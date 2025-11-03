FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 27 au 31 octobre 2025

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 27/10/2025 au 31/10/2025

Publication du 03/11/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2727/10/2025FR0000074759 2 405 24,80XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/10/2025 09:00:17FR0000074759 24,80EUR 46XPAR1110447-513b300FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/10/2025 09:19:32FR0000074759 24,80EUR 136XPAR1110447-2049b300FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/10/2025 12:03:00FR0000074759 24,80EUR 2 180XPARact20251027-110300-007-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/10/2025 13:52:45FR0000074759 24,80EUR 13XPAR1110447-2817b300FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/10/2025 13:55:09FR0000074759 24,80EUR 30XPAR1110447-3073b300FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Déclaration hebdo Transactions du 27 au 31 octobre 2025

