Snail Inc. 旗下美国竖屏短剧部门 Interactive Films 凭借“国际短剧奖”提名，布局全球业务扩张

加利福尼亚州卡尔弗城, Nov. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发商与发行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL，以下简称为 “Snail Games” 或“公司”) 今日宣布，该公司旗下的竖屏娱乐部门 Interactive Films 已将其短剧作品 Hollywood Heartthrob 报送至“国际短剧奖” (International Short Drama Award) 参与评选。 此前，该部门的作品 Red Talons 曾在 2025 年“竖屏短片节” (Vertical Shorts Festival) 中斩获“最佳奇幻作品奖” (Best Fantasy)；此次报送不仅显示出 Interactive Films 在业界认可度的持续提升，也体现了 Snail 的一贯战略——强化创意合作，并扩大其位于美国的优质短剧内容创作中心，打造能同时引起美国境内外观众共鸣的作品。

Interactive Films 旗下的 Salty TV 采用“产品导向”策略开发专注移动端用户的短剧内容，既注重叙事打磨，也以付费订阅模式为核心。 目前，Interactive Films 已通过 Salty TV 发布了 67 部短剧，其中包括从外部机构授权引进的多部作品。 每一部作品都设计了能够吸引观众的“每集看点”和明确的转化机制、订阅选项、分集购买和高级会员等级，旨在回馈忠实观众，并强化长期的观众关系。

据 Media Partners Asia 统计，竖屏短剧品类自出现以来仅仅四年时间，其全球市场规模就已突破 80 亿美元。 当前，短剧行业已从探索阶段迈入具备全球商业价值的成熟阶段，其中美国正成为短剧领域的一个新兴市场。 2025 年第一季度，美国的短剧下载量约占全球的 8%，却贡献了短剧行业全球总收入的 49%，成为短剧应用的核心竞争战场，同时也是全球竞争最激烈的市场之一。 全球下载量与消费额之间的差距表明，对于能打造符合当地用户消费习惯内容的美国本土制作公司而言，该市场存在增长机遇。

Interactive Films 制片经理 Andres Porras 表示：“将 Hollywood Heartthrob 报送至“国际短剧奖”，核心目的是彰显文化引领力并推进务实合作。我们希望为短剧在美国的普及贡献力量，同时将 Salty TV 打造为能够有效连接国际观众、国际内容形式与美国市场的本土平台之一。”

Salty TV 参与“国际短剧奖”评选彰显了其明确的市场定位：致力于成为美国领先的竖屏短剧平台，助力弥合丰富国际内容供给与日益增长的美国境内需求之间的鸿沟。 通过参与奖项评选及行业精选活动，Salty TV 旨在让节展策展人验证其创作品质，并建立合作关系以加速优质短剧 IP 的全球化传播。

关于 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发与发行公司，为全球玩家提供互动式数字娱乐内容。公司拥有高品质游戏产品组合，涵盖主机、PC 端及移动设备等多个平台。 如需了解更多信息，请访问：https://snail.com/。

关于 Interactive Films LLC

Interactive Films (IF) 是 Snail, Inc. 旗下的影视与传媒子公司，其创立宗旨在于开拓全新的观众群体，吸引热情的观众参与，并通过多元化的媒介形式讲述故事。 IF 也是 SaltyTV 的创始推动方。SaltyTV 是一款专业的影视应用程序，旨在制作和展示引人入胜的竖屏短视频内容。 可在 iOS App Store 和 Google Play Store 下载 SaltyTV 应用。 如需了解更多信息，请访问：https://interactive-films.com/。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含若干属于前瞻性声明的内容。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述，可以通过诸如“预计”、“相信”、“可能”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“也许”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜在”等前瞻性词语或上述词语的反义词或其他类似表述来识别。 本新闻稿及我们向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的公开文件中包含多处前瞻性陈述，这些陈述包括但不限于：关于 Snail 能否推动短剧在美国普及，以及能否成为美国领先的竖屏短剧平台、助力弥合丰富国际内容供给与日益增长的国内需求之间的鸿沟的陈述。 请仔细审阅公司于 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交的截至 2024 年 12 月 31 日止财年的 10-K 年度报告中“风险因素”部分所述的风险与不确定性，以及公司不时向 SEC 提交的其他文件（包括 10-Q 季度报告）。 公司无义务也不承担任何责任公开更新或修订前瞻性声明，以反映其预期、事件、条件或情势的任何变化。

