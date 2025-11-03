NEXA V Mini: 미니멀한 스타일의 혁신적 재해석

서울, 대한민국, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 넥사(NEXA)가 한국 시장에 새 모델 CSV '넥사 브이미니(NEXA V Mini)'를 출시했다. 올해 한국 진출 후 선풍적인 인기를 얻은 데 이은 후속 조치다. 브이미니는 한 번 충전으로 하루 종일 사용할 수 있습니다. 업계 최고의 iCOSM CODE 2.0 기술이 탑재되어 더욱 향상된 맛을 선사하며 미니 전자기기의 가치 기준을 새롭게 정의합니다. NEXA는 소비자들이 제품을 더욱 쉽게 이용할 수 있도록 서울 곳곳에 여러 대의 자동판매기를 설치하여 소비자들이 전례 없는 편리함과 속도로 제품을 구매할 수 있도록 했습니다.

한국 시장에서의 뜨거운 반응에 힘입어, 넥사(NEXA)가 새 모델 CSV '넥사 브이미니(NEXA V Mini)'를 선보인다. 이 제품은 경력 흡연자들의 니즈에 맞춰 과일, 멘솔 등 다양한 맛을 높은 완성도로 재현하는 것을 최대 특징으로 내세웠다. 또한, 서울 등 주요 지역에 자동판매기를 입점될 예정이어서, 소비자들이 보다 쉽고 편리하게 제품을 구매할 수 있을 것으로 기대된다.





핵심 자동화 기술: 차별화된 풍미, 폭넓은 호환성

넥사 브이미니의 혁신적인 성능은 카트리지 설계에서 비롯된다. iCOSM CODE 2.0 기술과 독자 개발된 골든 코튼 코어를 결합하여, 한 모금마다 깊고 선명하며 균일한 풍미를 안정적으로 제공한다. 실험실 내부적 결과로서 iCOSM 2.0 카트리지 구조는 향 농도, 단맛 재현력, 즉각적인 흡입 반응력에서 명확한 성능 향상을 입증했다.

이용자들의 다양한 취향을 충족시키기 위해 브이미니는 멘솔에서 과일 맛에 이르기까지 총 10종의 CSV카트리지 라인업을 제공한다. 또한 브이메이트 V4 팟, 기존 브이미니 팟 등 시장에서 널리 사용되는 여러 카트리지와의 호환을 지원하여 사용 환경을 확장할 수 있다. 이를 통해 사용자들은 디바이스 선택과 운영 방식에서 이전보다 높은 자유도와 유연성을 확보할 수 있다.

미니 디바이스: 초경량 설계, 직관적 사용성, 차원이 다른 가치

뛰어난 카트리지 성능을 완성하는 것은 고도화된 디바이스 본체 구조이다. 브이미니는 총 중량 약 26g으로 미니 디바이스의 핵심 개념을 완벽히 구현했다. 동전 세 개에 비유되는 가벼운 무게는 휴대성을 극대화했으며, 인체공학적 설계로 손에 자연스럽게 밀착된다. 550mAh 내장 배터리와 2ml 액상 저장 용량의 실용적인 스펙으로 일상 사용 기준 하루 종일 안정적인 성능을 보장한다.

브이미니는 단순한 디바이스가 아닌, 미니 디바이스 시장에 대한 새로운 방향성을 제시하는 제품이다. iCOSM 2.0 기술을 통한 우수한 풍미 구현, 생활과 자연스럽게 어우러지는 초소형 설계, 그리고 검증된 사용 효율성으로 그 가치를 명확히 입증한다. 미니 디바이스 시장의 새로운 기준은 지금, 브이미니를 통해 시작된다.

경고: 본 제품에는 중독성 물질 니코틴이 함유되어 있으며, 만 19세 미만 청소년의 구매 및 사용을 금지합니다.

제조사: NEXA

담당자: Siren Chen

이메일: marketing@nexabar.com

웹사이트: https://www.nexabar.com

전화번호: 19325764756

소재지: 홍콩

주소: WORKSHOP 60,3/F,BLOCK A, EAST SUN INDUSTRIAL CENTRE NO.16 SHING YIP STREET KOWLOON HONG KONG

보도자료 관련 사진: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28692feb-7f46-4f4b-8b72-9c03818c647f/ko