La Légion dévoile la Mère nationale de la Croix d’argent 2025

OTTAWA, Ontario, 01 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est fière de présenter Mme Nancy Payne, de Lansdowne (Ont.), à titre de Mère nationale de la Croix d’argent de cette année. Le 11 novembre, elle déposera une couronne au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa.

« La profonde perte de Nancy reflète la douleur de tant d’autres », a déclaré Berkley Lawrence, le président national de la Légion. « Son courage à partager son histoire jette une lumière chaleureuse sur son fils, qui a donné sa vie au service de notre pays. Nous nous souviendrons toujours de lui. »

Le fils de Mme Payne, le caporal Randy Joseph Payne, a servi dans l’Armée canadienne au sein de la 1re Compagnie de police militaire de la BFC Wainwright, en Alberta. Il avait entamé sa carrière au sein de la police militaire de l’Aviation royale canadienne.

Randy a été tué au combat en Afghanistan le 22 avril 2006, alors qu’il servait au sein de l’équipe de « protection rapprochée » affectée à cette mission. Il est mort aux côtés de trois autres soldats lorsque leur véhicule militaire G­Wagon a heurté une bombe en bordure de route, alors qu’ils retournaient vers la base aérienne de Kandahar depuis une base opérationnelle.

Pour en savoir davantage sur Mme Payne et son fils, visitez le site de La Légion royale canadienne à l’adresse Legion.ca.

La Mère nationale de la Croix d’argent représente toutes les mères et familles canadiennes ayant perdu un fils ou une fille dans l’exercice de leur service militaire. Du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026, Mme Payne prendra part à divers événements commémoratifs rendant hommage aux héros tombés au service du Canada.

La Croix du Souvenir – plus communément appelée la Croix d’argent – a été instaurée le 1er décembre 1919. Elle symbolise la perte personnelle et le sacrifice des veuves et des mères ayant perdu un enfant en service actif, ou dont le décès est ultérieurement attribué à ce service.

Chaque année, La Légion royale canadienne reçoit des mises en candidature pour le rôle de Mère nationale de la Croix d’argent, soumises par les directions provinciales ainsi que par des Canadiens et Canadiennes de partout au pays. La récipiendaire finale est ensuite sélectionnée par un comité de la Direction nationale de la Légion.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 270 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques / Requêtes médiatiques : Nujma Bond 343-540-7604 ou PublicRelations@Legion.ca

