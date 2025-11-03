Aktietilbagekøbsprogram - uge 44

Dato        3. november 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 44

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 457.177 1.422,99 650.556.780
27. oktober 20255.0001.434,727.173.600
28. oktober 20254.0001.443,985.775.920
29. oktober 20254.0001.453,635.814.520
30. oktober 20254.0001.461,275.845.080
31. oktober 20253.5001.467,115.134.885
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 477.677 1.424,19 680.300.785
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt891.877 1.323,38 1.180.289.491

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 891.877 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,51 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

