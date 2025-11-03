Ilkka Oyj Pörssitiedote 3.11.2025, klo 14.15



KUTSU ILKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



Ilkka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.11.2025 klo 15.00 alkaen Seinäjoki Areenassa, osoitteessa Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 13.30



Lisäksi osakkeenomistajat, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, voivat erikseen rekisteröitymällä seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen löytyvät tämän kutsun osasta C. sekä yhtiön internetsivuilta www.ilkka.com.



A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Hallituksen ehdotus osakesarjojen yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta



Kuten Ilkka Oyj tiedotti 24.3.2025, yhtiön hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 24.3.2025 kehottaa yhtiön hallitusta tekemään selvityksen yhtiön hallintomallin uudistamistarpeista ja valmistelemaan mainitun selvityksen perusteella yhtiökokoukselle päätösehdotukset yhtiöjärjestyksen uudistamiseksi sisältäen yhtiön osakesarjojen yhdistämisen. Lisäksi yhtiön 24.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti yhtiön osakkeenomistajien Keskisuomalainen Oyj:n, Rebl Group Oyj:n, ML Stable Oy:n sekä Mikko Laakkosen ehdotuksen mukaisesti ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä 30.11.2025 mennessä päättämään yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä pyytää yhtiön hallitusta valmistelemaan näitä koskevan ehdotuksen.



Yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan I-sarjan osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja II-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiön osakesarjojen yhdistämistä siten, että yhdistämiseen liittyvien toimenpiteiden jälkeen yhtiöllä on ainoastaan yksi osakesarja, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. Osakesarjojen yhdistämiseen liittyy suunnattu maksuton osakeanti I-sarjan osakkeiden omistajille ja yhtiöjärjestyksen osittainen muuttaminen jäljempänä kuvatulla tavalla.



Hallituksen jäljempänä yksilöidyt ehdotukset tässä asiakohdassa 6 muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää sen kaikkien osien hyväksymistä yhdellä päätöksellä.



Jotta osakesarjojen yhdistämistä koskeva ehdotus voi tulla hyväksytyksi, edellyttää se osakeyhtiölain nojalla riittävää kannatusta yhtiökokouksessa ja I-sarjan osakkeiden enemmistön suostumusta. Enemmistön suostumus lasketaan yhtiön kaikista I-sarjan osakkeista. Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous on saatavilla lomake I-sarjan osakkeiden omistajien suostumuksen antamiseksi osakesarjojen yhdistämiselle.



Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle osakesarjojen yhdistämiseksi seuraavaa:



Osakesarjojen yhdistäminen



Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön osakesarjat yhdistetään osakepääomaa korottamatta siten, että yhtiön eri osakesarjoja koskevia yhtiöjärjestysmääräyksiä muutettaisiin jäljempänä esitetyllä tavalla, jolloin kukin I-sarjan osake muutetaan nykyistä II-sarjan osaketta vastaavaksi. Osakesarjojen yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on ainoastaan yksi osakesarja, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. Osakesarjojen yhdistäminen sekä jäljempänä kuvattu yhtiöjärjestyksen muutos ja suunnattu maksuton osakeanti rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 1.12.2025. Osakesarjojen yhdistäminen ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.



Suunnattu maksuton osakeanti



Hallitus ehdottaa edellä esitettyyn osakesarjojen yhdistämiseen liittyen, että I-sarjan osakkeiden omistajille suunnataan maksuton osakeanti osakepääomaa korottamatta siten, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä viittä (5) I-sarjan osaketta kohti annetaan maksutta yksi (1) uusi, yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen yhtiön ainoaan osakesarjaan kuuluva osake. Osakesarjojen yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena kunkin viiden (5) I-sarjan osakkeen omistus muuttuu yhtiön kuuden (6) osakkeen omistukseksi ("Vaihtosuhde").



Oikeus saada uusia osakkeita on kaikilla I-sarjan osakkeiden omistajilla, jotka omistavat I-sarjan osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä 1.12.2025 arvo-osuusjärjestelmässä.



Uudet osakkeet jaetaan I-sarjan osakkeiden omistajille osakeomistuksen suhteessa ja kirjataan suoraan asianomaiselle arvo-osuustilille täsmäytyspäivän mukaisten arvo-osuustilimerkintöjen perusteella ja arvo-osuusjärjestelmässä noudatettavien sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Osakesarjojen yhdistämistä ja uusia osakkeita koskevat arvo-osuustilimerkinnät kirjataan arviolta 2.12.2025 ja kaupankäynti yhtiön ainoalla osakesarjalla sekä uusilla osakkeilla alkaa arviolta 2.12.2025 tai mahdollisimman pian tämän jälkeen.



Siltä osin kuin I-sarjan osakkeen osakkeenomistajan I-sarjan osakkeiden lukumäärä samalla arvo-osuustilillä ei ole viidellä (5) jaollinen, annetaan yhtiön hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla ja yhtiön sekä yhtiön hallituksen nimeämän pankin välillä tehtävän sopimuksen mukaisesti jakojäännösten perusteella muodostettavat osakkeet yhtiön hallituksen nimeämän pankin myytäväksi niiden I-sarjan osakkeiden osakkeenomistajien lukuun, joiden I-sarjan osakkeiden lukumäärä ei ole ollut viidellä (5) jaollinen. Maksuton osakeanti ei edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä.



Maksuttomassa osakeannissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 838 830 osaketta. Annettavien osakkeiden määrä perustuu yllä esitettyyn Vaihtosuhteeseen. Mikäli Vaihtosuhteen mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettavien kaikkien osakkeiden yhteismäärä olisi murtoluku, osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen osakkeeseen.



Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröimisestä lukien.



Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään muista suunnattuun maksuttomaan osakeantiin liittyvistä ehdoista ja käytännön seikoista.



Kuten yhtiö on 27.10.2025 tiedottanut, yhtiön hallitus on saanut Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeltä kohtuullisuuslausunnon (nk. fairness opinion) koskien ehdotettua osakesarjojen yhdistämistä. Lausunnon mukaan ehdotus koskien osakesarjojen yhdistämistä on lausunnon päivämääränä taloudellisessa mielessä kohtuullinen yhtiön I-sarjan osakkeiden omistajille ja II-sarjan osakkeiden omistajille.



Osakeannin tarkoituksena on kompensoida I-sarjan osakkeiden omistajille osakesarjojen yhdistämisestä aiheutuva äänivallan menetys. Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan osakesarjojen yhdistäminen voisi lisätä yhtiön osakkeen likviditeettiä ja kasvattaa niiden markkina-arvoa, selkeyttää yhtiön omistus- ja äänivaltarakennetta ja sen läpinäkyvyyttä ja siten lisätä yhtiön kiinnostavuutta sijoituskohteena. Osakesarjojen yhdistäminen voisi myös parantaa yhtiön mahdollisuuksia hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta osakeanneilla ja mahdollisuuksia käyttää omia osakkeita vastikkeena yritysjärjestelyissä. Maksuton suunnattu osakeanti olisi siten yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien edun mukainen, ja sille olisi osakeyhtiölain edellyttämä erityisen painava taloudellinen syy.



Osakesarjojen yhdistämiseen liittyvä yhtiöjärjestyksen muuttaminen



Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää osakesarjojen yhdistämisen johdosta poistaa yhtiön yhtiöjärjestyksen eri osakesarjoja koskevat määräykset, eli 2 ja 3 §:n, sekä muuttaa yhtiöjärjestyksen 17 §:ää päivittäen muuta numerointia juoksevasti.



Yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen 17 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:



"Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai yhtiön purkamiseen vaaditaan, että muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista."



Yhtiön tämänhetkinen yhtiöjärjestys ja vertailuversio, jossa on huomioitu kaikki hallituksen tässä ja asiakohdassa 7 ehdottamat muutokset yhtiöjärjestykseen, sekä hallintoneuvoston lausunto hallituksen ehdotuksesta ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous.



7. Hallituksen ehdotus eräistä teknisistä yhtiöjärjestysmuutoksista



Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää tehdä yhtiön yhtiöjärjestykseen eräitä teknisiä muutoksia. Ehdotetut tekniset muutokset koskevat määräyksiä yhtiön toimialasta, yhtiökokouksen kutsutavasta sekä tilintarkastajasta.



Yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen 1 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:



"Yhtiön toiminimi on Ilkka Oyj ja kotipaikka Seinäjoki.



Yhtiön toimialana on konsernin emoyhtiönä toimien itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta harjoittaa myynti- ja markkinointiteknologiaan ja datapalveluihin sekä digitaalisiin markkinointi- ja viestintäpalveluihin liittyvää liiketoimintaa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa näitä toimialoja koskevaa tai palvelevaa muunlaista toimintaa, kustannusliiketoimintaa sekä hallintopalvelujen tuottamista. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa."



Yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:



"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.



Sen, joka tahtoo käyttää puhe- tai äänivaltaa yhtiökokouksessa, on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Sen, joka tahtoo kokouksessa esiintyä toisen valtakirjalla, on mikäli mahdollista, jätettävä samassa yhteydessä valtakirjansa ennakkotarkastusta varten."



Yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen 16 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:



"Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja."



Yhtiön tämänhetkinen yhtiöjärjestys ja vertailuversio, jossa on huomioitu kaikki hallituksen tässä ja asiakohdassa 6 ehdottamat muutokset yhtiöjärjestykseen, sekä hallintoneuvoston lausunto hallituksen ehdotuksesta ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous.



8. Osakkeenomistajan ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi



Yhtiön 24.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti siirtää ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi osakkeenomistaja Pertti Lehtolan ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Osakkeenomistaja ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 7, 8 ja 14 §:ää siten, että yhtiön hallituksen jäsenten valinta siirrettäisiin hallintoneuvostolta varsinaiselle yhtiökokoukselle ja että hallintoneuvoston tehtäväksi annettaisiin hallitusta koskevien ehdotusten laatiminen yhtiökokoukselle.



Osakkeenomistajan ehdotus kokonaisuudessaan, yhtiön tämänhetkinen yhtiöjärjestys sekä hallintoneuvoston lausunto osakkeenomistajan ehdotuksesta ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous.



9. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja niitä koskevat hallintoneuvoston lausunnot sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ilkka Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous. Muut osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 6.11.2025. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.



Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 11.12.2025 alkaen.



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille



1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.11.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.



Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 4.11.2025 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24.11.2025 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:



a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.



b) Sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen: egm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön internetsivuilla www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.



c) Postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Ilkka Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön internetsivuilla www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.



d) Puhelimitse numeroon 010 377 2512 arkisin klo 9.00–16.00.



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Ilkka Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.



Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.



Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.11.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.11.2025, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Mikäli asiamies tekee sähköisen ilmoittautumisen yhtiökokoukseen osakkeenomistajan puolesta, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.



Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous viimeistään ilmoittautumisajan alkaessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Ilkka Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse egm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.



Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Osakkeenomistaja valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.



4. Kokouksen etäseuranta



Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen mukaan lukien osakesäästötili, voi seurata kokousta myös etäyhteyden välityksellä.



Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.



Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera.



Seurantalinkki ja salasana etäseurantaan lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.



Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/tuki sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.



6. Muut ohjeet/tiedot



Kokouskielenä on suomi.



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.



Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.



Ilkka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.11.2025 yhteensä II-sarjan osakkeita 21 256 257 edustaen 21 256 257 ääntä ja I-sarjan osakkeita 4 194 154 edustaen 83 883 080 ääntä eli yhteensä 25 450 411 osaketta ja 105 139 337 ääntä. Yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa on 90 308 yhtiön omia II-sarjan osakkeita, joilla ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa.



Seinäjoella 3.11.2025



ILKKA OYJ



HALLINTONEUVOSTO







