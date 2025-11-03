Currenc宣佈擬與安擬集團進行反向合併

新加坡, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Currenc Group Inc. （納斯達克代碼：CURR）（以下簡稱「Currenc」或「公司」），一家通過人工智能（以下簡稱「AI」）解決方案在全球範圍賦能金融機構的金融科技先驅企業，今日宣佈已與安擬集團（Animoca Brands）簽署一份不具約束力的條款清單（以下簡稱「條款清單」），就Currenc擬通過反向合併方式收購安擬集團100%已發行股份（以下簡稱「擬議併購」）達成初步意向。

交易完成後，合併後的公司預計將在納斯達克上市，其全球增長戰略將涵蓋數字資產投資與服務、現實世界資產（RWA）代幣化，以及面向個人和機構的區塊鏈應用。根據擬議的公司架構，安擬集團股東將合計持有新公司約95%的已發行股份，Currenc現有股東將持有約5%。Currenc預計將批准與本次交易相關的雙重股權結構。交割後，董事會將由雙方公司提名代表共同組成。合併後的實體預計將以「安擬集團」之名運營。

雙方目前預計交割將於2026年完成，具體取決於股東和監管機構的批准以及其他慣常條件。

安擬集團被廣泛認為是數字資產生態系統的全球領導者，擁有覆蓋廣泛的多元化投資組合，涉及600餘家公司，業務領域涵蓋RWA、AI、遊戲、區塊鏈基礎設施以及去中心化金融等數字資產垂直領域。其數字資產組合包括BTC、ETH、SOL、MOCA、SAND、EDU等多種加密資產，並投資了Ledger、Kraken、Igloo、Consensys、Humanity Protocol和LayerZero等領先的數字資產公司。安擬集團還參與設立了一家專注於發行受監管穩定幣的合資企業，並與Provenance區塊鏈實驗室合作開發了NUVA——一個旨在加速RWA採用的平台，彰顯了其在提供合規化Web3基礎設施方面的機構級戰略佈局。

Currenc創辦人、首席執行官兼執行主席江慶恩表示：「與安擬集團的擬議合併是Currenc發展的一個重要里程碑。這項交易為兩家公司的未來發展鋪設了清晰且充滿潛力的前進道路，並有望為我們的股東釋放巨大的價值。我們非常高興能夠促成這一進展，使我們的投資者能夠持有一家處於全球數字資產經濟前沿的行業領軍企業的股份。」

安擬集團聯合創辦人兼執行主席蕭逸表示：「安擬集團與Currenc的擬議合併將誕生全球首家公開上市的多元化數字資產集團，使納斯達克投資者能夠通過一個涵蓋DeFi、AI、NFT、遊戲和DeSci的綜合性、多元化工具，直接把握價值數萬億美元的數字經濟的增長潛力。我們相信，這項擬議的交易將創造一個全新的資產類別，使投資者能夠站在這一代最重大機遇的前沿。」

關於本次擬議合併，Currenc擬剝離其部分現有業務運營，其中包括面向金融機構的人工智能解決方案以及一個數碼匯款平台。該等業務預計將在合併交割前，以分拆方式分配給Currenc的現有股東。

該擬議合併將通過澳大利亚的安排計劃（Scheme of Arrangement）實施，仍需經過盡職調查、最終協議簽署、股東及監管批准，並滿足其他慣常成交條件，包括所需證券交易所審批及相關財務報告的完成。雙方已同意在接下來的三個月內享有專屬談判期，以最終確定交易條款並簽署正式實施協議，同時遵守慣常的受托責任。

關於Currenc Group Inc.

Currenc Group Inc. （納斯達克代碼：CURR）是一家金融科技先驅企業，致力於通過AI技術重塑全球金融服務。公司在全球範圍賦能金融機構，憑藉一系列AI代理人，提供全面的AI解決方案，旨在助力銀行、保險公司、電信企業、政府機構等各類金融機構降本增效、並提升客戶滿意度。公司的數字匯款平台還支持電子錢包、匯款公司及企業提供實時、全天候的全球支付服務，推動欠發達社區的金融普惠。

關於安擬集團

安擬集團（ACN：122 921 813）是全球數字資產領導者，致力於構建區塊鏈和代幣化資產，以推進未來的Web3創新。該公司獲得了廣泛的行業和市場認可，包括 Fortune Crypto 40、2025 年區塊鏈遊戲公司 50 強、《金融時報》亞太地區高增長公司以及 Deloitte Tech Fast 得獎者。安擬集團聞名於構建數字資產平台（如Moca Network、Open Campus和 The Sandbox）以及機構級資產；提供數字資產服務，幫助Web3公司啟動和發展；投資前沿Web3技術，擁有超過600家公司和代幣資產的投資組合。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.animocabrands.com，或關注我們的 X、 YouTube、 Instagram、LinkedIn、Facebook及TikTok。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。該等聲明依據美國《1995年私人證券訴訟改革法案》中的「安全港」條款作出。凡非歷史事實的聲明，包括有關公司認知和預期的聲明，均屬前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有風險與不確定性，若干因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明所載內容存在重大差異。任何交割前的融資活動或本次擬議的併購均須滿足特定條件，因此未必會發生。此外，任何該等融資預計不會對上述相對股權比例造成影響。某些情況下，前瞻性聲明可通過「可能」、「將會」、「預期」、「預計」、「目標」、「旨在」、「估計」、「預料」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表述加以識別。請參閱公司提交給美國證券交易委員會（SEC）的資料，以獲得該等及其他風險、不確定性或因素相關的進一步詳細信息。本新聞稿所載所有信息均截至本新聞稿發布之日，除非適用法律另有規定，公司沒有義務對該等信息進行更新。

