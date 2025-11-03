Avance Clinical präsentiert auf der BIO-Europe in Wien seine Expertise in der Frühphase und den „Australian Advantage“ für europäische Biotechnologie-Unternehmen

ADELAIDE, Australien, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical, das größte australische Full-Service-Forschungsunternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Frühphasenforschung, stellt auf der BIO-Europe in Wien vom 03. bis 05. November 2025 sein Early Phase Center of Excellence for Biotechs und den etablierten Australian Advantage für europäische Biotechnologie-Unternehmen vor.

Europäische Biotechnologie-Unternehmen sehen sich einem zunehmenden Druck vonseiten der Investoren und Aufsichtsbehörden ausgesetzt. Deshalb wenden sie sich für First-in-Human-Studien (FIH) und frühe Proof-of-Concept-Studien dem bewährten australischen Verfahren von Avance Clinical zu:

Start-up-Zeitrahmen von nur 5 bis 6 Wochen vom endgültigen Protokoll bis zur Studiengenehmigung dank der optimierten regulatorischen Rahmenbedingungen Australiens (CTN/CTA) und der umfassenden Expertise von Avance Clinical in der Frühphase

Weltweit akzeptierte Studiendaten, anerkannt von der EMA, der FDA und anderen Aufsichtsbehörden

Bis zu 43,5 % Nachlass durch Australiens Steueranreizprogramm für Forschung und Entwicklung

Nahtloser Übergang zu globalen Studien durch das GlobalReady-Programm von Avance Clinical und ein weltweites Partnernetzwerk mit über 2.000 Standorten





„Europäische Biotechnologie-Unternehmen sind oft überrascht, wie effizient Australien für die Frühphasenforschung ist“, sagte Mark Harvill, CEO von Avance Clinical. „Unser neues Early Phase Center of Excellence für Biotechnologie-Unternehmen unterstreicht unser Engagement für wissenschaftliche Genauigkeit, Innovation und die Unterstützung von Sponsoren dabei, wichtige Meilensteine schneller zu erreichen, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen.“

Avance Clinical hat mehr als 710 aufstrebende Biotechnologie-Unternehmen in über 250 therapeutischen Anwendungsgebieten begleitet, unterstützt durch internes Fachwissen in den Bereichen Wissenschaft und Zulassungsangelegenheiten sowie erstklassige klinische Abläufe. Das spezielle Early Phase Center of Excellence for Biotechs wurde speziell für die Bedürfnisse internationaler Biotechnologie-Sponsoren entwickelt, die komplexe First-in-Human-Studien und frühe Entwicklungsstudien durchführen.

„Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs im Bereich Biotechnologie sind Geschwindigkeit und Qualität in der frühen Entwicklungsphase von entscheidender Bedeutung“, sagte Ben Edwards, Chief Operating Officer von Avance Clinical. „Indem wir den „Australian Advantage“, der eine Steuervergünstigung von bis zu 43,5 % für Forschung und Entwicklung durch die australische Regierung bietet, mit unserer umfassenden Expertise in der Frühphase kombinieren, können EU-Sponsoren ihre Programme risikofrei gestalten, ihre Kapitaleffizienz aufrechterhalten und gleichzeitig schnell auf den globalen Märkten vorankommen.“

Treffen Sie Avance Clinical auf der BIO-Europe in Wien

Europäische Biotechnologie-Unternehmen, die an der BIO-Europe 2025 teilnehmen, sind eingeladen, sich vom 03. bis 05. November 2025 am Stand Nr. C185 im Wiener Kongresszentrum (Messe Wien) mit Liahna Toy, Vizepräsidentin für kommerzielle Geschäftsentwicklung, und Dewald Jacobs, Direktor für Geschäftsentwicklung, zu treffen.

Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für EU-Sponsoren, darüber zu diskutieren, wie das Fachwissen von Avance Clinical in der Frühphase und der „Australian Advantage“ dazu beitragen können, die Entwicklungspipelines zu beschleunigen.

Über Avance Clinical

Avance Clinical ist der größte Premium-Full-Service-CRO-Anbieter mit Hauptsitz in Australien, das für internationale Biotechnologie-Unternehmen qualitativ hochwertige klinische Studien in Australien, Neuseeland, Asien, Nordamerika und Europa durchführt. Das Unternehmen wurde mehrfach mit den Auszeichnungen „Frost & Sullivan CRO Market Leadership” und „Frost & Sullivan Customer Value Leadership” geehrt.

Mit über 30 Jahren Erfahrung und therapeutübergreifender Expertise in mehr als 250 Anwendungsgebieten bietet Avance Clinical Dienstleistungen von der vorklinischen bis zur Spätphase klinischer Studien an, und wird dabei von erstklassigen Teams in den Bereichen Zulassung, Klinik und Betrieb unterstützt.

