com et à l’adresse www.abcourt.ca. Il est recommandé aux investisseurs éventuels de lire ce document avant de prendre une décision d’investissement.

Les titres offerts n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis, ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, ou à ou pour le compte ou le bénéfice de personnes américaines, en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense des exigences d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de titres dans tout état des États-Unis où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Système d’alerte

M. Nouredine Mokaddem, administrateur de la société, a souscrit 24 705 880 unités dans le cadre du placement, pour un montant total de 2 099 999,80 $, ce qui a entraîné une augmentation d'environ 2,14 % de sa propriété véritable sur une base partiellement diluée sur une base partiellement diluée (en supposant l'exercice de titres convertibles détenus par M. Mokaddem).

Avant le placement, M. Mokaddem détenait ou contrôlait 100 000 000 d'actions de catégorie « B » et 103 250 000 options et bons de souscription (les « titres convertibles »), représentant environ 9,86 % des actions de catégorie « B » en circulation sur une base non diluée et 18,19 % sur une base partiellement diluée (en supposant l'exercice de ces titres convertibles).

À la suite du placement, M. Mokaddem détient ou contrôle 124 705 880 actions de catégorie « B » et 127 955 880 titres convertibles, représentant environ 11,19 % des actions de catégorie « B » en circulation sur une base non diluée et 20,33 % sur une base partiellement diluée (en supposant l'exercice des titres convertibles).

M. Mokaddem a acquis les unités à des fins d'investissement. Il pourrait éventuellement acquérir des titres supplémentaires de la société ou vendre des titres de la société, y compris sur le marché libre ou par le biais de transactions privées, en fonction des conditions du marché et autres facteurs pertinents.

La participation de M. Mokaddem, un initié de la société, dans le placement est considérée comme une «opération avec une personne apparentée» au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). La société s'est fondée sur les dispenses des exigences d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101 contenues aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 à l'égard de l’opération avec une personne apparentée dans le cadre du placement, puisque ni la juste valeur marchande (telle que déterminée en vertu du Règlement 61-101) de l'objet de l'opération, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de l'opération ne dépassent 25% de la capitalisation boursière de la société (telle que déterminée en vertu du Règlement 61-101). La société n'a pas déposé de déclaration de changement important concernant cette opération au moins 21 jours avant la clôture du placement, car les détails de cette opération étaient inconnus à ce moment-là.

Le formulaire 62-103A1 – Information à fournir en vertu des règles du système d’alerte lié au présent communiqué peut être consulté au profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Pour en obtenir une copie, veuillez communiquer avec Pascal Hamelin, président et chef de la direction d’Abcourt, au (819) 768-2857 ou phamelin@abcourt.com.

