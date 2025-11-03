Unlimit Group styrker fokus på kerneforretningen

Selskabsmeddelelse nr. 30/2025

København, den 3. november 2025





Unlimit Group A/S ("Unlimit Group" eller "Selskabet") har besluttet at indgive egenkonkurs for det svenske datterselskab QP Group AB. Formålet med opkøbet var blandt andet at opnå adgang til det svenske kapitalmarked og nye investorrelationer, hvilket nu anses for opfyldt.

Da der ikke længere er driftsaktivitet i QP Group AB, og der ikke har kunnet opnås enighed med kreditorerne, hvoraf Unlimit Group er hovedkreditor, så anses en konkurs som den mest hensigtsmæssige løsning.

Samtidig indstiller Unlimit Group sine ventureaktiviteter og fokuserer fremover udelukkende på kerneforretningen inden for softwareløsninger til detail- og industrisektoren, hvilket indebærer en nedskrivning af investeringen i Sophos Evolution Ltd. til DKK 0.

Unlimit Group har dog valgt at fastholde og udbygge samarbejdet med EMD Service A/S, som vurderes at have stærk strategisk betydning for den fremtidige vækst.

Den regnskabsmæssige effekt af konkursen forventes at påvirke resultatet negativt med DKK 9,6 mio., men øge koncernens egenkapital med DKK 1,7 mio. Efter tilpasningen forventes koncernen at have en egenkapital på omkring DKK 60 mio. og en styrket indtjeningsevne baseret på et klarere strategisk fokus.

