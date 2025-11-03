Communiqué de presse

Atos inaugure un nouveau centre d'opérations de cybersécurité et de gestion d'infrastructure à Séville

L'entreprise étend son réseau mondial de SOC interconnectés et renforce son engagement en faveur de la cybersécurité et de l'innovation technologique en Espagne.

Le SOC offre des services de cybersécurité avancés s’appuyant sur la surveillance proactive, la détection précoce des cyberattaques, l’analyse, la réponse aux incidents et leur gestion, garantissant aux clients un environnement de confiance.

L’Atos Modern Security Operations Center (MSOC) se distingue par son adaptabilité et sa flexibilité aux besoins spécifiques de chaque client grâce à la mise en œuvre de solutions avancées et évolutives.

Cette installation stratégique comprend des salles de crise, des zones de surveillance continue, des laboratoires de cybersécurité pour l'informatique, l'OT et l'IoT, ainsi qu'un centre de formation dédié à la cybersécurité, tous essentiels au développement continu des meilleurs talents nationaux.

Ce MSOC regroupe des technologies de pointe au sein d’un nouvel environnement au service de la cybersécurité.

Paris, France & Madrid, Espagne – 3 novembre 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l'IA, annonce aujourd’hui avoir inauguré un nouveau centre d’opérations de sécurité (Modern Security Operations Center - MSOC) à Séville le 31 octobre lors d'une cérémonie présidée par Jorge Paradela, ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines du gouvernement régional d'Andalousie en Espagne.

Le ministre andalou de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines et président de l'Agence numérique andalouse (ADA), Jorge Paradela, a souligné que « l'avenir de la cybersécurité en Andalousie réside dans la consolidation d'un écosystème qui combine la force institutionnelle de l'Agence numérique andalouse, l'excellence technique de nos professionnels et l'innovation du secteur privé ».

Jorge Paradela a remercié Atos pour son engagement en Andalousie, le décrivant comme « un pas en avant dans la consolidation de la région andalouse en tant que référence nationale et internationale en matière de protection numérique, d'innovation et de collaboration public-privé, renforçant nos capacités collectives, encourageant les talents locaux et multipliant les opportunités d'innovation ». Il a ajouté que cette voie s’inscrit dans la stratégie andalouse de cybersécurité.

Le nouveau MSOC d'Atos offre des services avancés en matière de surveillance, d'analyse, de réponse aux incidents et de gestion de l'infrastructure technologique. En service depuis plusieurs mois et opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, le MSOC répond à la complexité croissante des menaces et des défis technologiques.

Un centre stratégique au service de clients de premier plan

Le MSOC d’Atos est un centre opérationnel stratégique qui fournit des services managés de détection et réponse aux incidents (Managed Detection and Response – MDR) et de sécurité à grande échelle dans le cadre du réseau mondial de SOC d’Atos. Le MSOC en est le 18ème. Cette ouverture témoigne de l'engagement d'Atos en faveur de la sécurité numérique, de l'innovation, de l'excellence opérationnelle et de son investissement dans la péninsule ibérique.

Un nouvel environnement de cybersécurité

Dans le cadre de sa stratégie d'évolution continue, le MSOC développe un nouvel écosystème de cybersécurité conçu pour améliorer les capacités de prédiction, de détection et d'intervention contre les menaces avancées.

Dans ce cadre, le centre de Séville s'appuiera sur :

l’analyse des menaces et leur gestion par le biais d’une plateforme de partage de renseignements (l’Atos Threat Intelligence Sharing Platform) ;

la détection, la chasse aux menaces et des manuels d’automatisation gérés et optimisés de manière centralisée ;

un SOC virtuel alimenté par l'IA (Virtual SOC Analyst).





Pour Arancha Jiménez, VP Cybersecurity, Atos Iberia, « l'intégration des dernières innovations d'Atos, dont les agents d'IA autonomes dans les opérations SOC, représente une avancée significative. Cette technologie mise en œuvre dans notre centre de Séville améliore l'efficacité analytique et renforce nos capacités de réponse en temps réel aux cybermenaces. »

« Ce centre marque une étape décisive dans notre engagement en faveur de l’innovation et de l’amélioration continue — pour plus d’anticipation, de réactivité et d’efficacité face aux incidents, tout en permettant aux clients de hiérarchiser leurs ressources grâce à des solutions sécurisées, fiables et adaptatives. »

Avec une telle approche, Atos renforce la protection de ses clients, la cybersécurité étant la clé de la confiance et de la continuité de l'entreprise.

***

Note aux éditeurs – la cybersécurité au sein d’Atos Group

En tant que l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité avec plus de 6500 experts et 2500 brevets en cybersécurité, le Groupe Atos s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Sous la marque Eviden, les produits de cybersécurité regroupent un portefeuille de solutions souveraines s'appuyant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l'identité numérique. Développées et fabriquées en Europe, ces technologies sont certifiées par les plus hauts standards européens et protègent les données sensibles, sécurisent les accès numériques et garantissent l’intégrité des identités des utilisateurs, des systèmes et des appareils connectés.

Les services de cybersécurité, commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 18 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l'échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

***

