Renault Group et Geely renforcent leur coopération avec la conclusion d’un partenariat au Brésil

Renault Group, Geely Holding Group et Geely Automobile Holdings 1 (conjointement dénommés « Geely ») ont signé des accords selon lesquels Geely deviendra actionnaire de Renault do Brasil à hauteur de 26,4 % du capital.

Cette transaction s’inscrit dans la continuité de la coopération stratégique entre Renault Group et Geely 2 . Elle vise à renforcer le développement des marques Renault et Geely au Brésil et permettre l’introduction dans le pays de nouveaux véhicules zéro et à faibles émissions au meilleur niveau technologique.

Geely accède ainsi au complexe industriel de Renault Group à São José dos Pinhais, Paraná, et confie la distribution des véhicules de ses marques au réseau commercial de Renault do Brasil.

Cette opération contribuera à la stratégie de développement à l’international de Renault Group en Amérique latine et lui permettra d’élargir sa gamme de véhicules zéro et à faibles émissions distribués au Brésil.

3 novembre 2025, Hangzhou Chine et Boulogne-Billancourt France – Renault Group et Geely ont conclu des accords définitifs qui étendent leur coopération stratégique à la production et commercialisation par Renault do Brasil de véhicules zéro et à faibles émissions pour les marques Renault et Geely Auto au Brésil.

Dans le cadre de ces accords, Geely acquiert officiellement une participation de 26,4 % au capital de Renault do Brasil, dont Renault Group reste l'actionnaire majoritaire et continue à consolider l'entité dans ses comptes. En qualité d’actionnaire minoritaire, Geely bénéficie désormais de l’accès aux ressources industrielles et commerciales de Renault do Brasil en vue d’accélérer son implantation dans le principal marché automobile de la région. Le SUV électrique Geely EX5 est ainsi distribué sur le marché brésilien dans les points de vente dédiés à la marque et opérés par le réseau Renault.

L’industrialisation de véhicules Geely Auto, en complément des véhicules Renault dans l’usine Ayrton Senna de São José dos Pinhais, Paraná, permettra à Renault do Brasil d’augmenter la production et de renforcer encore la compétitivité de son complexe industriel de premier plan. En parallèle, Renault utilisera la plateforme GEA multi-énergie de pointe de Geely pour élargir sa gamme à des véhicules zéro et à faibles émissions destinés au marché brésilien.

Sur le plan commercial, Renault do Brasil distribuera le portefeuille de véhicules zéro et à faibles émissions de Geely Auto dans le pays et bénéficie ainsi de nouvelles opportunités de croissance en matière de ventes, de financement et de services.

Grâce à cette coopération, Renault Group et Geely consolident leur présence au Brésil et accélèrent le développement de leurs marques respectives dans un marché clé qui représentait, au premier semestre 2025, plus de 40 % des véhicules immatriculés en Amérique latine.

François Provost, CEO Renault Group, a déclaré : « Le partenariat que nous annonçons aujourd’hui avec Geely au Brésil marque une avancée décisive dans notre stratégie internationale. Il établit une coopération agile fondée sur l’excellence industrielle et le leadership technologique. Une fois encore, unir nos forces nous rendra plus compétitifs, plus innovants et plus réactifs sur un marché automobile en évolution rapide. »

Eric Li, Président de Geely Holding Group, a déclaré : « Notre coopération avec Renault dans l’exploration de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités créera un scénario gagnant-gagnant, Renault et Geely pouvant tous deux tirer parti d’effets d’échelle technologiques à l’échelle mondiale pour proposer les meilleurs produits sur le marché. »

Auparavant, Renault Group et Geely ont mis en place plusieurs projets de coopération à l’échelle mondiale, notamment un investissement conjoint dans Renault Korea et la création de Horse Powertrain.

À propos de Geely Holding Group

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) est un groupe automobile mondial détenant plusieurs marques automobiles internationales de renom et dont les activités couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur automobile, depuis la recherche, le développement et la conception jusqu’à la production, en passant par la vente et l'après-vente.

Fondée en 1986 par Eric Li, président de la société, dans la ville de Taizhou dans la province chinoise du Zhejiang, Geely Holding a lancé son activité automobile en 1997 et a actuellement son siège social à Hangzhou, en Chine. Aujourd’hui, Geely Holding détient des participations dans plusieurs marques, incluant Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, Radar, smart, London Electric Vehicle Company et Farizon Auto.

Geely Holding a vendu plus de 3,33 millions de véhicules en 2024, dont 763 389 véhicules Volvo Cars et 2 176 567 véhicules de l’entité Geely Auto Group, cotée à Hong Kong.

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2025, les ventes des marques de Geely Holding ont augmenté de 29 % (d’un an sur l’autre) pour atteindre 2,95 millions d’unités dans le monde.

Geely Holding emploie plus de 140 000 personnes dans le monde et figure au classement Fortune Global 500 depuis treize ans.

Pour plus d’informations sur Zhejiang Geely Holding Group, veuillez consulter le site officiel www.zgh.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques – Renault, Dacia, Alpine, Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans 114 pays, Renault Group a vendu 2,265 millions de véhicules en 2024. Il réunit plus de 98 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr

1 Geely Auto, code boursier sur SEHK : 0175

2 Renault Group et Geely sont également partenaires en Corée du Sud dans Renault Korea et dans les groupes motopropulseurs hybrides et thermiques bas carbone au sein de Horse Powertrain Limited

