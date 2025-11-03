IBA intègre l’assurance qualité de l’intelligence artificielle dans ses solutions de dosimétrie grâce à l'acquisition de PhantomX GmbH

Renforcement du portefeuille de Dosimetry avec l'assurance qualité en imagerie médicale et la validation par IA

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 3 novembre 2025 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et l'un des principaux fournisseurs de solutions de dosimétrie et d'assurance qualité en radiothérapie et en imagerie médicale (QA), annonce aujourd'hui l'acquisition de PhantomX GmbH, élargissant le portefeuille d'IBA de solutions permettant l'assurance qualité par l'intelligence artificielle (IA).

Fondée en 2018 par le Dr Paul Jahnke et le Dr Felix Schwarz, avec le soutien de l'Hôpital Universitaire Charité de Berlin, la société PhantomX s'est imposée comme un leader reconnu dans la conception de fantômes anthropomorphiques réalistes. Les technologies de pointe d'assurance qualité développées par l’entreprise sont aujourd’hui utilisées à l’échelle internationale pour la validation de systèmes d’imagerie diagnostiques et thérapeutiques, mais aussi pour l’enseignement et la formation des professionnels de santé. PhantomX est à la pointe des applications pour l’assurance qualité de l’IA en imagerie médicale.

« L'expertise de PhantomX en matière de validation de l'IA complète parfaitement le portefeuille de solutions de flux des opérations cliniques d'IBA dans le domaine de la radiothérapie et de l'imagerie médicale », a déclaré Jean-Marc Bothy, président d'IBA Dosimetry. « Ensemble, nous allons accélérer l'innovation dans de notre activité Medical Imaging, procurant ainsi une plus grande valeur ajoutée aux cliniciens et aux patients du monde entier. »

Dr. Paul Jahnke, l'un des fondateurs de PhantomX, a ajouté : « Cette alliance nous permet d'introduire notre technologie sur de nouveaux marchés et de contribuer à l'avenir de solutions médicales intelligentes, sûres et efficaces. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour, ainsi que de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance

sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg

IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

