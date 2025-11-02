Datavault AI Merilis Tanggapan Resmi atas Laporan Singkat Berniat Jahat dari Wolfpack Research; Perusahaan Menegaskan Kekuatan Kekayaan Intelektual, Kepemimpinan, dan Arah Strategisnya

PHILADELPHIA, Nov. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- Datavault AI (NASDAQ: DVLT) (“Datavault,” “DVLT,” atau “Perusahaan”), pemimpin dalam bidang tokenisasi dan manajemen data, menyampaikan bahwa Wolfpack Research baru-baru ini telah merilis laporan singkat yang bermotif kepentingan sendiri dan bernada negatif, yang secara langsung menargetkan Perusahaan serta Chief Executive Officer-nya, Nathaniel T. Bradley. Perusahaan dengan tegas mengecam tindakan tersebut dan menyampaikan pernyataan resmi sebagai berikut:

1. Laporan Wolfpack Research Memuat Klaim yang Salah dan Memfitnah dengan Tujuan Memanipulasi Saham DVLT demi Keuntungan Finansial

Laporan Wolfpack Research memuat banyak pernyataan yang salah, menyesatkan, dan memfitnah, dengan tujuan memanipulasi saham Datavault AI demi keuntungan finansial para pelaku short selling (jual kosong).

Klaim-klaim tersebut tidak memiliki dasar fakta yang kuat dan mencemarkan reputasi baik Perusahaan serta para pemegang sahamnya. Wolfpack Research secara terbuka telah mengakui bahwa mereka memiliki posisi jual (short position) atas saham DVLT. Pengakuan ini menunjukkan bahwa apa yang mereka sebut sebagai “riset” sejatinya dilandasi oleh kepentingan pribadi, bukan oleh kebenaran.

“Jelas terlihat bahwa para pelaku ini memperoleh keuntungan finansial dengan cara menyebarkan informasi yang tidak benar,” ujar Nathaniel Bradley, Chief Executive Officer Datavault AI. “Kami akan mengajukan gugatan hukum guna meminta pertanggungjawaban Wolfpack Research atas tindakannya yang berniat jahat, serta untuk melindungi hak-hak para pemegang saham kami.”

Short selling (jual kosong) adalah praktik yang diakui dalam pasar; tetapi manipulasi pasar secara sengaja melalui pernyataan yang salah dan memfitnah tidak dapat dibenarkan. Perusahaan sedang mengevaluasi tindakan Wolfpack Research dan akan menempuh semua upaya hukum yang ada menurut hukum yang berlaku.

2. Datavault AI telah Menunjuk Kuasa Hukumnya dan Secara Resmi Meminta Wolfpack Research untuk Menghentikan dan Menghentikan Tindakannya yang Melanggar Hukum

Datavault AI telah menunjuk Paul Hastings LLP dan Dickinson Wright PLLC untuk memberi saran terkait strategi litigasi dan tindakan regulasi. Perusahaan sedang mengevaluasi hak-hak hukumnya dan berniat untuk menempuh segala upaya yang ada untuk melindungi reputasinya dan kepentingan sah para pemegang sahamnya.

Jacob Frenkel, Ketua Praktik Penegakan Sekuritas di Dickinson Wright PLLC dan Penasihat Utama Litigasi untuk Datavault AI, menyatakan: "Tempat yang pantas bagi para penyebar dan pendukung konten dengan skema 'short and distort (short selling dan manipulasi informasi)' adalah di kursi tergugat di ruang sidang. Di situlah perusahaan berniat menjadikan Wolfpack Research sebagai tergugat. Praktik-praktik yang abusif, curang, dan manipulatif tersebut menyesatkan pasar, menanamkan ketidakpercayaan, dan merugikan pemegang saham. Tn. Bradley berkomitmen untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham perusahaannya. Inilah alasan yang tepat untuk menempuh langkah hukum terhadap penulis laporan yang memfitnah tersebut. Gugatan tersebut akan menjabarkan pernyataan-pernyataan yang salah dan menyesatkan secara spesifik, hingga menjadi panduan bagi otoritas penegak hukum federal untuk menempatkan para penulis dan penghasut dalam laporan Wolfpack Research di kursi tergugat.”

3. Datavault AI Menegaskan Kembali Kekuatan Kekayaan Intelektual dan Nilai Strategisnya

Nilai Datavault AI didasarkan pada portofolio kekayaan intelektualnya yang kuat, yang mencakup lebih dari 70 paten AS dan internasional. Paten-paten ini meliputi valuasi data berbasis AI, teknologi sinyal audio yang tidak terdengar, kerangka tokenisasi blockchain, dan sistem monetisasi data perusahaan.

“Strategi kami berakar pada kekayaan intelektual (KI) dan eksekusi, bukan spekulasi,” kata Bradley. “Teknologi yang kami kembangkan telah menciptakan nilai di berbagai industri, mulai dari identitas digital dan layanan kesehatan hingga data akustik dan tokenisasi aset dunia nyata. Fondasi itu tak tergoyahkan.”

Portofolio KI Datavault menyediakan peluang pendapatan dari lisensi dan menjadi hambatan yang kuat untuk mempersulit masuknya pesaing ke pasar. Paten-paten terbaru yang diberikan meliputi tokenisasi kredit karbon di blockchain, integrasi data virtual reality (VR), dan sistem pelacakan audio berbasis AI.

4. Riwayat Profesional Nathaniel T. Bradley

Nathaniel T. Bradley adalah seorang penemu dan pengusaha Amerika yang produktif dengan pengalaman lebih dari dua dekade di bidang pemasaran melalui perangkat seluler, pemrosesan audio, AI, dan monetisasi data. Beliau mendirikan AudioEye, Inc. (NASDAQ: AEYE), yang memelopori teknologi aksesibilitas digital yang digunakan di seluruh dunia. Beliau selanjutnya juga mendirikan Augme Technologies/Hipcricket, sebuah platform iklan seluler yang melayani berbagai klien Fortune 500. Bradley diakui sebagai Finalis Pengusaha Terbaik Tahun ini oleh Ernst & Young dan meraih Edison Gold Award untuk Dampak Sosial.

Di Datavault AI, Bradley memimpin pengembangan inovasi dalam valuasi data berbasis AI, blockchain untuk tokenisasi aset dunia nyata (RWA), dan komunikasi audio berbasis AI melalui teknologi ADIO® milik Perusahaan. Reputasinya dalam membangun platform yang berfokus pada misi dan dilindungi paten diakui secara luas di bidang teknologi maupun pasar modal.

5. Keberhasilan dan Pencapaian Terbaru

Membentuk aliansi strategis dengan NYIAX untuk memungkinkan bursa data berbasis kontrak pintar. Menyelesaikan akuisisi aset CompuSystems Inc. (CSI), yang memperluas kemampuan data acara perusahaan. Meluncurkan Modul Penerima WiSA E Endeavour™ melalui divisi Ilmu Akustik perusahaan. Bermitra dengan Nature’s Miracle Holding Inc. dan Harrison Global Holdings Inc. untuk meluncurkan "The X Club" bagi komunitas XRP global. Menandatangani seri media yang disiarkan secara nasional selama 12 bulan dengan New to The Street untuk meningkatkan visibilitas di mata investor. Memperjelas keterbukaan vesting eksekutif untuk memperkuat transparansi tata kelola perusahaan. Mengumumkan pendirian dan persiapan peluncuran empat bursa data independen yaitu International Elements Exchange Inc., International NIL Exchange Inc., Information Data Exchange Inc., dan American Political Exchange Inc. Peluncuran empat bursa data ini memanfaatkan portofolio paten Datavault AI (sekarang melebihi 70 aset) dan menargetkan tokenisasi aset dunia nyata, monetisasi hak nama, gambar, dan representasi visual (NIL), marketplace data perusahaan, serta transparansi donasi politik.



Tentang Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data berbasis AI, valuasi, dan monetisasi aset. Platform berbasis cloud perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan penekanan pendekatan kolaboratif di Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik milik Datavault AI memiliki teknologi yang sudah dipatenkan seperti Wisam®, ADIO®, dan Sumerian® dan teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan terkemuka di industri, termasuk Kekayaan Intelektual (KI) untuk pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan komputasi berkinerja tinggi guna menawarkan solusi untuk persepsi data berdasarkan pengalaman, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud milik Datavault AI melayani berbagai industri, termasuk lisensi perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, layanan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (name, image and likeness, NIL) dengan mengaitkan secara aman objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mempromosikan AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analisis detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Beaverton, OR. Pelajari selengkapnya di www.dvlt.ai .

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan dan informasi tertentu yang dimuat dalam siaran pers ini merupakan “pernyataan berwawasan ke depan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Litigasi Sekuritas Swasta AS tahun 1995. Saat digunakan dalam siaran pers ini, kata atau frasa seperti “akan,” “kemungkinan besar akan menghasilkan,” “diharapkan,” “akan terus,” “diperkirakan,” “estimasi,” “diproyeksikan,” “berniat,” “tujuan,” atau ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi "pernyataan berwawasan ke depan" sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta AS tahun 1995. Pernyataan-pernyataan tersebut dapat dipengaruhi oleh risiko tertentu, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, serta ketidakpastian, yang sebagian besar berada di luar kendali Perusahaan. Pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal yang terkait dengan rencana tindakan Perusahaan terhadap Wolfpack Research, prospek Perusahaan, dan peluang pendapatan dari lisensi. Ketidakpastian dan risiko tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, hasil dari tindakan terencana kami terhadap Wolfpack Research, kemampuan kami untuk berhasil menjalankan strategi pertumbuhan, perubahan pada hukum atau regulasi, kondisi ekonomi, ketergantungan pada manajemen, permintaan terhadap produk dan layanan Perusahaan, teknologi yang baru berkembang, kemampuan Perusahaan untuk bersaing, masalah regulasi, perlindungan teknologi, faktor kompetitif, dan faktor-faktor lain yang dibahas dalam bagian "Faktor Risiko" pada Laporan Tahunan terbaru Perusahaan dalam Formulir 10-K dan Laporan Triwulan dalam Formulir 10-Q yang telah diserahkan atau mungkin selanjutnya diserahkan Perusahaan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Setiap pernyataan berwawasan ke depan yang dimuat dalam siaran pers ini didasarkan pada ekspektasi saat ini dari tim manajemen Perusahaan dan hanya berlaku pada tanggal siaran pers ini. Perusahaan secara khusus menolak kewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan tersebut apa pun, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan, maupun alasan lainnya.

