Share buyback programme - week 44

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        3 November 2025

Share buyback programme - week 44

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 457,177 1,422.99 650,556,780
27 October 20255,0001,434.727,173,600
28 October 20254,0001,443.985,775,920
29 October 20254,0001,453.635,814,520
30 October 20254,0001,461.275,845,080
31 October 20253,5001,467.115,134,885
Total under the share buyback programme 477,677 1,424.19 680,300,785
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back891,877 1,323.38 1,180,289,491

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 891,877 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.51 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
101419XCSE20251027 9:00:53.060000
201419XCSE20251027 9:02:37.368000
11422XCSE20251027 9:06:40.369000
91422XCSE20251027 9:06:40.369000
201422XCSE20251027 9:09:48.520000
101427XCSE20251027 9:11:36.082000
101429XCSE20251027 9:12:56.976000
1501430XCSE20251027 9:15:13.388334
341425XCSE20251027 9:30:03.609747
331425XCSE20251027 9:30:03.609776
121425XCSE20251027 9:30:04.497432
1211425XCSE20251027 9:46:10.184146
1161422XCSE20251027 9:46:10.184146
4501422XCSE20251027 10:15:17.213088
71431XCSE20251027 10:46:26.870621
21431XCSE20251027 10:46:26.870621
751431XCSE20251027 10:46:26.870621
2161431XCSE20251027 10:46:26.870650
1411428XCSE20251027 10:47:12.197547
2001428XCSE20251027 10:47:12.197589
621440XCSE20251027 11:20:44.808982
4381440XCSE20251027 11:20:44.809005
3501444XCSE20251027 11:56:22.661106
91442XCSE20251027 12:09:26.733000
101443XCSE20251027 12:17:53.367000
201442XCSE20251027 12:20:04.541000
201441XCSE20251027 12:22:30.457000
51443XCSE20251027 12:29:50.013000
51443XCSE20251027 12:29:50.013000
101443XCSE20251027 12:32:46.369000
91443XCSE20251027 12:36:28.214000
71443XCSE20251027 12:38:03.449000
111444XCSE20251027 12:38:58.025000
191441XCSE20251027 12:44:26.035000
71441XCSE20251027 12:44:26.035000
31441XCSE20251027 12:44:26.035000
281440XCSE20251027 12:51:08.084000
121442XCSE20251027 12:53:46.116000
131441XCSE20251027 13:08:04.542000
191442XCSE20251027 13:18:32.219000
701442XCSE20251027 13:18:32.237000
191440XCSE20251027 13:19:14.183000
91440XCSE20251027 13:19:14.183000
281440XCSE20251027 13:21:47.390000
131442XCSE20251027 13:25:48.338000
81442XCSE20251027 13:29:11.368000
21442XCSE20251027 13:29:11.368000
101442XCSE20251027 13:32:07.368000
31442XCSE20251027 13:34:33.368000
71442XCSE20251027 13:34:33.368000
41442XCSE20251027 13:36:42.369000
61442XCSE20251027 13:36:42.369000
101442XCSE20251027 13:38:51.369000
101442XCSE20251027 13:41:12.368000
91442XCSE20251027 13:43:20.582000
11442XCSE20251027 13:43:20.582000
101442XCSE20251027 13:45:28.680000
91442XCSE20251027 13:47:27.682000
11442XCSE20251027 13:47:27.682000
51439XCSE20251027 13:47:57.044000
71442XCSE20251027 13:51:55.164000
341443XCSE20251027 13:53:51.693000
71443XCSE20251027 13:53:51.693000
191440XCSE20251027 13:55:59.171000
261444XCSE20251027 14:01:03.130000
141444XCSE20251027 14:01:03.130000
101443XCSE20251027 14:02:10.762000
41443XCSE20251027 14:03:24.763000
201441XCSE20251027 14:04:07.181000
121444XCSE20251027 14:12:28.439000
291442XCSE20251027 14:15:07.718000
291441XCSE20251027 14:16:15.076000
281438XCSE20251027 14:16:15.211000
281437XCSE20251027 14:16:15.343000
301437XCSE20251027 14:20:15.748000
11437XCSE20251027 14:25:59.134000
191437XCSE20251027 14:27:03.185000
271437XCSE20251027 14:29:16.626000
181439XCSE20251027 14:30:02.390000
11437XCSE20251027 14:34:18.190000
181437XCSE20251027 14:34:18.190000
41437XCSE20251027 14:34:18.190000
121439XCSE20251027 14:34:18.192000
201440XCSE20251027 14:35:48.293000
281438XCSE20251027 14:35:56.037000
281438XCSE20251027 14:35:59.223000
191438XCSE20251027 14:49:30.685000
191439XCSE20251027 14:54:22.762000
201439XCSE20251027 14:54:23.019000
191438XCSE20251027 14:56:36.181000
191438XCSE20251027 14:59:45.198000
101440XCSE20251027 15:09:51.759000
101440XCSE20251027 15:10:45.368000
61440XCSE20251027 15:11:39.368000
11440XCSE20251027 15:11:39.368000
61438XCSE20251027 15:11:50.686000
221438XCSE20251027 15:12:06.121000
61438XCSE20251027 15:12:06.121000
431439XCSE20251027 15:16:21.729000
281439XCSE20251027 15:17:11.174000
151444XCSE20251027 15:25:25.350000
361444XCSE20251027 15:25:25.354000
341444XCSE20251027 15:25:25.366000
191441XCSE20251027 15:25:27.098000
191440XCSE20251027 15:25:31.517000
371440XCSE20251027 15:28:42.225000
11442XCSE20251027 15:30:59.703000
91442XCSE20251027 15:30:59.703000
91442XCSE20251027 15:32:10.634000
101442XCSE20251027 15:32:44.706000
61442XCSE20251027 15:33:24.369000
281440XCSE20251027 15:33:25.190000
91440XCSE20251027 15:33:25.190000
281439XCSE20251027 15:34:16.290000
91439XCSE20251027 15:34:16.290000
281437XCSE20251027 15:34:22.370000
91436XCSE20251027 15:38:02.523000
201436XCSE20251027 15:38:02.523000
91436XCSE20251027 15:38:02.523000
91436XCSE20251027 15:38:02.523000
101436XCSE20251027 15:38:02.523000
91436XCSE20251027 15:38:02.523000
91436XCSE20251027 15:38:02.523000
481435XCSE20251027 15:41:50.707000
91435XCSE20251027 15:41:50.707000
371435XCSE20251027 15:51:51.261000
91435XCSE20251027 15:51:51.261000
331435XCSE20251027 15:52:09.931000
101435XCSE20251027 15:52:34.369000
461434XCSE20251027 15:53:04.678000
91436XCSE20251027 15:55:46.760000
101436XCSE20251027 15:55:46.760000
491435XCSE20251027 15:55:46.821000
51436XCSE20251027 15:56:11.370000
51436XCSE20251027 15:56:11.370000
121436XCSE20251027 15:56:16.365000
121436XCSE20251027 15:56:21.319000
101436XCSE20251027 15:56:26.363000
111436XCSE20251027 15:56:31.368000
101436XCSE20251027 15:56:35.364000
101436XCSE20251027 15:56:40.832000
101436XCSE20251027 15:56:45.369000
371434XCSE20251027 15:56:52.300000
91434XCSE20251027 15:56:52.300000
181435XCSE20251027 16:01:14.363000
11435XCSE20251027 16:01:14.363000
471436XCSE20251027 16:01:53.026000
371435XCSE20251027 16:01:59.057000
251438XCSE20251027 16:06:14.371000
181438XCSE20251027 16:06:14.371000
121437XCSE20251027 16:06:29.844000
381437XCSE20251027 16:08:08.854000
21436XCSE20251027 16:13:58.798000
271436XCSE20251027 16:13:58.798000
91436XCSE20251027 16:13:58.798000
101436XCSE20251027 16:13:58.798000
101433XCSE20251027 16:14:04.101000
101432XCSE20251027 16:25:27.471000
91432XCSE20251027 16:25:27.471000
21432XCSE20251027 16:25:27.471000
251435XCSE20251027 16:34:45.646000
11435XCSE20251027 16:34:45.646000
461434XCSE20251027 16:35:42.900000
481434XCSE20251027 16:36:09.051000
2131433XCSE20251027 16:43:08.040086
101437XCSE20251028 9:01:04.669000
201440XCSE20251028 9:13:51.193000
271441XCSE20251028 9:16:48.801000
11441XCSE20251028 9:16:48.801000
191438XCSE20251028 9:18:17.072000
91438XCSE20251028 9:18:17.072000
151440XCSE20251028 9:18:48.445000
281436XCSE20251028 9:20:20.419000
291434XCSE20251028 9:20:24.128000
101433XCSE20251028 9:20:40.103000
101431XCSE20251028 9:22:03.186000
191433XCSE20251028 9:30:50.087000
101435XCSE20251028 9:36:47.086000
71436XCSE20251028 9:40:08.205000
101436XCSE20251028 9:41:46.001000
101436XCSE20251028 9:41:46.038000
61437XCSE20251028 9:47:02.128000
61437XCSE20251028 9:47:02.128000
91438XCSE20251028 9:49:00.545000
11438XCSE20251028 9:49:00.545000
101437XCSE20251028 9:51:03.963000
101437XCSE20251028 9:53:02.962000
101435XCSE20251028 9:53:22.241000
91435XCSE20251028 9:53:22.241000
311438XCSE20251028 10:01:46.781000
151440XCSE20251028 10:03:19.770000
281439XCSE20251028 10:03:27.086000
111443XCSE20251028 10:08:54.940000
191440XCSE20251028 10:10:13.700000
101443XCSE20251028 10:13:43.961000
81442XCSE20251028 10:15:39.495000
331443XCSE20251028 10:21:22.282000
101442XCSE20251028 10:23:33.198000
101442XCSE20251028 10:25:58.961000
71442XCSE20251028 10:28:10.961000
31442XCSE20251028 10:28:10.961000
101442XCSE20251028 10:30:24.961000
201441XCSE20251028 10:34:28.182000
31443XCSE20251028 10:38:18.770000
101443XCSE20251028 10:38:24.201000
11445XCSE20251028 10:42:27.236000
181445XCSE20251028 10:42:27.236000
11445XCSE20251028 10:42:27.236000
91445XCSE20251028 10:42:27.236000
11445XCSE20251028 10:44:25.645000
21445XCSE20251028 10:44:25.645000
191443XCSE20251028 10:46:21.162000
91443XCSE20251028 10:46:21.162000
191443XCSE20251028 10:46:21.247000
191442XCSE20251028 10:46:21.254000
51441XCSE20251028 10:47:58.114000
141441XCSE20251028 10:47:58.114000
101443XCSE20251028 11:02:24.961000
291440XCSE20251028 11:04:15.096000
281439XCSE20251028 11:04:15.136000
281439XCSE20251028 11:11:45.763000
191438XCSE20251028 11:17:25.189000
291439XCSE20251028 11:22:43.690000
301437XCSE20251028 11:22:43.822000
301437XCSE20251028 11:22:43.952000
201440XCSE20251028 11:28:25.961000
201439XCSE20251028 11:30:13.730000
191438XCSE20251028 11:42:15.188000
91438XCSE20251028 11:42:15.188000
91438XCSE20251028 11:42:15.188000
281438XCSE20251028 11:48:21.553000
291438XCSE20251028 11:51:57.430000
191439XCSE20251028 12:04:33.586000
101439XCSE20251028 12:04:33.586000
91439XCSE20251028 12:04:33.586000
391440XCSE20251028 12:04:34.798000
451444XCSE20251028 12:26:15.530000
241445XCSE20251028 12:44:21.702000
101445XCSE20251028 12:44:26.634000
681445XCSE20251028 12:45:37.061000
101445XCSE20251028 12:45:37.085000
231445XCSE20251028 12:45:40.263000
461443XCSE20251028 12:49:37.145000
1011443XCSE20251028 12:54:02.180000
21443XCSE20251028 12:58:25.237000
101443XCSE20251028 13:01:19.621000
471447XCSE20251028 13:12:25.139000
461446XCSE20251028 13:17:03.230000
71447XCSE20251028 13:38:59.163000
481447XCSE20251028 13:38:59.163000
101447XCSE20251028 13:39:40.321000
281445XCSE20251028 13:40:15.883000
91445XCSE20251028 13:40:15.883000
101445XCSE20251028 13:40:15.883000
91445XCSE20251028 13:40:15.883000
121445XCSE20251028 13:43:42.250000
101446XCSE20251028 13:52:21.961000
21446XCSE20251028 13:54:47.963000
11446XCSE20251028 13:54:47.963000
71446XCSE20251028 13:54:47.963000
101446XCSE20251028 13:56:54.962000
41446XCSE20251028 13:59:25.961000
61446XCSE20251028 13:59:25.961000
101446XCSE20251028 14:01:14.961000
301444XCSE20251028 14:01:47.048000
101444XCSE20251028 14:01:47.048000
91444XCSE20251028 14:01:47.048000
71444XCSE20251028 14:01:47.048000
31444XCSE20251028 14:01:47.048000
101445XCSE20251028 14:04:37.961000
101445XCSE20251028 14:06:37.381000
111444XCSE20251028 14:08:08.469000
131447XCSE20251028 14:14:57.818000
101447XCSE20251028 14:14:57.818000
831445XCSE20251028 14:27:24.190000
1011447XCSE20251028 14:28:07.072000
121448XCSE20251028 14:35:33.430000
41448XCSE20251028 14:35:33.430000
101448XCSE20251028 14:35:51.257000
101447XCSE20251028 14:35:56.962000
621449XCSE20251028 14:59:54.522201
4361449XCSE20251028 14:59:54.522224
4731443XCSE20251028 15:36:12.674786
6001445XCSE20251028 16:08:13.529518
3001447XCSE20251028 16:37:19.536758
1271447XCSE20251028 16:37:19.536771
191448XCSE20251029 9:04:08.196000
41450XCSE20251029 9:06:21.483000
191449XCSE20251029 9:06:22.113000
191448XCSE20251029 9:06:22.191000
191447XCSE20251029 9:10:00.872000
201445XCSE20251029 9:12:07.047000
191443XCSE20251029 9:14:12.422000
51444XCSE20251029 9:15:24.732000
41450XCSE20251029 9:32:46.519000
311452XCSE20251029 9:32:46.519000
151452XCSE20251029 9:32:46.519000
61452XCSE20251029 9:32:46.519000
61452XCSE20251029 9:32:46.519000
201452XCSE20251029 9:32:46.519000
51452XCSE20251029 9:32:46.522000
71451XCSE20251029 9:32:56.231000
21451XCSE20251029 9:33:46.738000
21451XCSE20251029 9:34:04.081000
11450XCSE20251029 9:35:45.166000
191449XCSE20251029 9:36:16.337000
191449XCSE20251029 9:39:44.670000
201448XCSE20251029 9:39:44.691000
101448XCSE20251029 9:43:56.867000
101447XCSE20251029 9:46:20.175000
101447XCSE20251029 9:46:20.175000
171446XCSE20251029 9:47:19.969000
21446XCSE20251029 9:47:19.969000
61446XCSE20251029 9:55:37.242000
181446XCSE20251029 9:55:37.242000
41446XCSE20251029 9:55:37.242000
281446XCSE20251029 9:56:00.009000
201446XCSE20251029 9:57:35.058000
141450XCSE20251029 10:07:14.882000
81450XCSE20251029 10:08:47.231000
201448XCSE20251029 10:09:04.100000
11450XCSE20251029 10:13:21.418000
91450XCSE20251029 10:13:21.418000
101450XCSE20251029 10:15:06.976000
101450XCSE20251029 10:17:07.231000
61450XCSE20251029 10:18:55.813000
41452XCSE20251029 10:25:57.055000
61452XCSE20251029 10:25:57.055000
51452XCSE20251029 10:25:57.055000
161452XCSE20251029 10:25:57.055000
51452XCSE20251029 10:27:10.967000
151452XCSE20251029 10:27:40.773000
281450XCSE20251029 10:27:59.167000
181450XCSE20251029 10:29:01.913000
191450XCSE20251029 10:29:01.913000
301449XCSE20251029 10:29:42.261000
191448XCSE20251029 10:29:44.184000
381451XCSE20251029 10:45:25.611000
91451XCSE20251029 10:45:25.611000
101451XCSE20251029 10:45:25.611000
391451XCSE20251029 10:45:32.099000
171451XCSE20251029 10:52:51.771000
31451XCSE20251029 10:52:53.599000
101451XCSE20251029 10:52:53.599000
71451XCSE20251029 10:52:53.599000
201451XCSE20251029 11:02:08.096000
91451XCSE20251029 11:02:08.096000
101451XCSE20251029 11:02:08.096000
201453XCSE20251029 11:05:03.469000
101453XCSE20251029 11:05:10.088000
101456XCSE20251029 11:15:37.800000
61456XCSE20251029 11:15:37.800000
1381454XCSE20251029 11:16:04.172000
101454XCSE20251029 11:16:04.172000
101454XCSE20251029 11:17:09.239000
401457XCSE20251029 11:39:54.197000
101457XCSE20251029 11:39:54.197000
101457XCSE20251029 11:39:54.197000
101457XCSE20251029 11:39:54.197000
281456XCSE20251029 11:41:46.716000
491459XCSE20251029 11:51:11.250000
201459XCSE20251029 11:56:58.078000
101459XCSE20251029 11:56:58.078000
191458XCSE20251029 11:59:13.794000
101458XCSE20251029 12:04:15.297000
101458XCSE20251029 12:04:15.297000
101458XCSE20251029 12:04:15.297000
101458XCSE20251029 12:21:50.458000
51457XCSE20251029 12:27:51.013000
51457XCSE20251029 12:27:51.013000
101456XCSE20251029 12:40:50.152000
91456XCSE20251029 12:40:50.152000
91456XCSE20251029 12:40:50.152000
91456XCSE20251029 12:40:50.152000
121455XCSE20251029 12:46:01.741000
71455XCSE20251029 12:46:01.742000
201454XCSE20251029 12:46:01.773000
371455XCSE20251029 13:10:28.037000
281452XCSE20251029 13:21:18.200000
91452XCSE20251029 13:21:18.200000
91452XCSE20251029 13:21:18.200000
371454XCSE20251029 13:25:57.273000
11453XCSE20251029 13:34:37.155000
171453XCSE20251029 13:34:37.155000
41453XCSE20251029 13:36:43.330000
71453XCSE20251029 13:45:38.163000
201453XCSE20251029 13:45:38.163000
181453XCSE20251029 13:45:38.163000
141453XCSE20251029 13:45:38.163000
101453XCSE20251029 13:45:38.163000
651454XCSE20251029 14:06:05.607000
581453XCSE20251029 14:13:29.666000
491452XCSE20251029 14:14:07.117000
371452XCSE20251029 14:14:07.123000
301453XCSE20251029 14:24:06.867000
401453XCSE20251029 14:35:25.106000
281456XCSE20251029 14:48:00.100000
191455XCSE20251029 14:48:56.110000
291455XCSE20251029 15:02:00.099000
191456XCSE20251029 15:07:23.144000
131456XCSE20251029 15:07:23.165000
11456XCSE20251029 15:07:23.165000
371456XCSE20251029 15:20:22.617000
91456XCSE20251029 15:20:22.617000
161456XCSE20251029 15:20:22.620000
161456XCSE20251029 15:20:22.641000
131456XCSE20251029 15:20:22.641000
161456XCSE20251029 15:20:22.662000
51456XCSE20251029 15:20:23.237000
161456XCSE20251029 15:20:25.671000
321456XCSE20251029 15:20:26.948000
101456XCSE20251029 15:20:35.231000
101456XCSE20251029 15:20:42.231000
101456XCSE20251029 15:20:49.232000
101456XCSE20251029 15:20:56.487000
31456XCSE20251029 15:21:03.238000
61456XCSE20251029 15:21:03.238000
11456XCSE20251029 15:21:03.238000
331456XCSE20251029 15:22:34.806000
91456XCSE20251029 15:23:33.232000
11456XCSE20251029 15:23:33.232000
481454XCSE20251029 15:27:13.196000
101454XCSE20251029 15:27:13.196000
461453XCSE20251029 15:32:31.617000
101453XCSE20251029 15:32:31.617000
481451XCSE20251029 15:33:12.719000
391450XCSE20251029 15:33:47.607000
101450XCSE20251029 15:33:47.607000
91450XCSE20251029 15:33:47.607000
291449XCSE20251029 15:34:49.413000
101449XCSE20251029 15:34:49.413000
91449XCSE20251029 15:34:49.413000
301450XCSE20251029 15:51:28.233000
91450XCSE20251029 15:51:28.233000
101450XCSE20251029 15:51:28.233000
101450XCSE20251029 15:51:28.233000
561449XCSE20251029 15:51:28.263000
31451XCSE20251029 15:56:07.172000
51451XCSE20251029 15:56:07.172000
141451XCSE20251029 15:56:07.172000
371450XCSE20251029 16:02:20.100000
381452XCSE20251029 16:11:19.677000
3001456XCSE20251029 16:47:29.652700
6001456XCSE20251029 16:47:29.652703
3001456XCSE20251029 16:47:29.652709
1211456XCSE20251029 16:47:29.652725
91467XCSE20251030 9:03:43.804000
11467XCSE20251030 9:03:43.804000
101462XCSE20251030 9:04:15.119000
101460XCSE20251030 9:04:48.570000
101460XCSE20251030 9:08:39.215000
41460XCSE20251030 9:10:20.215000
61460XCSE20251030 9:10:20.215000
31460XCSE20251030 9:12:23.012000
71460XCSE20251030 9:12:23.012000
31462XCSE20251030 9:18:03.676000
61462XCSE20251030 9:18:03.676000
91462XCSE20251030 9:18:03.676000
201458XCSE20251030 9:19:15.913000
101458XCSE20251030 9:19:15.913000
201455XCSE20251030 9:20:45.092000
141456XCSE20251030 9:25:48.090000
131456XCSE20251030 9:26:21.172000
191458XCSE20251030 9:30:14.146000
81457XCSE20251030 9:35:59.428000
291460XCSE20251030 9:43:38.216000
281459XCSE20251030 9:43:38.243000
101458XCSE20251030 9:59:07.610000
101458XCSE20251030 9:59:07.610000
201460XCSE20251030 10:03:52.090000
191461XCSE20251030 10:11:34.067000
191460XCSE20251030 10:11:35.049000
161459XCSE20251030 10:11:42.013000
191458XCSE20251030 10:16:14.193000
91458XCSE20251030 10:16:14.193000
281459XCSE20251030 10:24:22.035000
101459XCSE20251030 10:24:22.035000
1001458XCSE20251030 10:24:22.035048
191459XCSE20251030 10:24:22.054000
101458XCSE20251030 10:24:22.168000
481460XCSE20251030 10:40:15.802000
91459XCSE20251030 10:42:53.372000
571460XCSE20251030 11:04:26.426000
81461XCSE20251030 11:20:46.142000
381461XCSE20251030 11:20:46.142000
201461XCSE20251030 11:23:15.824000
101460XCSE20251030 11:33:04.188000
281460XCSE20251030 11:56:36.195000
91460XCSE20251030 11:56:36.195000
281459XCSE20251030 12:03:32.813000
281460XCSE20251030 12:06:32.889000
21460XCSE20251030 12:06:32.890000
281460XCSE20251030 12:06:32.890000
91458XCSE20251030 12:18:46.973000
11458XCSE20251030 12:19:08.052000
131462XCSE20251030 12:52:08.110000
381460XCSE20251030 12:56:31.190000
91460XCSE20251030 12:56:31.190000
91460XCSE20251030 12:56:31.190000
371460XCSE20251030 13:00:59.090000
281458XCSE20251030 13:12:40.260000
91458XCSE20251030 13:12:40.260000
91458XCSE20251030 13:12:40.260000
281457XCSE20251030 13:12:40.357000
101454XCSE20251030 13:12:48.745000
291456XCSE20251030 13:44:12.420000
201456XCSE20251030 13:44:12.420000
91456XCSE20251030 13:44:12.420000
151455XCSE20251030 13:44:13.189000
321455XCSE20251030 13:44:13.189000
101458XCSE20251030 13:45:29.616000
271458XCSE20251030 13:45:29.616000
291457XCSE20251030 13:45:31.834000
221456XCSE20251030 13:48:17.678000
591458XCSE20251030 14:17:53.743000
71460XCSE20251030 14:27:47.214000
31460XCSE20251030 14:27:47.214000
661461XCSE20251030 14:31:02.219000
451462XCSE20251030 14:31:20.084000
11462XCSE20251030 14:31:20.084000
281462XCSE20251030 14:41:30.583000
91465XCSE20251030 14:48:38.227000
161465XCSE20251030 14:48:38.227000
361466XCSE20251030 14:51:44.158000
141466XCSE20251030 14:51:44.158000
191465XCSE20251030 14:51:51.749000
101464XCSE20251030 14:51:52.867000
101463XCSE20251030 14:52:06.087000
6001461XCSE20251030 14:59:49.816123
1251461XCSE20251030 15:17:15.189414
881461XCSE20251030 15:17:15.194858
241463XCSE20251030 15:33:09.975339
2421463XCSE20251030 15:33:09.975367
641463XCSE20251030 15:33:09.975383
401461XCSE20251030 15:40:38.622999
31461XCSE20251030 15:51:54.937219
51461XCSE20251030 16:08:30.390331
191461XCSE20251030 16:19:39.180568
2301461XCSE20251030 16:19:39.180607
31461XCSE20251030 16:19:39.180634
281462XCSE20251030 16:36:04.260225
31462XCSE20251030 16:39:42.476235
621462XCSE20251030 16:42:57.144267
451464XCSE20251030 16:51:15.204405
2411464XCSE20251030 16:51:15.204442
621464XCSE20251030 16:51:15.204479
841464XCSE20251030 16:51:15.204952
1211464XCSE20251030 16:51:15.227811
691464XCSE20251030 16:51:15.476225
2851464XCSE20251030 16:51:15.805832
391476XCSE20251031 9:08:45.403000
151479XCSE20251031 9:20:21.986000
61478XCSE20251031 9:20:23.473000
191476XCSE20251031 9:20:23.967000
201476XCSE20251031 9:20:24.117000
191472XCSE20251031 9:22:51.916000
51472XCSE20251031 9:29:51.085000
191472XCSE20251031 9:31:56.068000
191472XCSE20251031 9:31:56.070000
321474XCSE20251031 9:41:46.275000
61473XCSE20251031 9:41:52.161000
51474XCSE20251031 9:45:05.845000
201474XCSE20251031 9:55:40.490000
91474XCSE20251031 9:55:40.490000
101474XCSE20251031 9:55:40.490000
291474XCSE20251031 9:59:37.712000
11472XCSE20251031 10:00:40.169000
281472XCSE20251031 10:00:40.169000
281472XCSE20251031 10:00:40.189000
291473XCSE20251031 10:01:47.861000
261473XCSE20251031 10:01:47.861000
61473XCSE20251031 10:01:47.861000
211470XCSE20251031 10:03:00.661000
71470XCSE20251031 10:04:47.082000
211470XCSE20251031 10:04:47.082000
241468XCSE20251031 10:06:07.695000
281468XCSE20251031 10:07:27.327000
381467XCSE20251031 10:11:04.100000
171468XCSE20251031 10:21:14.236000
301469XCSE20251031 10:23:27.373000
101467XCSE20251031 10:29:15.900000
101466XCSE20251031 10:32:12.953000
101465XCSE20251031 10:32:14.128000
101467XCSE20251031 10:34:27.095000
91467XCSE20251031 10:34:27.095000
201471XCSE20251031 10:37:59.433000
101469XCSE20251031 10:39:28.535000
51471XCSE20251031 10:49:13.711000
51471XCSE20251031 10:49:13.711000
91471XCSE20251031 10:52:03.712000
11471XCSE20251031 10:52:03.712000
101471XCSE20251031 10:54:33.712000
11471XCSE20251031 10:57:10.711000
91471XCSE20251031 10:57:10.711000
291469XCSE20251031 10:58:42.033000
191468XCSE20251031 10:58:42.721000
201467XCSE20251031 10:59:29.202000
91467XCSE20251031 10:59:29.202000
191467XCSE20251031 11:15:46.253000
61468XCSE20251031 11:36:32.149000
11468XCSE20251031 11:36:32.149000
141468XCSE20251031 11:36:32.149000
281466XCSE20251031 11:41:45.394000
91466XCSE20251031 11:41:45.394000
101466XCSE20251031 11:41:45.394000
171466XCSE20251031 11:41:48.127000
101469XCSE20251031 11:44:09.616000
71469XCSE20251031 11:44:19.711000
31469XCSE20251031 11:44:19.711000
111469XCSE20251031 11:44:30.797000
101469XCSE20251031 11:44:39.903000
71469XCSE20251031 11:44:48.558000
131469XCSE20251031 11:44:57.251000
41469XCSE20251031 11:47:01.313000
151470XCSE20251031 11:50:14.810000
91470XCSE20251031 11:51:38.711000
11470XCSE20251031 11:51:38.711000
71470XCSE20251031 11:56:06.471000
201468XCSE20251031 11:56:35.521000
191466XCSE20251031 11:59:51.613000
101466XCSE20251031 11:59:51.613000
91466XCSE20251031 11:59:51.613000
101466XCSE20251031 11:59:51.613000
91466XCSE20251031 11:59:51.613000
391465XCSE20251031 12:00:33.859000
301464XCSE20251031 12:00:34.050000
201464XCSE20251031 12:04:36.096000
191464XCSE20251031 12:21:33.911000
91464XCSE20251031 12:21:33.911000
201463XCSE20251031 12:21:37.599000
201462XCSE20251031 12:26:07.547000
191460XCSE20251031 12:26:29.194000
281462XCSE20251031 12:44:31.396000
191463XCSE20251031 13:05:03.645000
51464XCSE20251031 13:09:03.761000
51463XCSE20251031 13:17:00.206000
51463XCSE20251031 13:17:00.206000
101463XCSE20251031 13:17:00.206000
191464XCSE20251031 13:24:44.957000
171464XCSE20251031 13:24:45.741000
171463XCSE20251031 13:25:09.321000
31463XCSE20251031 13:25:09.321000
191463XCSE20251031 13:26:29.369000
191462XCSE20251031 13:26:30.728000
71461XCSE20251031 13:36:46.662000
31461XCSE20251031 13:37:34.089000
101461XCSE20251031 13:37:34.089000
91461XCSE20251031 13:37:34.089000
71461XCSE20251031 13:37:34.089000
281460XCSE20251031 13:38:12.098000
21462XCSE20251031 13:55:50.347000
101462XCSE20251031 13:58:07.570000
131462XCSE20251031 13:58:07.593000
101461XCSE20251031 14:02:37.201000
101461XCSE20251031 14:02:37.201000
491460XCSE20251031 14:15:29.210000
101460XCSE20251031 14:15:29.210000
91460XCSE20251031 14:15:29.210000
101460XCSE20251031 14:15:29.210000
101460XCSE20251031 14:15:29.210000
51459XCSE20251031 14:17:07.894000
21459XCSE20251031 14:17:13.223000
281461XCSE20251031 14:26:33.817000
41465XCSE20251031 14:48:50.423000
331465XCSE20251031 14:48:50.423000
1651467XCSE20251031 14:59:20.740194
2351467XCSE20251031 14:59:20.740212
3391464XCSE20251031 15:05:10.195608
91466XCSE20251031 15:17:02.600000
211466XCSE20251031 15:19:07.119000
31466XCSE20251031 15:19:27.915000
31466XCSE20251031 15:21:42.822000
101466XCSE20251031 15:29:44.807000
161466XCSE20251031 15:30:10.940000
51467XCSE20251031 15:37:51.646000
31467XCSE20251031 15:37:51.646000
11467XCSE20251031 15:45:00.516000
31465XCSE20251031 15:47:57.426000
261465XCSE20251031 15:47:57.445000
31465XCSE20251031 15:47:57.445000
281467XCSE20251031 15:50:21.076000
9691468XCSE20251031 16:05:00.006262


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 44

Recommended Reading