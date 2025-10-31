Snail Inc. 以國際短劇獎提名為契機推動美國垂直劇部門 Interactive Films 的全球拓展佈局

加州卡爾弗城, Nov. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的獨立互動數碼娛樂開發商與發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (下稱「Snail Games」或「公司」) 今日宣佈，其垂直娛樂部門 Interactive Films 已遞交短劇《Hollywood Heartthrob》參與國際短劇獎 (International Short Drama Awards) 評選。繼《Red Talons》於 2025 垂直短劇節榮獲最佳奇幻獎 (Best Fantasy) 後，是次參選彰顯 Interactive Films 在行內認可度持續上升，並體現 Snail 持續推進的策略：強化創意合作關係，擴展其位於美國的優質短篇敘事創作中心，以打造引起本土及國際受眾共鳴的作品。

Interactive Films 旗下 Salty TV 採用產品導向方針，專注敘事技巧及付費存取模式，開發流動優先的短劇內容。Interactive Films 透過 Salty TV 平台發佈了 67 部短劇，當中涵蓋來自第三方機構的特許授權作品。每部作品均引用了集集牽引的懸念及精心規劃的轉化機制，提供訂閱方案、分集購買及高級會籍等級，旨在獎賞忠實觀眾，並側重與受眾保持長期連繫。

根據 Media Partners Asia 數據，垂直劇類別自面世僅僅四年，全球市場總值已突破 80 億美元。短劇產業已從實驗階段轉型為具商業潛力的全球市場，而美國正崛起成為新興市場。2025 年第一季，美國佔全球短劇下載量約 8%，卻貢獻全球總收入 49%，使其成為短劇應用程式的必爭之地，亦是全球競爭最激烈的市場之一。全球下載量與消費支出的差距，為美國基地工作室指明發展方向：製作符合此類消費模式的內容，即可捕捉市場增長空間。

Interactive Films 製作經理 Andres Porras 表示：「提交《Hollywood Heartthrob》參與國際短劇獎，旨在樹立文化領導力，並建立實質合作夥伴關係。我們期望在美國推動短劇普及化，並將 Salty TV 定位為本土平台之一，致力將國際受眾及內容形式與美國市場串聯起來。」

Salty TV 參與國際短劇獎印證其明確的市場角色：成為領先的美國垂直劇平台，彌補興旺國際產能與本土需求增長之間的缺口。透過參與獎項評選及精選行業活動，Salty TV 旨在向影展策展人展示創作水平，並建立能加速優質短劇 IP 全球流通的合作關係。

關於 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球領先的獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂，擁有一流的優質遊戲系列產品，設計可在各種平台上使用，包括遊戲機、PC 和流動裝置。如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://snail.com/。

關於 Interactive Films LLC

Snail, Inc. 旗下影視媒體附屬公司 Interactive Films (IF) 成立宗旨為觸及新受眾、吸引熱情觀眾，並以多元形式訴說故事。IF 同時大力推動專注製作和展示矚目短篇幅垂直內容的專業影視應用程式 SaltyTV。SaltyTV 應用程式可從 iOS App Store 及 Google Play Store 下載。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://interactive-films.com/。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的聲明。本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別，例如 「預期」、「相信」、「可以」、「期望」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和 「潛力」，或這些術語的否定形式或其他類似表達。前瞻性陳述出現在本新聞稿以及我們向 SEC 所提交公開文件中的多個地方，其中包括但不限於有關 Snail 推動短劇在美國普及，以及成為領先美國垂直劇平台以彌補興旺國際產能與本土需求增長之間缺口的聲明。您應仔細考慮公司在截至 2024 年 12 月 31 日財政年度 10-K 表格的年報中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性。該報告於 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交，還包括公司不時向 SEC 提交的其他文件，例如公司的 10-Q 表格。公司不承擔或接受任何公開發佈前瞻性陳述的更新或修訂的義務，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明陳述所基於的事件、條件或情況的變化。

