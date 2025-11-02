QUÉBEC, 02 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc., producteur et promoteur aurifère ouest-africain (« Robex » ou la « Société ») (TSX-V : RBX | ASX : RXR | OTC : RSRBF | Bourse de Francfort : RB4), a le plaisir de publier son rapport d’activités trimestriel de septembre 2025. Robex est propriétaire de la mine d’or de Nampala au Mali et poursuit la construction du projet aurifère de Kiniéro en Guinée, dont la première coulée d’or est toujours prévue au quatrième trimestre de l’exercice 2025.

Faits marquants :

Robex et Predictive Discovery (ASX : PDI) ont annoncé leur fusion entre égaux, visant à créer un producteur aurifère ouest-africain de taille moyenne et renforcé. La fusion, annoncée le 6 octobre 2025, devrait être finalisée début 2026, sous réserve du respect des conditions de clôture et de l’approbation des actionnaires.

Suite à la hausse du cours de son action au-dessus de 3,50 $ CA pendant 10 jours de bourse consécutifs, Robex a avancé l’échéance de ses bons de souscription 2024 du 27 juin 2026 au 18 octobre 2025. La Société a levé 148,2 millions de dollars canadiens, consolidant ainsi son bilan tout en démontrant la confiance que les investisseurs lui accordent.

Robex a modifié son accord de financement senior de 130 millions de dollars US avec Sprott, débloquant jusqu’à 90 millions de dollars US afin de soutenir le développement du projet aurifère de Kiniéro.

L’exploitation minière a débuté à Kiniéro, avec des équipes travaillant de jour comme de nuit et une livraison du minerai sur l’aire de stockage du minerai brut.

La construction de Kiniéro se déroule conformément aux délais et au budget prévus, la première coulée d’or étant prévue pour le quatrième trimestre 2025. L’exploitation minière est en cours et compte plus de 4,8 millions d’heures sans accident du travail avec arrêt. Des étapes cruciales ont été franchies, notamment le quasi-achèvement des usines de traitement, l’avancement de 45 % des travaux électriques à la centrale, l’achèvement à 76 % de l’installation de stockage des résidus miniers, et la livraison complète des matériaux de structure et électriques.

Afin d’accroître les ressources, un programme de forage RC de 20 000 m a été lancé à Sabali Sud (Kiniéro) et des forages au diamant sont prévus à SGA et NEGD, tandis que l’exploration à proximité de la mine s’est poursuivie à Nampala en vue de prolonger sa durée de vie.

La planification stratégique a permis de faire progresser les programmes d’exploration, la budgétisation ainsi que la définition des objectifs pour 2026 en Guinée et au Mali.

L’exploitation de Nampala demeure exempte d’accidents du travail avec arrêt ( ATA ), avec plus de 2,04 millions d’heures travaillées. Le projet de Kiniéro a quant à lui enregistré 4,86 millions d’heures sans ATA.

Nampala a produit 9 774 onces et vendu 9 529 onces d'or au cours du trimestre de septembre 2025.

La production d’or cumulée depuis le début de l’année à Nampala s’élève à 34 401 onces, pour un coût de maintien tout compris (AISC) de 2 555 $ CA/once.

Matt Wilcox, directeur général et chef de la direction de Robex, a déclaré :

« Tout au long du trimestre de septembre, nous avons fait progresser de façon significative le projet aurifère de Kiniéro. L’exploitation minière est désormais en cours et le minerai a été livré à la plateforme de stockage du minerai brut. Les opérations de forage et de dynamitage débuteront prochainement. La construction progresse dans tous les principaux secteurs et aucun accident du travail avec arrêt n’a été signalé au cours du trimestre. »

« Les étapes clés incluent notamment les progrès importants réalisés sur l’usine de traitement, l’achèvement des travaux de bétonnage critiques, l’avancement de l’installation du réservoir CIL et la poursuite des travaux sur le broyeur SAG ainsi que l’installation de stockage des résidus miniers. Les infrastructures du site, notamment les installations de production d’électricité et de carburant, ont également progressé conformément au calendrier prévu.

Nous restons déterminés à mener à bien le projet de Kiniéro de manière sécurisée, efficace et responsable, tout en maintenant un dialogue étroit avec les communautés locales et les parties prenantes. En parallèle, l’exploitation de la mine d’or de Nampala, au Mali, s’est poursuivie malgré des conditions d’exploitation difficiles. »

Projet aurifère de Kiniéro, en Guinée

Aperçu des travaux

Le projet de Kiniéro demeure en bonne voie pour une première coulée d’or au quatrième trimestre 2025, la construction et le développement de la mine progressant conformément au calendrier prévu.

Exploitation minière

L’exploitation minière a débuté au cours du trimestre, de jour comme de nuit, avec 82 590 tonnes de matériaux extraits, dont 20 625 tonnes de minerai et 10 000 tonnes de minerai remanié transférées de l’ancien stock vers la principale aire de stockage du minerai brut.

Les premières activités minières ont débuté par des opérations d’excavation libre, et le premier dynamitage de production a été effectué à la mi-octobre.

Les contrats de gestion de l’exploitation et de l’aire de stockage du minerai brut, les contrats de contrôle de la teneur, les contrats de forage et de dynamitage, ainsi que les contrats de transport secondaire ont tous été exécutés et les entreprises sous-traitantes sont mobilisées sur le site.





Figure 1 : Vue aérienne du site de Kiniéro présentant l’avancement des travaux et le stock de minerai sur l’aire de stockage du minerai brut

Usine de traitement et infrastructures

Les travaux de bétonnage de l’usine de traitement et de la centrale électrique ont été achevés au cours du trimestre, marquant ainsi une étape importante du chantier.

L’ensemble des éléments de tôlerie, des charpentes métalliques, des tuyauteries et du matériel électrique ont été livrés sur le site.

Les travaux de structure, de mécanique et de tuyauterie (SMP) progressent, les charpentes métalliques ayant déjà été érigées ou préassemblées.

L’assemblage du broyeur SAG est terminé : le broyeur repose désormais sur son palier et l’engrenage droit est installé. L’alignement et l’installation du système de transmission sont prévus pour le début du quatrième trimestre 2025.

L’assemblage du broyeur à boulets est presque terminé, il sera suivi de l’installation de la couronne dentée.

Les zones de concassage primaire et de reprise sont bien avancées, l’installation des structures métalliques et des tôles étant actuellement en cours.

La construction du circuit de lixiviation est en avance sur le calendrier, tous les tamis inter-cuves et agitateurs étant presque terminés sur le train A.

La construction des structures métalliques pour l’élution, la salle d’affinage de l’or et les zones de réactifs progresse rapidement.

L’atelier de fabrication de canalisations sur site est pleinement opérationnel, ce qui permet d’accélérer la progression de l’installation des canalisations.



Production d’énergie et travaux électriques

La construction de la centrale électrique se déroule comme prévu, les centres de commande de moteurs basse tension (CCM) ayant été livrés et installés.

Quatre moteurs (4 MW) ont été livrés sur le site. La préparation des châssis est en cours et leur installation est prévue pour octobre.

Les travaux électriques progressent, avec près de 30 000 m de câbles installés, tandis que la centrale électrique est achevée à 45 %.

La structure métallique du bâtiment de transport motorisé est achevée ; les travaux de bardage et les travaux annexes progressent.

Le montage des réservoirs de stockage de carburant a connu une progression conforme au plan au cours du trimestre.



Installation de stockage des résidus miniers (ISRM)

La construction de l’ISRM progresse conformément au calendrier prévu.

Avec plus de 500 000 m 3 de remblai mis en place, le remblai Est connaît une progression rapide.

de remblai mis en place, le remblai Est connaît une progression rapide. L’équipe de pose du revêtement a repris ses activités en septembre dernier et a installé 78 650 m 2 de revêtement en PEHD.

de revêtement en PEHD. Les travaux de terrassement pour le canal de confinement de la conduite de résidus miniers et le bassin d’eau de traitement sont terminés et prêts pour le revêtement.

Autres infrastructures

La pose des canalisations terrestres en PEHD, y compris celles des résidus miniers et de l’eau douce, a bien progressé : plus de 15 km ont été soudés à la fin du trimestre.

Les réservoirs montés sur site sont achevés à 99 %, la peinture restant à effectuer.

Les travaux de bétonnage sont achevés et la démobilisation des entreprises a débuté début octobre.

Les routes de transport du minerai brut et les voies d’accès au site ont progressé, assurant ainsi un acheminement efficace des matériaux vers la zone de traitement.

Prochaines étapes de la construction — T4 2025

Au cours du prochain trimestre, Robex prévoit les actions suivantes :

Poursuivre les travaux de mise en service des systèmes de production d’électricité (SMP) pour l’usine de traitement et la centrale électrique.

Achever l’installation du broyeur.

Poursuivre l’installation des systèmes électriques et d’instrumentation par étapes afin de permettre la mise sous tension des salles de distribution pour une mise en service en novembre.

Terminer l’installation des quatre moteurs et commencer la mise en service et le fonctionnement au diesel d’ici mi-novembre.

Poursuivre les travaux de terrassement et de revêtement de l’installation de stockage des résidus miniers.

Finaliser la mobilisation des équipes d’exploitation, de préparation opérationnelle et de mise en service. Achever le recrutement des opérateurs et lancer les programmes de formation.

Poursuivre les travaux de développement minier et augmenter la production avec l’acheminement d’une plus grande quantité de minerai vers l’aire de stockage du minerai brut.

Poursuivre les forages de contrôle de la teneur à la fosse de Sabali.

Relations communautaires

Au cours du trimestre, le projet Kiniéro de Robex a maintenu un engagement fort auprès des communautés d’accueil grâce à la mise en œuvre d’initiatives sociales et communautaires clés dans le cadre du programme de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) de la Société :

La construction de quatre centres communautaires à Ballan, Fara-Ballan, Mansounia et au centre de Kiniéro a été achevée au cours du trimestre de septembre, les travaux ayant débuté lors des périodes précédentes. La rénovation de l’école primaire de Ballan, qui comprend de nouvelles installations, a également été finalisée au cours du trimestre.

Amélioration des services de santé locaux grâce à la réparation d’ambulances au centre de santé de Kiniéro, au don d’anti-venins et à l’installation d’équipements solaires pour le stockage des vaccins.

Soutien à l’éducation et au développement communautaire, notamment par la distribution de fournitures scolaires aux élèves de première année des villages voisins, et une aide financière pour des événements culturels, religieux et sportifs locaux.

Maintien d’un dialogue régulier avec la communauté grâce à des consultations menées en continu dans les zones susceptibles d’être affectées.

Performance concernant l’environnement et la sécurité

Dans le cadre du projet de Kiniéro en cours de développement, Robex a maintenu des pratiques rigoureuses en matière d’environnement, de santé et de sécurité au cours du trimestre, réaffirmant ainsi son engagement en faveur d’une exploitation minière responsable et d’une implication précoce des communautés locales. Cette approche proactive a notamment inclus ce qui suit :

Un excellent bilan en matière de sécurité, sans aucun accident du travail avec arrêt (ATA) enregistré au cours du trimestre.

Une nouvelle ambulance a été livrée sur site, équipée de matériel médical et d’urgence modernisé afin d’améliorer les capacités d’intervention.

Le prestataire de services médicaux s’est mobilisé à la mi-septembre, avec notamment le déploiement d’un médecin urgentiste expatrié et la mise en place d’un service d’urgences dédié.

La construction de la nouvelle clinique du site a progressé et devrait être terminée pour fin octobre.

Le programme de pépinière s’est poursuivi au cours du trimestre, avec d’importants travaux d’ensemencement visant à soutenir la future réhabilitation du site et l’amélioration de la biodiversité.

Le contrat d’enlèvement des boues de fosses septiques a été finalisé et les activités de gestion des déchets se sont poursuivies avec le prestataire de services de la société.

Des échantillons d’eau ont été prélevés et envoyés pour analyse à la station d’épuration du camp de Sabali afin de garantir le respect continu des normes environnementales et sanitaires.



Contrôle de la teneur avant production terminé à Sabali Sud

À Sabali Sud, Robex a terminé sa campagne de forage de contrôle de la teneur avant production, en prévision des activités minières prévues sur le gisement au quatrième trimestre 2025. Ceci fait suite à la finalisation du programme de forage de contrôle de la teneur de Mansounia au deuxième trimestre. Ce programme comprenait 2 843 forages inclinés de contrôle de la teneur totalisant 66 105 mètres et visant à affiner la définition de la teneur du sous-sol en vue du démarrage de l’exploitation minière. Les résultats des forages de contrôle de la teneur à Sabali Sud ont confirmé la validité du modèle Mineral Reverse. Ces résultats confirment la robustesse du modèle géologique et appuient également la planification minière à court terme.

Progrès du projet aurifère de Kiniéro, en Guinée, au cours du trimestre de septembre

Figure 2 : Chambre de reprise

Figure 3 : Concasseur primaire

Figure 4 : Train de broyage et de réservoirs CIL

Figure 5 : Trains de réservoirs CIL A et B

Figure 6 : Vue aérienne du site de Kiniéro

Figure 7 : Centrale électrique



Nampala Gold Operation, Mali

Units Q1 FY25 Q2 FY25 Q3 FY25 YTD FY25 Financial Data Production Oz 12,892 11,735 9,774 34,401 Sales Oz 11,869 13,104 9,529 34,501 Average Realised Price C$/oz 4,160 4,586 4,870 4,518 Revenue C$M 49,373 60,099 46,406 155,878 Operating Data Ore Mined t 631,515 720,924 353,818 1,706,257 Waste Mined t 2,370,569 1,964,118 1,587,604 5,922,291 Total Material Mined t 3,002,084 2,685,042 1,941,442 7,628,548 Stripping ratio w/o 3.75 2.72 4.48 3.47 Ore processed t 559,013 547,749 501,300 1,608,062 Head grade g/t 0.82 0.76 0.69 0.76 Recovery % 87.6 87.3 88.4 87.7

Matériaux extraits : Au cours du trimestre de septembre 2025, la quantité totale de matériaux extraits s’est élevée à 1 941 442 tonnes, dont 1 587 604 tonnes de stériles et 353 818 tonnes de minerai. Le ratio de décapage a augmenté pour atteindre 4,48, soit une hausse de 64,7 % par rapport à 2,72 au trimestre de juin 2025. Cette augmentation reflète la priorité stratégique accordée à l’élimination des stériles afin de faciliter l’accès aux zones minéralisées plus profondes, ce qui devrait améliorer la teneur et la disponibilité du minerai dans les périodes futures.

Au cours du trimestre de septembre 2025, la quantité totale de matériaux extraits s’est élevée à 1 941 442 tonnes, dont 1 587 604 tonnes de stériles et 353 818 tonnes de minerai. Le ratio de décapage a augmenté pour atteindre 4,48, soit une hausse de 64,7 % par rapport à 2,72 au trimestre de juin 2025. Cette augmentation reflète la priorité stratégique accordée à l’élimination des stériles afin de faciliter l’accès aux zones minéralisées plus profondes, ce qui devrait améliorer la teneur et la disponibilité du minerai dans les périodes futures. Minerai traité : Au total, ce sont 501 300 tonnes de minerai qui ont été traitées au cours du trimestre, soit une baisse de 8,5 % par rapport aux 547 749 tonnes du trimestre de juin 2025. Cette baisse de production est principalement due à une disponibilité limitée de minerai causée par des obstructions de goulottes, des engorgements dus aux fortes pluies et des problèmes électriques affectant l’instrumentation. Des arrêts supplémentaires pour cause de maintenance et de remplacement des dents de concasseur ont également contribué à la baisse des volumes traités.

Au total, ce sont 501 300 tonnes de minerai qui ont été traitées au cours du trimestre, soit une baisse de 8,5 % par rapport aux 547 749 tonnes du trimestre de juin 2025. Cette baisse de production est principalement due à une disponibilité limitée de minerai causée par des obstructions de goulottes, des engorgements dus aux fortes pluies et des problèmes électriques affectant l’instrumentation. Des arrêts supplémentaires pour cause de maintenance et de remplacement des dents de concasseur ont également contribué à la baisse des volumes traités. Teneur en minerai : La teneur moyenne du minerai pour le trimestre était de 0,69 g/t, en baisse de 10,2 % (soit 0,07 g/t) par rapport à 0,76 g/t au trimestre précédent. Cette baisse reflète le traitement d’un mélange de minerai à teneur moyenne au cours de la période. Malgré cette réduction, la teneur demeure conforme au plan minier et aux paramètres de contrôle de la teneur.

La teneur moyenne du minerai pour le trimestre était de 0,69 g/t, en baisse de 10,2 % (soit 0,07 g/t) par rapport à 0,76 g/t au trimestre précédent. Cette baisse reflète le traitement d’un mélange de minerai à teneur moyenne au cours de la période. Malgré cette réduction, la teneur demeure conforme au plan minier et aux paramètres de contrôle de la teneur. Taux de récupération : Le taux de récupération s’est amélioré pour atteindre 88,4 %, en hausse de 1,1 % par rapport à 87,3 % au trimestre de juin. Cette amélioration est attribuable à un meilleur contrôle des rejets à haute teneur, qui se sont établis en moyenne à 0,075 g/t, contre 0,092 g/t au trimestre précédent. Cette amélioration traduit également une proportion plus faible de minerai de transition traité au cours de cette période.

Le taux de récupération s’est amélioré pour atteindre 88,4 %, en hausse de 1,1 % par rapport à 87,3 % au trimestre de juin. Cette amélioration est attribuable à un meilleur contrôle des rejets à haute teneur, qui se sont établis en moyenne à 0,075 g/t, contre 0,092 g/t au trimestre précédent. Cette amélioration traduit également une proportion plus faible de minerai de transition traité au cours de cette période. Production d’or : La production d’or du trimestre de septembre 2025 a diminué de 1 962 onces pour s’établir à 9 774 onces, comparativement au trimestre de juin. Cette baisse est principalement attribuable à une diminution du débit de l’usine de traitement et à une réduction de la teneur du minerai d’alimentation, qui s’est établie en moyenne à 0,69 g/t, contre 0,76 g/t au trimestre de juin.





Performance en matière d’environnement et de sécurité

Un excellent bilan en matière de sécurité, sans aucun accident du travail avec arrêt (ATA) enregistré au cours du trimestre.

Aucun incident environnemental ni aucune infraction à déclarer n’ont été recensés.

Les programmes de surveillance environnementale se poursuivent pour la gestion du bruit et la qualité de l’eau et de l’air.





Responsabilité sociale et communautaire

Robex a continué de soutenir les communautés locales de la mine de Nampala au cours du troisième trimestre 2025, réaffirmant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de la participation communautaire. Ce soutien comprenait notamment :

Une contribution d’environ 353 000 $ CA au fonds local de développement minier.

Un soutien à l’éducation et à la formation, notamment par le biais de programmes de formation professionnelle pour 32 jeunes Maliens et de la distribution de fournitures scolaires aux élèves des villages voisins.

Des partenariats locaux et des initiatives pour l’emploi comprenant l’achat de produits maraîchers auprès d’associations de femmes et la mobilisation de prestataires de services communautaires via GIE Balimaya.

L’amélioration des infrastructures, avec notamment la réhabilitation de la route N’Tjikouna-Nampala-Finkolo-Tiola (36 km).

Un soutien financier aux événements culturels, religieux et communautaires, tels que les festivals et les biennales artistiques.

Le développement des compétences et une formation en hydraulique pour 12 membres de la communauté, ainsi que la fourniture de kits de réparation de pompes aux mairies locales.

Un approvisionnement local à grande échelle, un soutien aux fournisseurs régionaux et le renforcement des opportunités économiques dans la région de Sikasso.





Exploration et développement

Au cours du trimestre, Robex a réalisé des progrès significatifs dans son portefeuille d’exploration en Afrique de l’Ouest, avec notamment les développements suivants :

Nominations

Nominations à la direction de l’exploration : M. Justin Rivers, nouveau directeur de l’exploration, a pris ses fonctions au cours du trimestre, apportant ainsi à l’équipe de direction une vaste expérience en matière de leadership et d’exploration. Un géologue d’exploration en chef a également été nommé pour Kiniéro, renforçant ainsi l’expertise technique locale.

M. Justin Rivers, nouveau directeur de l’exploration, a pris ses fonctions au cours du trimestre, apportant ainsi à l’équipe de direction une vaste expérience en matière de leadership et d’exploration. Un géologue d’exploration en chef a également été nommé pour Kiniéro, renforçant ainsi l’expertise technique locale. Engagement d’un spécialiste en géologie structurale : un consultant a été engagé afin de réaliser une cartographie et une interprétation structurales complètes, à la fois théoriques et de terrain, du projet aurifère de Kiniéro en Guinée. L’étude vise à améliorer la compréhension du gisement, et plus particulièrement les contrôles structuraux sur la minéralisation aurifère afin d’orienter les forages d’exploration prévus et d’affiner la modélisation des ressources.

Projet aurifère de Kiniéro, en Guinée

Programme de forage à circulation inverse (RC) — Gisement de Sabali Sud : un programme de forage RC de 3 mois a été lancé, ciblant les extensions en profondeur et les opportunités de forage intercalaire dans les parties centrale et nord du gisement de Sabali Sud. Ce programme comprend environ 115 forages RC totalisant environ 20 000 mètres et visant à délimiter une ressource étendue indiquée/présumée afin de soutenir les activités de forage intercalaire et de conversion prévues pour 2026.

Programme de forage au diamant — Gisements de SGA et NEGD : la planification finale d’une campagne de forage au diamant, qui débutera en octobre, est terminée. Ce programme comprendra 8 forages au diamant totalisant environ 3 151 mètres et visant à améliorer la compréhension structurale et lithologique en profondeur. L’objectif principal est de définir une ressource potentielle initiale en roche fraîche afin d’appuyer une étude conceptuelle de planification minière souterraine.

Exploration à proximité de la mine de Nampala, au Mali

Les activités d’exploration à proximité de la mine se sont poursuivies autour de l’usine de Nampala afin d’évaluer les options de maintien, de remplacement et de croissance, dans le but de prolonger la durée de vie de la mine et d’améliorer sa flexibilité opérationnelle.



ENTREPRISE

Facilité de crédit de Sprott

Robex détient une facilité de crédit senior garantie de 130 millions de dollars US (177,9 millions de dollars canadiens) auprès de Sprott Resource Lending (US Manager) Corp. (« Sprott »), agissant à titre d’agent et d’arrangeur principal, afin de financer la construction du projet aurifère de Kiniéro ainsi que ses besoins en fonds de roulement. Un premier tirage de 25 millions de dollars US (34 millions de dollars canadiens) a été effectué en mars 2025.

Le 4 septembre 2025, Robex a annoncé des modifications à la convention de facilité de crédit afin de lui conférer une plus grande flexibilité de financement. Aux termes de ces nouvelles modalités, Robex a désormais accès à 90 millions de dollars US de la facilité de crédit restante sans avoir besoin des permis d’exploitation de Mansounia ni de la Convention minière. Cela comprenait un décaissement immédiat de 30 millions de dollars US et de 60 millions de dollars US détenus sur un compte de produits de la dette, sous réserve des conditions de déblocage habituelles. Le solde de 15 millions de dollars US est conditionné à l’obtention du permis minier de Mansounia et à la signature de la convention minière.

Mise à jour de la structure du capital

Le capital social émis de la Société est passé de 218 202 805 actions au 30 juin 2025 à 244 079 269 actions au 30 septembre 2025. Ces actions sont cotées simultanément à l’ASX (sous forme de CDI) et à la TSXV (sous forme d’actions ordinaires).

Robex a avancé la date d’échéance de ses bons de souscription d’actions ordinaires cotées, émis le 27 juin 2024, après dix jours consécutifs de bourse pendant lesquels le cours de l’action de la Société a dépassé les 3,50 $ CA. Par conséquent, la date d’échéance a été avancée du 27 juin 2026 au 18 octobre 2025.

Au cours du troisième trimestre, 25 876 464 bons de souscription ont été exercés, générant ainsi un produit brut de 66,0 millions de dollars canadiens.

Entre la fin du trimestre et le 18 octobre 2025, 32 249 534 bons de souscription supplémentaires ont été exercés, permettant la levée de 82,2 millions de dollars canadiens.

Au total, du deuxième trimestre jusqu’à la fin de la période d’exercice des bons de souscription, ce sont 58 125 998 bons qui ont été exercés, générant ainsi un produit brut de 148,2 millions de dollars canadiens.

Les 130 006 bons restants n’ont pas été exercés et ont expiré le 18 octobre 2025.

FY25 Guidance Q3 FY25 YTD FY25 Forecast Nampala Gold Operation Gold Production 9,774 Oz 34,401 Oz 46,000 – 48,000 Oz All-in sustaining cost (AISC) (per ounce of gold sold) $2,555 $2,318 <$2,400 Sustaining capex $7,489 $25,558 $30 - $34 million Stripping costs $6,736 $22,184 $26 – $30 million

Les prévisions de l’ASIC ont été revues à la hausse en raison de l’augmentation des redevances liée à la flambée des prix de l’or. Robex a réalisé un prix de vente de 4 518 dollars canadiens l’once, ce qui est nettement supérieur au budget de 3 197 dollars canadiens l’once.

La mine de Nampala est en bonne voie d’atteindre son objectif de production pour l’exercice 2025, soit entre 46 000 et 48 000 onces, sous réserve de la situation opérationnelle au Mali, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement fiable en carburant.

Pour l’exercice 2025, les dépenses d’investissement de maintien devraient se situer entre 30 et 34 millions de dollars canadiens, tandis que les coûts de décapage sont estimés entre 26 et 30 millions de dollars canadiens.

Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour l’établissement des prévisions pour 2025 :

Prix de vente moyen réalisé de l’or : 3 197 $ CA l’once

Prix du carburant : 1,85 $ CA le litre

Taux de change USD/CAD : 1,39



Kiniéro Permit Area Details Permit

No Type Mineral Area (Km2) Deposit Current Holding Company Validity/Status/Duration 311 Exploitation Permit Gold 95.51 SMG Awarded on 17 December 2020. Valid for a period of 15 years renewable on expiry 310 Exploitation Permit Gold 37.85 SMG Awarded on 17 December 2020. Valid for a period of 15 years renewable on expiry 271 Exploitation Permit Gold 99.35 SMG Awarded on 4 November 2020. Valid for a period of 15 years, renewable on expiry 312 Exploitation Permit Gold 93.63 Sabali North and Central Sabali South, SGA, Jean and Banfare SMG Awarded on 17 December 2020. Valid for a period of 15 years, renewable on expiry





Mansounia Exploration Permit Details Permit

No Type Mineral Area (Km2) Deposit Current Holding Company Status 1048 Exploration

Permit Gold 53.78 Mansounia Penta Goldfields Permit awarded on 6 April 2020, valid for an initial period of 3 years and renewable on expiry. An exploitation permit application (to be issued in SMG’s name) was validly submitted to the CPDM in Q1 2023 for 50% of the Mansounia Permit Area. This application is still being processed, but the Company notes that on 7 March 2025 the Guinean Minister of Mines confirmed in writing that the application is complete and compliant. 1049 Exploration

Permit Gold 90.37 Mansounia Penta

Goldfields Permit awarded on 6 April 2020, valid for an initial period of 3 years and renewable on expiry. An exploitation permit application (to be issued in SMG’s name) was validly submitted to the CPDM in Q1 2023 for 50% of the Mansounia Permit Area. This application is still being processed but the Company notes that on 7 March 2025 the Guinean Minister of Mines confirmed in writing that the application is complete and compliant.





Nampala Project Exploitation Permit Details Permit

Code Permit Name Start date Expiry date Area Status PE 2011/17 Nampala exploitation permit

(permis D’exploitation de Nampala) 21 March 2012 21 March 2024 16km2 Active





Nampala Project Exploration Permit Details (South Mali) Permit

Code Permit Name Start date Area Status PR: 17/868 Kamasso 19 September 2017 100km2 Under renewal process PR 16/802 Bis 1 Diangounté 28 November 2017 52km2 Under renewal process PR:19/1038 Sanoula 28 August 2019 31.5km2 Under renewal process PR: 19:/1039 Mininko 17 September 2019 46.20km2 Under renewal process PR: 20/1088 Gladié 31 March 2021 52km2 Under renewal process

Déclaration de la personne compétente

Les informations figurant dans le présent communiqué relatives aux résultats d’exploration sont fondées sur les informations et les documents justificatifs préparés par M. Amir Adeli, personne compétente et membre de l’Institut australien des mines et de la métallurgie, et les représentent fidèlement. M. Adeli possède une expérience suffisante et pertinente au regard du style de minéralisation et du type de gisement considéré, ainsi que de l’activité qu’il exerce, pour être qualifié de « personne compétente » au sens de l’édition 2012 du Code australasien pour la déclaration des résultats d’exploration, des ressources minérales et des réserves de minerai (Code JORC). M. Adeli est un employé de Robex Resources Management Limited et consent à ce que toutes les déclarations techniques fondées sur ses informations soient incluses dans la forme et le contexte où elles apparaissent.

INFORMATIONS ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse contiennent des « déclarations prospectives » et/ou des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières (ci-après, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de communiquer des informations sur les attentes et les projets actuels de la direction de la Société (la « Direction »), afin de permettre aux investisseurs et autres lecteurs du présent communiqué de mieux appréhender les plans d’affaires, les performances financières et la situation financière de la Société.

Les déclarations exprimées dans ce communiqué de presse relevant des estimations, attentes, prévisions, objectifs, prédictions, projections ou stratégies de la Société ou de la Direction peuvent caractériser des « déclarations prospectives » et s’identifier par l’emploi du conditionnel ou de termes prospectifs tels que « viser », « anticiper », « tabler sur », « croire », « pouvoir », « envisager », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur(e) », « orientation », « orienter », « indication », « avoir l’intention de », « intention », « probable », « peut », « pourrait », « objectif », « opportunité », « perspective », « plan », « potentiel », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou « serait », ou d’autres déclinaisons de signification semblable ou leur forme négative. Les déclarations prospectives comprennent également toute autre déclaration qui ne se réfère pas à des faits historiques. Le présent communiqué de presse contient notamment, et sans limitation, des déclarations prospectives concernant la convention de facilité de crédit, y compris la réalisation des conditions préalables qui y sont stipulées, la capacité de la Société à utiliser le produit de la première utilisation, la capacité de la Société à effectuer un tirage sur la facilité de crédit pour chaque utilisation ultérieure, le développement du projet aurifère de Kiniéro, et l’émission d’actions gratuites.

Les déclarations et informations prospectives sont fondées sur certaines hypothèses et d’autres facteurs importants qui, s’ils se révélaient faux, pourraient faire en sorte que les performances, réalisations ou résultats réels de la Société diffèrent sensiblement des performances, réalisations ou résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations ou informations. Rien ne garantit que ces déclarations ou informations s’avéreront exactes. Ces déclarations et informations reposent sur de nombreuses hypothèses, notamment : la capacité de la Société à mettre en œuvre ses plans relatifs au projet aurifère de Kiniéro, tels qu’ils sont décrits dans l’étude de faisabilité y afférente, et ses mises à jour ultérieures, le tout conformément au calendrier révisé précédemment communiqué par la Société ; la capacité de la Société à mener à bien ses programmes d’exploration et de développement prévus ; l’absence de conditions défavorables au projet aurifère de Kiniéro ; l’absence de retards opérationnels imprévus ; l’absence de retards importants dans l’obtention des permis nécessaires ; le maintien du prix de l’or à des niveaux assurant la rentabilité du projet aurifère de Kiniéro ; la capacité de la Société à continuer de lever les capitaux nécessaires au financement de ses activités ; la capacité de la Société à concrétiser les estimations de ressources et de réserves minérales ; les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures, les conditions géopolitiques et économiques locales et mondiales, ainsi que l’environnement dans lequel la Société exerce actuellement ses activités et les exercera à l’avenir ; la capacité de la Société à procéder à la cotation de ses actions ordinaires à la Bourse australienne (ASX), et le calendrier prévu pour cette cotation ; la satisfaction des conditions suspensives prévues par la convention de facilité de crédit ; l’accès de l’Emprunteur à la facilité de crédit mise à disposition en vertu de la convention de facilité de crédit ; et l’utilisation de tout montant reçu par l’Emprunteur en vertu de la convention de facilité de crédit aux fins identifiées par la Société.

Certains facteurs importants pourraient entraîner une différence significative entre les résultats, performances ou réalisations réels de la Société et ceux présentés dans les déclarations prospectives, et notamment : le risque que l’Emprunteur ne puisse pas remplir les conditions préalables aux tirages prévus par la convention de facilité crédit et, par conséquent, ne puisse pas emprunter une partie ou la totalité du montant principal autrement disponible en vertu de ladite convention ; le risque que la Société ne puisse pas générer des flux de trésorerie suffisants ou réaliser des financements ultérieurs suffisants par emprunt ou par actions pour lui permettre de rembourser les montants empruntés en vertu de la convention de facilité de crédit ; le risque que les débiteurs en vertu de la convention de facilité de crédit ne puissent pas respecter les engagements financiers et autres prévus par ladite convention, ce qui pourrait constituer un cas de défaut ; les risques géopolitiques et les problèmes de sécurité liés à ses activités en Afrique de l’Ouest, y compris l’incapacité de la Société à faire valoir ses droits et la possibilité de troubles civils et de désobéissance civile ; les fluctuations du prix de l’or ; les incertitudes quant aux estimations de la Société concernant ses réserves et ressources minérales ; le caractère spéculatif de l’exploration et de la mise en valeur minières ; le remplacement des réserves minérales épuisées de la Société ; le nombre limité de projets de la Société ; le risque que le projet aurifère de Kiniéro n’atteigne jamais le stade de la production (notamment en raison d’un manque de financement) ; les besoins en capitaux de la Société et son accès au financement ; les modifications apportées aux lois, règlements et normes comptables auxquels la Société est soumise, y compris les normes environnementales, de santé et de sécurité, et l’incidence de ces lois, règlements et normes sur les activités de la Société ; les participations et les redevances payables à des tiers ; la volatilité des prix et la disponibilité des matières premières ; l’instabilité du système financier mondial ; l’incertitude entourant l’imposition de droits de douane par un pays, notamment, mais sans s’y limiter, les États-Unis, sur les biens ou services importés dans ce pays en provenance d’un autre pays et l’incidence ultime de ces droits de douane sur les chaînes d’approvisionnement de la Société ; les effets d’une forte inflation, comme la hausse des prix des matières premières ; les fluctuations des taux de change, en particulier entre le dollar canadien, dans lequel la Société effectue actuellement ses levées de fonds, et le dollar américain ; le risque de tout litige en cours ou futur contre la Société ; les restrictions applicables aux transactions entre la Société et ses filiales étrangères ; la volatilité du cours des actions ordinaires ; les risques fiscaux, notamment les modifications des lois fiscales ou les évaluations fiscales concernant la Société ; l’obtention et la conservation par la Société des titres de propriété ainsi que des permis et licences nécessaires à la poursuite de ses activités ; les modifications des paramètres du projet et/ou des évaluations économiques à mesure que les plans sont peaufinés ; le risque que les coûts réels dépassent les coûts estimés ; les problèmes techniques géologiques, miniers et d’exploration ; le dysfonctionnement des installations, des équipements ou des procédés prévus ; les accidents, les conflits du travail et autres risques inhérents à l’industrie minière ; les retards dans l’obtention des approbations gouvernementales ou des financements ; les répercussions des crises de santé publique sur les activités de la Société ; les relations de la Société avec ses employés et autres parties prenantes, y compris les gouvernements locaux et les communautés des pays où elle exerce ses activités ; le risque de violation des lois anticorruption applicables, des réglementations sur le contrôle des exportations, des programmes de sanctions économiques et des lois connexes par la Société ou ses représentants ; le risque de conflits avec les petits exploitants miniers ; la concurrence avec d’autres sociétés minières ; la dépendance de la Société à l’égard de tiers sous-traitants ; la dépendance de la Société à l’égard de ses principaux dirigeants et de son personnel hautement qualifié ; l’accès de la Société à des infrastructures adéquates ; les risques liés aux obligations potentielles de la Société concernant ses installations de stockage de résidus miniers ; les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ; les dangers et les risques normalement associés à l’exploration minière et aux opérations de développement et de production aurifères ; les problèmes liés aux conditions météorologiques et climatiques ; le risque de défaillance des systèmes informatiques et de menaces de cybersécurité ; le risque que la Société ne soit pas en mesure de mener à bien la cotation de ses actions ordinaires à la Bourse australienne (ASX) dans les délais prévus, voire de la mener à bien tout court ; le risque que l’Emprunteur ne soit pas en mesure d’accéder au produit du prêt ou d’utiliser les sommes reçues en vertu de la convention de facilité de prêt aux fins définies par la Société ; et le risque que la Société ne soit pas en mesure de s’assurer contre tous les risques potentiels liés à ses activités.

Même si la Société estime que ses anticipations reposent sur des hypothèses raisonnables et qu’elle s’est efforcée d’identifier les facteurs majeurs pouvant entraîner des actions, événements ou résultats réels nettement différents de ceux décrits dans les informations prospectives, d’autres facteurs sont susceptibles d’entraîner des actions, événements ou résultats différents des anticipations, estimations et prévisions. Si ces facteurs susceptibles d’affecter la Société ne sont pas listés de manière complète et exhaustive, ils doivent cependant être analysés avec soin. Rien ne garantit que les informations prospectives s’avèreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés.

La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si les circonstances, les estimations, hypothèses ou opinions de la Direction venaient à changer, sauf si la loi l’exige. Nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment.

Les informations prospectives figurant dans le présent communiqué sont présentées dans le but d’aider les investisseurs à appréhender les performances et les résultats financiers et d’exploitation attendus de la Société aux dates indiquées et pour les périodes se terminant à ces dates, en accord avec ses plans et objectifs, et peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins.

Voir également la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société, disponible dans le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site Internet de la Société à l’adresse www.robexgold.com, pour obtenir des informations complémentaires sur les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde.

La Société a établi le présent communiqué sur la base des informations dont elle disposait. Aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n’est donnée quant à l’exactitude, la pertinence, l’exhaustivité ou la justesse des informations, opinions ou conclusions figurant dans le présent communiqué. Dans toute la mesure permise par la loi, ni la Société, ni ses administrateurs, dirigeants, employés, associés, conseillers et mandataires, ni aucune autre personne n’acceptent de responsabilité, notamment en cas de faute ou de négligence de leur part ou de celle de toute autre personne, pour toute perte résultant de l’utilisation du présent communiqué ou de son contenu, ou s’y rapportant de quelque manière que ce soit.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre, ni une invitation, ni une sollicitation, ni une recommandation en vue de la souscription, de l’achat ou de la vente de titres, et ni le présent communiqué ni aucun élément qu’il contient ne sauraient constituer le fondement d’un contrat ou d’un engagement quelconque.