HERE Technologies 与高德达成战略合作，携手为全球中国车企提供下一代AI导航解决方案

HERE Technologies与 高德强强联合，旨在为进军全球市场的中国电动汽车量身定制下一代导航、数字座舱及辅助驾驶解决方案。

此次战略合作融合HERE全球级AI地图制图技术与高德在中国汽车行业广泛应用的领先的解决方案。

领先的位置数据与技术平台 HERE Technologies 与中国领先的导航提供商、阿里巴巴集团旗下子公司高德今日共同宣布达成战略合作，将为中国汽车品牌联合开发先进的、AI驱动导航及数字座舱解决方案。

目前，已有超过2.22亿辆汽车搭载了HERE的服务。HERE的地图与位置服务覆盖全球200多个国家和地区，具备软件定义汽车（SDV）全球部署所必需的规模、精度和可靠性。此次合作将借助HERE尖端的AI地图制图技术和高德在中国汽车生态系统的深厚积淀，加速SDV在全球的推广。

支持中国汽车厂商创新与全球扩张

高德是中国汽车导航市场的领先供应商。随着中国汽车制造商重新定义数字驾驶体验，他们正在高级驾驶辅助系统（ADAS）、AI驱动导航和沉浸式座舱创新方面树立全球标杆。

HERE与高德的合作通过提供面向全球、针对SDV优化的导航技术架构，加速了这一转型，并在全球范围内树立了互联智能出行的新标杆。

为所有车内功能提供统一地图架构

HERE的统一地图架构为SDV提供单一数据源，支持多种车载功能。该统一地图架构集成了HERE车规级的地图和位置服务，并借助先进的AI和机器学习技术，支持数字座舱体验、电动汽车服务、ADAS、自动驾驶以及无缝OTA。这确保了中国汽车制造商能够交付符合全球标准、面向未来的SDV平台。

为未来创新奠定基础

此次合作基于HERE在中国汽车行业的深厚积累，为超过30家领先的中国汽车品牌提供无缝导航、ADAS功能以及互联车载体验，从而提升安全性、可靠性和个性化。HERE为占中国汽车出口主体的本土整车厂提供导航和ADAS功能支持，彰显其在推动全球先进出行方面的重要作用。自2002年进入中国市场以来，HERE与中国领先的系统供应商建立了长期的合作关系，为跨不同车辆平台提供可扩展、高性能的导航和先进数字座舱体验奠定了坚实基础。

展望未来，HERE和高德将继续探索深化在导航和基于位置服务领域的合作机会，支持全球智能出行的持续演进。

高德副总裁江睿表示：“我们的合作建立在相互信任和长期关系之上。高德选择HERE，是基于其经过验证的创新实力、全球覆盖能力以及本土汽车厂商的大力支持。我们正在共同构建一个满足中国车企出海需求的导航系统。”

HERE Technologies高级副总裁兼亚太区总经理 Deon Newman表示：”这是世界级的强强联手。高德是中国导航生态系统的中坚力量，而HERE则汇集了尖端的地图和位置技术，具备全球级的精度、规模及车规级的可靠性。我们携手赋能下一代汽车制造商，助其在全球市场取得成功。”

媒体联络人

Amap

ZheWei Wang

+86 18911633054

wangzhewei.wzw@autonavi.com



HERE Technologies

Vanessa Lee

+65 9188 6199

Vanessa.Lee@here.com

关于高德地图

高德成立于2002年，是中国领先的数字地图、导航和实时交通信息提供商。高德秉承“技术驱动创新，与生态共进”的理念，打造了一体化的一站式出行服务平台。该平台提供涵盖驾车、打车、公交、地铁、骑行、步行、火车、飞机等多种出行方式的交通服务。高德将持续发展无障碍出行、绿色出行等公益项目，这些举措已获得行业和用户的积极认可。

关于HERE Technologies

HERE是地图和位置技术领域的全球领导者。四十年来，我们一直为全球最具代表性的公司提供创新动力。从1985年推出首张数字地图，到今天引领软件定义汽车的未来。凭借业界最新、最丰富的统一地图，以及覆盖多个行业需求的产品、服务和解决方案组合，HERE不断发掘新的机遇，推动行业进步，为每一辆行驶中的车辆解锁更多可能。了解更多信息，请访问 here.com。

Attachment