IGEL Now & Next 2025 kehrt nach Deutschland zurück und beleuchtet digitale Souveränität, Partnerinnovationen und die Zukunft der sicheren, adaptiven Endgeräte-Transformation

FORT LAUDERDALE, Fla., Nov. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IGEL, ein weltweit führender Anbieter von sicheren Endpoint-Lösungen, adaptiven sicheren Desktop-Lösungen und der IGEL Secure Endpoint OS Platform™ für heute und morgen, gab heute die Rückkehr der IGEL Now & Next 2025 in Frankfurt am Main bekannt.

Vom 3. bis 6. November findet im Kongresszentrum der Messe Frankfurt die Veranstaltung IGEL Now & Next statt, bei der IT-Führungskräfte aus Unternehmen, politische Entscheidungsträger und EUC-Experten zusammenkommen, um sich mit den Themen digitale Souveränität, Zero Trust und Geschäftsresilienz auseinanderzusetzen. Die Veranstaltung umfasst visionäre Keynotes, Podiumsdiskussionen auf der Hauptbühne, vertiefende Sessions zu den Themen Gesundheitswesen, Finanzen, Behörden, Einzelhandel und Fertigung sowie Möglichkeiten zur technischen Zertifizierung.

„IGEL Now & Next ist der Ort, an dem führende Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Sicherheit und Endbenutzer-Computing zusammenkommen, um die nächste Ära der digitalen Souveränität und der geschäftlichen Resilienz zu gestalten“, so Klaus Oestermann, CEO von IGEL. „Diese Veranstaltung ist die ultimative Zusammenführung von Innovation, Strategie und Ökosystempartnerschaften, die die Zukunft des Endpoint Computing und des sicheren Arbeitens neu definiert.“

Auf den Podiumsdiskussionen der Hauptbühne werden politische Entscheidungsträger, CIOs und Sicherheitsstrategen zusammenkommen, um die Herausforderungen und Lösungen für eine sichere Modernisierung, die Verwirklichung digitaler Souveränität und die Schaffung adaptiver digitaler Arbeitsumgebungen zu erörtern.

Partner, die die Zukunft sicherer Arbeitsplätze gestalten

Im Rahmen des IGEL Ready-Ökosystems versammeln sich führende Technologiepartner in Frankfurt, um Lösungen vorzustellen, die die Leistung, den Schutz und die Nachhaltigkeit in der digitalen Arbeitsumgebung verbessern.

Contour Active Key

„Hardware-Sicherheit bleibt ein Eckpfeiler des Vertrauens“, erklärte Stefan Leitz, Director Global BD & Strategic Alliances bei Contour Design/Active Key. „Unsere Zusammenarbeit mit IGEL stärkt die Widerstandsfähigkeit der Endgeräte, von der Hygiene-Tastatur bis zur Cloud.“

ControlUp

„Gemeinsam mit IGEL ermöglichen wir IT-Verantwortlichen, den hybriden Arbeitsplatz in Echtzeit zu überblicken, zu verwalten und zu optimieren“, so Jed Ayres, CEO von ControlUp. „Diese Partnerschaft vereint Endpunkt-Intelligenz mit Erfahrungsmanagement und ermöglicht es Unternehmen, Probleme zu antizipieren, bevor sie sich auf die Produktivität auswirken, und jedem Mitarbeiter, unabhängig von seinem Arbeitsort, sichere und nahtlose digitale Erfahrungen zu bieten.“

Dispersive

„Die verteilten Unternehmen von heute benötigen ein höheres Maß an Sicherheit und Ausfallsicherheit“, erklärte Rajiv Pimplaskar, CEO von Dispersive Holdings, Inc. „Unsere Partnerschaft mit IGEL erweitert den Stealth-Networking-Vorteil von Dispersive über den Rand hinaus auf den Benutzer und gewährleistet eine hervorragende Erfahrung, kompromisslose Leistung, Schutz und Kontinuität über alle Endpunkte und Umgebungen hinweg.“

eG Innovations

„eG Innovations und IGEL haben im Rahmen des IGEL Ready-Programms eine starke Partnerschaft geschlossen, die das Monitoring-Know-how von eG mit den sicheren Endpoint-Lösungen von IGEL verbindet“, so Renne Bots, Area Sales Manager DACH bei eG Innovations. „Gemeinsam bieten sie Unternehmen weltweit eine optimierte und nahtlose Erfahrung in der digitalen Arbeitsumgebung, wobei eG Enterprise eine einzigartige einheitliche Überwachung sowohl für IGEL-Umgebungen als auch für komplexe hybride IT-Infrastrukturen ermöglicht.“

Lenovo

„Die Zusammenarbeit zwischen IGEL und Lenovo ist mehr als eine Partnerschaft – sie ist ein Kraftmultiplikator für sichere, widerstandsfähige und zukunftsfähige IT“, so Ian Simpson, EMEA Head of Software Sales bei Lenovo. Gemeinsam definieren sie Geschäftskontinuität neu und beweisen, dass Innovation und Zuverlässigkeit keine Extras sind – sie sind von Grund auf integriert.“

Liquidware

„Wir freuen uns, auf der Now & Next-Veranstaltung von IGEL in Frankfurt unsere Unterstützung für das IGEL-Betriebssystem mit unserer Liquidware FlexApp zu präsentieren, die es ermöglicht, Windows-Anwendungen dynamisch über Microsoft RemoteApp und andere veröffentlichte Methoden oder nativ über den IGEL-Client-Hypervisor für Windows-Workloads anzubinden“, kommentierte Jason E. Smith, VP of Alliances and Marketing, Liquidware. „Stratusphere UX unterstützt gemeinsame Kunden bereits dabei, umfassende DEX-Transparenz für IGEL OS-Umgebungen zu erlangen, während unsere CommandCTRL-Beta-Version diese Funktionen um Echtzeit-Endpunktkorrekturen erweitert.“

Nerdio

„Nerdio ist stolz darauf, mit IGEL zusammenzuarbeiten, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ältere VDI-Lösungen durch cloudnative Lösungen zu ersetzen, die Nerdio Manager auf Azure Virtual Desktop und Windows 365 nutzen“, erklärte Joseph Landes, CRO und Mitbegründer von Nerdio. „Gemeinsam bieten wir flexible, sichere und kostenoptimierte digitale Arbeitsumgebungen für die dynamische Belegschaft von heute.“

Netskope

„Netskope freut sich über die Zusammenarbeit mit IGEL bei der Sicherung moderner digitaler Arbeitsumgebungen“, erklärte David Willis, Vice President of Technology Alliances bei Netskope. „Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen dabei, Benutzer, Daten und Anwendungen zu schützen, unabhängig davon, wo die Arbeit stattfindet, und ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen. Veranstaltungen wie IGEL Now & Next in Frankfurt demonstrieren die Leistungsfähigkeit von Ökosystem-Partnerschaften, die sichere, intelligente und flexible Arbeitserfahrungen ermöglichen, die das Gesamtrisiko und die Kosten für Kunden reduzieren und gleichzeitig ein hervorragendes Benutzererlebnis bieten.“

Nutanix

„Nutanix und IGEL teilen die Vision von sicheren, leistungsstarken digitalen Arbeitsumgebungen“, erklärte Sammy Zoghlami, SVP Sales EMEA bei Nutanix. „Wir freuen uns sehr, Now & Next Frankfurt zu unterstützen und unsere enge Zusammenarbeit mit IGEL hervorzuheben, um Kunden aus verschiedenen Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzdienstleistungssektor und dem öffentlichen Sektor ein nahtloses Desktop-Erlebnis zu bieten. Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen in ganz Europa bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur und ermöglichen sicheres hybrides Arbeiten.“

Parallels

„Parallels und IGEL teilen das gemeinsame Ziel, Menschen die Möglichkeit zu geben, von überall und auf jedem Gerät sicher zu arbeiten“, so Christa Quarles, CEO von Parallels. „Durch die Kombination des IGEL-Betriebssystems mit der Anwendungs- und Desktop-Bereitstellungstechnologie von Parallels RAS schaffen wir einen einfachen, flexiblen und sicheren Ansatz für Virtualisierung und Endpunktmanagement.“

Sentry Bay

„Umfassender Schutz beginnt am Endpunkt“, erklärte Tim Royston-Webb, CEO bei Sentry Bay. „Gemeinsam mit IGEL stellen wir sicher, dass KI und Malware die E/A-Schnittstellen eines Endgeräts nicht ausnutzen können, indem wir Tastatur, Bildschirm, Kamera und Mikrofon schützen.“

Workspot

„Durch die Zusammenarbeit mit IGEL vereinfachen wir den sicheren Zugriff von IGEL-basierten Endgeräten auf leistungsstarke Cloud-PCs“, sagte Jimmy Chang, Chief Product Officer bei Workspot. „Workspot ist auf jeder Cloud – AWS, Azure, GCP – einsetzbar und nutzt Just-in-Time- und Just-enough-Provisioning, um die erforderliche CPU-/GPU-Kapazität bedarfsgerecht bereitzustellen. Sie zahlen nur für das, was Sie tatsächlich nutzen.“

VNClagoon

„Als Open-Source-Innovatoren teilen VNClagoon und IGEL eine gemeinsame Überzeugung: Sicherheit sollte digitale Freiheit ermöglichen und nicht einschränken“, erklärte Bernd Rodler, Vorstandsvorsitzender von VNC. „Now & Next Frankfurt setzt dieses Prinzip in die Praxis um.“

„Diese bedeutenden Partnerschaften bilden das Herzstück des IGEL Ready-Ökosystems“, erklärte Divya Saggar, Senior Director, IGEL Ready. „Jedes dieser Unternehmen bietet einzigartige Innovationen, die Kunden dabei unterstützen, digitale Arbeitsumgebungen zu schaffen, die nicht nur sicher und leistungsstark, sondern auch nachhaltig und einfach zu verwalten sind. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Arbeit – sicher, intelligent und kooperativ.“

Besuchen Sie uns in Frankfurt

IGEL Now & Next 2025 – Frankfurt bietet ein umfassendes Programm mit Thought Leadership, Live-Demos und Networking für Technologie-Innovatoren und Unternehmensleiter, die die Zukunft der digitalen Arbeit gestalten.

Jetzt registrieren: Now & Next Frankfurt 2025

Über IGEL

IGEL ist ein weltweit führender Anbieter von sicheren Endpoint-Lösungen, adaptiven sicheren Desktop-Lösungen und der IGEL Secure Endpoint OS Platform™ für heute und morgen. Das Unternehmen ermöglicht hybrides Arbeiten, beschleunigt die Cloud-Einführung und setzt Zero Trust in IT- und OT-Umgebungen durch, während es gleichzeitig hohe Leistung bei geringerer Komplexität, geringeren Kosten und weniger Risiken bietet.

Das IGEL Preventative Security Model™, das im Mittelpunkt des Ansatzes von IGEL steht, beseitigt Angriffsflächen und setzt Zero-Trust-Prinzipien durch die IGEL Preventative Security Architecture™ durch – ein unveränderliches, modulares Design ohne lokale Daten. IGEL bietet operative Ausfallsicherheit, geschützt durch die Trusted Application Platform und unterstützt durch integrierte Business Continuity. Mit IGEL Adaptive Secure Desktop™ erhalten Unternehmen eine rollenbasierte Lösung für Arbeitsumgebungen, die auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten ist und gleichzeitig ausfallsichere Sicherheit gewährleistet.

Durch die Verlängerung der Lebenszyklen von Geräten und die Minimierung des Software-Footprints erzielt IGEL erhebliche Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten und fördert die Nachhaltigkeit. IGEL wurde 2001 in Bremen gegründet und ist weltweit tätig, mit Niederlassungen in den USA und einem Technologie-Ökosystem von über 100 IGEL Ready-Partnern in mehr als 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.igel.com.

Medienkontakte



Yocasta Valdez

Director Corporate Communications

press@igel.com Carl Gersh

SVP Marketing

press@igel.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1cf92afe-8327-4092-b37f-a063c01df722