Ilkka Oyj Osavuosikatsaus 3.11.2025, klo 13.00



ILKKA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2025: Liikevaihto ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto kasvussa



HEINÄ-SYYSKUU 2025

- Liikevaihto 9 008 tuhatta euroa (6 737 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 176 tuhatta euroa (-162 tuhatta euroa), 13,1 prosenttia (-2,4 %) liikevaihdosta

- Liikevoitto 997 tuhatta euroa (-452 tuhatta euroa), 11,1 prosenttia (-6,7 %) liikevaihdosta

- Nettorahoituserät olivat 363 tuhatta euroa (498 tuhatta euroa).

- Tulos ennen veroja 1 359 tuhatta euroa (46 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 1 316 tuhatta euroa (38 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake 0,05 euroa (0,00 euroa)





TAMMI-SYYSKUU 2025

- Liikevaihto 28 150 tuhatta euroa (22 435 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 449 tuhatta euroa (-866 tuhatta euroa), 5,1 prosenttia (-3,9 %) liikevaihdosta

- Liikevoitto -317 tuhatta euroa (-2 132 tuhatta euroa), -1,1 prosenttia (-9,5 %) liikevaihdosta

- Nettorahoituserät olivat 4 862 tuhatta euroa (6 699 tuhatta euroa).

- Tulos ennen veroja 4 544 tuhatta euroa (4 567 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 4 497 tuhatta euroa (4 190 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake 0,18 euroa (0,17 euroa)

- Yhtiön rahoitusasema on vahva, omavaraisuusaste 90,0 % (93,2 %) ja nettovelkaantumisaste -6,2 % (-19,2 %)



AVAINLUVUT



1000 eur 7-9/ 2025 7-9/ 2024 1-9/ 2025 1-9/ 2024 1-12/ 2024 Liikevaihto 9 008 6 737 28 150 22 435 30 842 Liikevoitto/ -tappio 997 -452 -317 -2 132 -2 916 Tulos ennen veroja 1 359 46 4 544 4 567 4 343 Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,05 0,00 0,18 0,17 0,18 Liikevoittoon/ -tappioon sisältyvät oikaistut erät: Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 406 28 240 9 221 Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -23 -332 -94 -94 Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -562 -318 -1 674 -1 181 -1 562 Yrityshankinnan kulut -1 042 Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 1 176 -162 1 449 -866 -439





Ellei toisin mainita, kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaluvut, mukaan lukien vuoden 2024 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Markkinointi- ja teknologiapalvelut -liiketoimintasegmentti ja liiketoimintasegmentille kohdistamattomat erät.



Ilkka ja Kaleva allekirjoittivat 3.4.2025 osakevaihtosopimuksen, jonka mukaan yhtiöt yhdistävät medialiiketoimintansa. Yritysjärjestely toteutui 30.4.2025. Yritysjärjestely toteutettiin osakevaihtona, jossa Ilkka Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy siirtyi kokonaisuudessaan Kaleva Media Oy:n omistukseen (Kaleva365 Oy:n nimi muuttui 1.11. 2025 Kaleva Media Oy:ksi). Järjestelyn seurauksena Ilkka Oyj omistaa 35 % Kaleva Media Oy:stä, josta puolestaan Kaleva Oy omistaa loput 65 %. Lisäksi yritysjärjestelyn yhteydessä sovittiin Ilkka Oyj:n omistuksessa olevien Hilla Group Oyj:n osakkeiden myynnistä Kaleva Media Oy:lle osakevaihdon toteuduttua. Hilla Group Oyj:n osakkeiden kauppa toteutui 7.5.2025. Kaleva Media Oy:lle siirtynyt Mediapalvelut-liiketoiminta sekä joulukuun 2023 lopussa myyty Painopalvelut-liiketoiminta esitetään tässä raportissa lopetettuina toimintoina.



TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:



Toimintaympäristö ja yleinen taloustilanne jatkuivat epävarmoina myös kolmannella vuosineljänneksellä, mutta odotukset suhdanteen kääntymiseen ovat kuitenkin vahvistuneet, kun investointeja on käynnistetty eri toimialoilla.



Kuluvan vuoden keväällä tapahtuneen medialiiketoiminnan yritysjärjestelyn jälkeen keskitymme nyt täysillä omien tytäryhtiöidemme ja Summa Collectiven kehittämiseen. Mediapalvelut jatkuvat Kaleva Median kanssa muodostetussa yhteisyrityksessä, jossa olemme mukana vähemmistöomistajana. Konsernimme tavoitteemme on kasvaa kansalliseksi ja kansainväliseksi yritykseksi, joka yhdistää dataa, teknologiaa, markkinointia ja monikanavaista sisällöntuotantoa asiakkaisiin vaikuttamiseksi.



Konsernimme liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen tekoälyä ja dataa sekä kehittäen markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen.



Digitaalinen siirtymä tarjoaa meille kasvunäkymiä. Summa Collectiven yhtiöiden omat teknologiaratkaisut, datapalvelut sekä vahva markkinointi- ja viestintäosaaminen vastaavat yritysten muuttuneisiin tarpeisiin. Toimintamme perustuu skaalautuviin ja jatkuvalaskutteisiin SaaS-palveluihin, jotka muodostavat yli 60 % liikevaihdosta. Tämä kertoo vahvasta teknologiaperustasta ja vahvoista asiakkuuksista. Tarjoamme yrityksien teknologiakumppaniksi vaihtoehdon, jossa asiakas omistaa datansa ja voi olla varma sen vastuullisesta käsittelystä.



Kolmannella vuosineljänneksellä jatkoimme aktiivista markkinointia Summa Collective -brändin tunnettuuden kasvattamiseksi. Summa Collectiven järjestämät asiakastilaisuudet ovat kaikki keränneet paljon osallistujia, mikä osaltaan osoittaa brändimme ja tarjoamamme selkeän mielenkiinnon markkinoilla.



Olemme aktiivisesti ottaneet tekoälyn osaksi liiketoimintamme ja palveluidemme kehittämistä. Tekoäly on yhä useamman Lianan työkalun taustalla, mikä mahdollistaa niiden sujuvamman käytön ja parempia tuloksia. Lianan mediaseurantatyökaluun julkaistaan loppuvuoden 2025 aikana sosiaalisen median hallintatyökalu, joka mahdollistaa työkalun laajemman käyttötarkoituksen asiakkailla.



Haemme myös kansainvälistä kasvua. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta.



Profinderin laajentuminen Ruotsin markkinoille etenee. Laajentuminen on osa Profinderin kasvustrategiaa. Uskomme Ruotsin markkinoilla olevan merkittäviä kasvumahdollisuuksia tarjoamamme laadukkaan datan ja toimivan käyttöliittymän ansiosta. Toiminnan odotetaan kehittyvän asteittain ja alkuvaiheessa keskitymme paikallisen asiakaskunnan ja brändin tunnettuuden rakentamiseen.



Liiketoiminnallisten muutosten vuoksi toimintamallimme, rakenteemme ja asemointimme kaipaavat tarkistusta ja uudistusta. Siksi olemme käynnistäneet strategiaprosessin, jossa muotoilemme uutta liiketoimintastrategiaa. Käymme läpi tärkeitä kokonaisuuksia kuten esim. asiakkuuksia, tuotteita ja palveluita, markkinoita, kilpailukykyä sekä kansainvälistä liiketoimintaa. Uudet strategiset linjaukset valmistuvat loppuvuoden aikana ja kerromme niistä lisää niiden valmistuttua.



Konsernin kolmannen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 33,7 % ja oli 9 008 tuhatta euroa (6 737 teur). Kasvu oli pääosin seurausta Profinder yrityskaupasta, joka toteutui marraskuun lopussa 2024. Kasvussa olivat erityisesti teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteiset palvelut, jotka kasvoivat 35,9 % ja päätyivät tasolle 6 093 tuhatta euroa (4 485 teur). Teknologiapalveluiden muut palvelut puolestaan kasvoivat 99,5 % ja olivat 1 571 tuhatta euroa (787 teur). Markkinointi- ja viestintäpalvelut sen sijaan olivat 8,2 prosentin laskussa ja päätyivät tasolle 1 344 tuhatta euroa (1 464 teur).



Jatkuvien toimintojen kannattavuus parani selvästi ja konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 176 tuhatta euroa (-162 teur). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä oli myös selvästi vertailukautta parempi, kun liikevoitto oli 1 227 tuhatta euroa (142 teur).



Konsernin kolmannen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 1 359 tuhatta euroa (46 teur) nousi selvästi edellistä vuotta paremmaksi. Tämä johtui erityisesti raportoidun liikevoiton noususta tasolle 997 tuhatta euroa (-452 teur). Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista kasvoivat tasolle 406 tuhatta euroa (28 teur) ja ne pitävät sisällään osuutemme Kaleva Media Oy:n ja Arena Partners Oy:n tuloksista. Nettorahoitustuotot puolesta olivat edellisen vuoden alapuolella ja tasolla 363 tuhatta euroa (498 teur). Konsernin kolmannen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen tulos/osake oli vertailukautta parempi ja päätyi tasolle 0,05 euroa/osake (0,00 euroa/osake).



Konsernin tase- ja rahoitusasema on vahva. Katsauskauden lopussa konsernin taseen loppusumma oli noussut tasolle 232,7 miljoonaa euroa (31.12.2024: 200,1 meur). Taseen loppusumma kasvoi erityisesti Alma Median osakkeiden markkina-arvon noustua tasolle 129,1 miljoonaa euroa (31.12.2024: 98,9 meur). Katsauskauden lopussa omavaraisuusaste oli 90,0 % ja nettovelkaantumisaste oli -6,2 %. Tämä antaa meille hyvän pohjan jatkaa konsernimme kehittämistä strategiamme mukaisesti keskittyen erityisesti digitaalisen lisäarvon rakentamiseen.



NÄKYMÄT VUODELLE 2025



Medialiiketoimintaan liittyvän yritysjärjestelyn seurauksena Ilkka-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto ovat muuttuneet, kun ne eivät enää pidä sisällään Medialiiketoimintasegmentin lukuja. Muutos koskee sekä vertailukauden että raportointikauden lukuja.



Ilkka-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.



Osakkuusyhtiö Kaleva Media Oy:llä (omistusosuus 35 %) on vaikutus konsernin tulokseen ja Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS HEINÄ-SYYSKUU



Konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 33,7 prosenttia ja oli 9 008 tuhatta euroa (6 737 teur). Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 35,9 % ja teknologiapalveluiden muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 99,5 %. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Profinder-yrityshankinnasta. Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palvelujen orgaaninen kasvu oli 1,3 %. Markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuotot laskivat 8,2 %. Digitaalisen liiketoiminnan osuus Ilkka-konsernin liikevaihdosta oli 96,2 % (100,0 %).



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 550 tuhatta euroa (562 teur). Liiketoiminnan muut tuotot sisältää 322 tuhatta euroa (500 teur) palveluiden myyntiä Mediapalveluille. Palveluiden myynti Mediapalveluille siirtyi yritysjärjestelyn myötä konsernin ulkoiseksi palveluksi.



Heinä-syyskuun kulut olivat 8 967 tuhatta euroa (7 778 teur). Kulut kasvoivat 15,3 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 54,7 % ja henkilöstökulut kasvoivat 6,9 %. Poistot kasvoivat 36,0 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 8,0 %.



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 406 tuhatta euroa (28 teur). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 176 tuhatta euroa (-162 teur) eli 13,1 % (-2,4 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 997 tuhatta euroa (-452 teur) ja siihen sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -179 tuhatta euroa (-291 teur). Heinä-syyskuussa 2025 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (406 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-23 tuhatta euroa) ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-562 tuhatta euroa). Vertailukaudella heinä-syyskuussa 2024 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (28 tuhatta euroa) ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-318 tuhatta euroa). Konsernin liikevoittoprosentti oli 11,1 (-6,7). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto kasvoi 1 086 tuhatta euroa ja oli 1 227 tuhatta euroa (142 teur).



Nettorahoituserät olivat heinä-syyskuussa 363 tuhatta euroa (498 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 427 tuhatta euroa (392 teur) johtuen sijoitusmarkkinan muutoksesta. Korkotuotot olivat 32 tuhatta euroa (120 teur). Korkokulut olivat 96 tuhatta euroa (11 teur).



Tulos ennen veroja oli 1 359 tuhatta euroa (46 teur) ja katsauskauden tulos 1 316 tuhatta euroa (38 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,00 euroa).



Lopetettujen toimintojen tulos heinä-syyskuussa oli 0 tuhatta euroa (563 teur). Heinä-syyskuussa 2025 lopetettuina toimintoina on raportoitu Mediapalvelut-liiketoiminta. Yritysjärjestelyssä luovutettu medialiiketoiminta siirtyi 30.4.2025 kokonaisuudessaan Kaleva Media Oy:n omistukseen. Heinä-syyskuussa 2024 lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy Mediapalveluiden tulos 565 tuhatta euroa ja Painopalveluiden tulos -2 tuhatta euroa. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu tulos heinä-syyskuussa oli 1 316 tuhatta euroa (601 teur). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,02 euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli 0,05 euroa (0,02 euroa).



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-SYYSKUU



Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 25,5 prosenttia ja oli 28 150 tuhatta euroa (22 435 teur). Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 39,7 % ja teknologiapalveluiden muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 36,7 %. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin yrityshankinnasta. Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palvelujen orgaaninen kasvu oli 5,0 %. Markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuotot laskivat 16,7 %. Digitaalisen liiketoiminnan osuus Ilkka-konsernin liikevaihdosta oli 96,4 % (100,0 %).



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1 712 tuhatta euroa (1 951 teur). Liiketoiminnan muut tuotot sisältää 1 232 tuhatta euroa (1 581 teur) palveluiden myyntiä Mediapalveluille. Palveluiden myynti Mediapalveluille siirtyi yritysjärjestelyn myötä konsernin ulkoiseksi palveluksi.



Tammi-syyskuun kulut olivat 30 419 tuhatta euroa (26 527 teur). Kulut kasvoivat 14,7 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 55,1 % ja henkilöstökulut kasvoivat 9,5 %. Poistot kasvoivat 32,8 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 3,8 %.



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 240 tuhatta euroa (9 teur). Katsauskaudella 1-9/ 2025 osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältyy luovutustappio Hilla Group Oyj:n osakkeiden myynnistä, 515 tuhatta euroa. Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 449 tuhatta euroa (-866 teur) eli 5,1 % (-3,9 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli -317 tuhatta euroa (-2 132 teur) ja siihen sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -1 766 tuhatta euroa (-1 266 teur). Tammi-syyskuussa 2025 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (240 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-332 tuhatta euroa) ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-1 674 tuhatta euroa). Vertailukaudella tammi-syyskuussa 2024 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (9 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-94 tuhatta euroa) ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-1 181 tuhatta euroa). Konsernin liikevoittoprosentti oli -1,1 (-9,5). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto kasvoi 1 164 tuhatta euroa ja oli 1 725 tuhatta euroa ja siihen sisältyy toiminnan uudelleenjärjestelykuluja -198 tuhatta euroa. Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto vertailukaudella tammi-syyskuussa 2024 oli 561 tuhatta euroa.



Nettorahoituserät olivat tammi-syyskuussa 4 862 tuhatta euroa (6 699 teur). Katsauskaudella 2025 nettorahoituseriin sisältyy 4 137 tuhatta euroa (4 047 teur) osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 972 tuhatta euroa (2 198 teur) johtuen sijoitusmarkkinan muutoksesta. Korkotuotot olivat 123 tuhatta euroa (490 teur). Korkokulut olivat 377 tuhatta euroa (39 teur).



Tulos ennen veroja oli 4 544 tuhatta euroa (4 567 teur) ja katsauskauden tulos 4 497 tuhatta euroa (4 190 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,17 euroa).



Lopetettujen toimintojen tulos oli 7 755 tuhatta euroa (1 146 teur). Tammi-syyskuussa 2025 lopetettuina toimintoina on raportoitu Mediapalvelut-liiketoiminta. Tammi-syyskuussa 2025 lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy Mediapalveluiden myyntivoitto 7 038 tuhatta euroa. Tammi-syyskuussa 2024 lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy Mediapalveluiden tulos 912 tuhatta euroa ja Painopalveluiden tulos 234 tuhatta euroa. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu tulos tammi-syyskuussa oli 12 252 tuhatta euroa (5 336 teur). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,05 euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli 0,48 euroa (0,21 euroa).



KONSERNIN TUNNUSLUVUT





9/2025 9/2024 12/2024 Tulos/osake (eur) *) 0,18 0,17 0,18 Tulos/osake (eur) 0,48 0,21 0,24 Oma pääoma/osake (eur) 8,15 6,77 6,69 Henkilöstö keskimäärin *) 338 324 328 Investoinnit (1 000 eur) **) 10 532 965 1 377 Korolliset velat (1 000 eur) 11 417 776 10 763 Omavaraisuusaste, % 90,0 93,2 87,0 Nettovelkaantumisaste, % -6,2 -19,2 -6,9 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä ***) 25 360 103 25 360 103 25 360 103 Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä ***) 25 360 103 25 360 103 25 360 103



*) Jatkuvat toiminnot

**) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa oleviin osakkeisiin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Ei sisällä IFRS 16 Vuokrasopimukset lisäyksiä.

***) Osakemäärät eivät sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.





TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN



Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2025 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka.com.



ILKKA OYJ



Hallitus





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka.com





Ilkka lyhyesti

Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen tekoälyä ja dataa sekä kehittäen markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.

Liite