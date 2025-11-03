Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 3. november 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 44
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|457.177
|1.422,99
|650.556.780
|27. oktober 2025
|5.000
|1.434,72
|7.173.600
|28. oktober 2025
|4.000
|1.443,98
|5.775.920
|29. oktober 2025
|4.000
|1.453,63
|5.814.520
|30. oktober 2025
|4.000
|1.461,27
|5.845.080
|31. oktober 2025
|3.500
|1.467,11
|5.134.885
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|477.677
|1.424,19
|680.300.785
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|891.877
|1.323,38
|1.180.289.491
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 891.877 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,51 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Vedhæftet fil