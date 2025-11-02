Datavault AI, Wolfpack Research의 악의적 공매도 보고서에 공식 대응 발표; 자사의 지식재산(IP) 역량, 리더십, 그리고 전략적 방향의 견고함을 재확인

필라델피아, Nov. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- 데이터 토큰화 및 관리 분야의 선도 기업인 Datavault AI (나스닥: DVLT, 이하 “Datavault” 또는 “회사”)는, 최근 Wolfpack Research가 회사와 최고경영자 CEO)인 Nathaniel T. Bradley를 겨냥해 자의적이고 악의적인 공매도 보고서를 발행한 사실을 확인했다고 밝혔다. 회사는 이 행위를 강력히 규탄하며 다음과 같은 공식 성명을 발표했다.

1. Wolfpack Research 보고서는 DVLT 주가를 조작해 금전적 이익을 취하려는 허위 및 명예훼손성 주장을 담고 있다.

Wolfpack Research 보고서에는 Datavault AI의 주가를 공매도 세력의 금전적 이익을 위해 조작하려는 의도로 작성된 다수의 허위·오도·명예훼손적 내용이 포함되어 있다.

이러한 주장에는 사실적 근거가 전혀 없으며, 회사와 주주들에게 평판상 피해를 초래했다. Wolfpack Research는 DVLT 주식에 대한 공매도 포지션을 보유하고 있음을 공개적으로 인정했으며, 이는 이들의 이른바 “리서치”가 진실이 아닌 사적 이익에 의해 동기부여되었음을 보여준다.

Datavault AI의 최고경영자 Nathaniel Bradley는 “이들은 허위 정보를 유포함으로써 명백히 금전적 이익을 얻고 있다”며 “우리는 Wolfpack Research의 악의적 행위에 책임을 묻고 주주들의 권리를 보호하기 위해 소송을 제기할 것”이라고 밝혔다.

공매도는 시장에서 인정된 거래 행위이지만, 허위 및 명예훼손성 발언을 통한 의도적 시장 조작은 결코 용납될 수 없다. 회사는 Wolfpack Research의 행위를 면밀히 검토 중이며, 관련 법률에 따라 가능한 모든 법적 조치를 취할 예정이다.

2. Datavault AI, 법률 자문단 선임… Wolfpack Research에 불법 행위 중단 공식 요구

Datavault AI는 소송 전략 및 규제 대응을 자문하기 위해 Paul Hastings LLP와 Dickinson Wright PLLC를 선임했다. 회사는 법적 권리를 검토 중이며, 평판과 주주의 정당한 이익을 보호하기 위해 가능한 모든 법적 구제 조치를 취할 계획이다.

Dickinson Wright PLLC의 증권 집행(Enforcement) 담당 의장이자 Datavault AI의 수석 소송대리인인 제이콥 프렌켈(Jacob Frenkel)은 “‘쇼트 앤 디스토트(short and distort)’ 콘텐츠의 유포자와 후원자들이 있어야 할 자리는 법정 피고석이며, 바로 그곳에 Wolfpack Research를 세우는 것이 회사의 목표다. 이러한 남용적·사기적·조작적 행위는 시장을 오도하고 불신을 조장하며 주주들에게 피해를 입힌다. 브래들리 CEO는 주주의 이익을 최우선으로 두고 있으며, 이러한 명예훼손적 보고서 작성자들에 대해 법적 대응을 추진하는 것도 그 이유다. 이번 소송은 Wolfpack Research 보고서의 허위 및 오도된 내용을 구체적으로 명시할 것이며, 이는 연방 규제 당국이 해당 보고서의 작성자와 배후자를 법정 피고석에 세우는 데 참고할 수 있는 ‘로드맵’이 될 것이다.”라고 밝혔다.

3. Datavault AI, 지식재산(IP) 역량과 전략적 가치 재확인

Datavault AI의 기업 가치는 인공지능(AI) 기반 데이터 가치평가, 비가청(inaudible) 음향 신호 기술, 블록체인 토큰화 프레임워크, 엔터프라이즈 데이터 수익화 시스템 등을 포함한 미국 및 국제 특허 70건 이상으로 구성된 탄탄한 지식재산 포트폴리오에 기반하고 있다.

Bradley CEO는 “우리의 전략은 투기가 아닌 지식재산과 실행력에 뿌리를 두고 있다”며 “우리가 개발한 기술은 이미 디지털 아이덴티티, 헬스케어, 음향 데이터, 실물자산 토큰화 등 다양한 산업에서 가치를 창출하고 있으며, 그 기반은 흔들리지 않는다”고 말했다.

Datavault의 IP 포트폴리오는 라이선스 수익 창출 기회를 제공할 뿐 아니라 경쟁사에 대한 강력한 진입 장벽 역할을 한다. 최근 등록된 특허에는 블록체인 기반 탄소배출권 토큰화, 가상현실(VR) 데이터 통합, AI 기반 오디오 추적 시스템 등이 포함되어 있다.

4. Nathaniel T. Bradley 약력 소개

Nathaniel T. Bradley CEO는 모바일 마케팅, 오디오 처리, 인공지능(AI), 데이터 수익화 분야에서 20년 이상 경력을 쌓은 미국의 발명가이자 기업가다. 그는 전 세계적으로 활용되는 디지털 접근성 기술을 개척한 AudioEye, Inc.(나스닥: AEYE)를 설립했으며, 이후 포춘 500대 기업들을 고객으로 둔 모바일 광고 플랫폼 기업 Augme Technologies/Hipcricket을 창립했다. 브래들리는 EY 올해의 기업가상(EY Entrepreneur of the Year) 최종 후보에 올랐으며, 사회적 영향 부문에서 에디슨 골드 어워드(Edison Gold Award)를 수상했다.

Datavault AI에서 Bradley는 AI 기반 데이터 가치평가, 실물자산(RWA) 토큰화를 위한 블록체인 기술, 그리고 회사의 ADIO® 기술을 통한 AI 오디오 커뮤니케이션 혁신 개발을 주도하고 있다. 사명 중심의 특허 보호형 플랫폼을 구축하는 그의 역량은 기술 산업과 자본 시장 전반에서 널리 인정받고 있다.

5. 최근 성과 및 주요 이정표

스마트 계약 기반 데이터 교환을 실현하기 위해 NYIAX와 전략적 제휴를 체결했다. CompuSystems Inc.(CSI)의 자산 인수를 완료하여 엔터프라이즈 이벤트 데이터 역량을 확장했다. 회사의 음향 과학(Acoustic Science) 부문을 통해 WiSA E Endeavour™ 수신 모듈을 출시했다. Nature’s Miracle Holding Inc. 및 Harrison Global Holdings Inc.와 협력해 글로벌 XRP 커뮤니티를 위한 ‘The X Club’을 출범했다. 투자자 인지도 강화를 위해 ‘New to The Street’와 12개월간의 전국 미디어 시리즈 계약을 체결했다. 경영진 베스팅(vesting) 공시를 명확히 하여 기업 지배구조의 투명성을 강화했다. Datavault AI의 70건 이상 특허 포트폴리오를 기반으로, 실물자산 토큰화(RWA), NIL 권리 수익화, 기업 데이터 마켓플레이스, 정치 후원금 투명성 제고를 목표로 하는 네 개의 독립형 데이터 거래소(International Elements Exchange Inc., International NIL Exchange Inc., Information Data Exchange Inc., American Political Exchange Inc.) 설립 및 출시 준비를 발표했다.



Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 AI 기반 데이터 경험, 가치 평가 및 수익화 분야의 최전선에 서 있는 기업이다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 및 데이터 과학(Data Science) 부문 간 협업을 중심으로 한 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 Wisam®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술과 함께 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거 등을 포함한 업계 최고 수준의 공간 음향 및 멀티채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 보유하고 있다. 데이터 과학 부문은 고성능 컴퓨팅(HPC)을 활용해 경험적 데이터 인식, 데이터 가치 평가, 그리고 안전한 데이터 수익화를 위한 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠 및 엔터테인먼트, 이벤트 및 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업에서 HPC 소프트웨어 라이선싱 서비스를 지원한다. Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실물 자산을 불변의 메타데이터와 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin) 구현과 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 신뢰성 있는 책임 있는 AI를 촉진한다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤 구성이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정밀 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 본사는 미국 오리건주 비버턴(Beaverton)에 위치하며, 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인할 수 있다.

미래예측진술

본 보도자료에 포함된 일부 진술과 정보는 1995년 제정된 「미국 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)」의 의미 내에서 “미래예측진술(forward-looking statements)”에 해당한다. 본 보도자료에서 “~할 것이다(will),” “결과를 초래할 것이다(will likely result),” “예상된다(expected to),” “지속될 것이다(will continue),” “예측된다(anticipated),” “추정된다(estimate),” “전망된다(projected),” “의도한다(intend),” “목표(goal)” 등의 표현이나 이와 유사한 문구는 1995년 민간증권소송개혁법상 “미래예측진술”을 식별하기 위한 것이다. 이러한 진술은 회사의 통제를 벗어난 알려진 및 알려지지 않은 특정 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있다. 본 보도자료의 미래예측진술에는, 그에 국한되지 않지만, Wolfpack Research에 대한 회사의 계획된 법적 대응, 회사의 사업 전망 및 라이선스 수익 창출 기회에 관한 진술이 포함된다. 이러한 불확실성과 위험 요인에는 Wolfpack Research를 상대로 한 법적 조치의 결과, 회사의 성장 전략 실행 능력, 법률 또는 규제의 변경, 경제 상황, 경영진 의존도, 회사 제품 및 서비스에 대한 수요, 신기술의 발전, 경쟁력 유지 능력, 규제 문제, 기술 보호, 경쟁 요인 등과 더불어 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했거나 추후 제출할 수 있는 최근 연례보고서(Form 10-K) 및 분기보고서(Form 10-Q)의 “위험 요인(Risk Factors)” 항목에 기재된 사항이 포함된다. 본 보도자료에 포함된 모든 미래예측진술은 회사 경영진의 현재 기대를 기반으로 하며, 작성일 시점의 내용만을 반영한다. 회사는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 미래예측진술을 수정하거나 갱신할 어떠한 의무도 명시적으로 부인한다.

