Groupe Colabor Inc. annonce la démission d’un administrateur

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 31 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») souhaite annoncer la démission de M. Robert Johnston à titre d’administrateur de la Société.

« Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier M. Johnston pour son leadership, son expertise précieuse et les contributions significatives qu’il a apportées au conseil d’administration tout au long de son mandat », a déclaré M. Denis Mathieu, président du conseil d’administration de la Société par intérim.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l’hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés, notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

