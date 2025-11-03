SUTNTIB AB “Tewox” skelbia 2025 m. spalio mėn. GAV

Vilnius, Lietuva, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
SUTNTIB AB “Tewox” 2025 m. spalio mėn. pabaigos grynųjų aktyvų vertė (GAV) sumažėjo iki 44 897 707 Eur, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. rugsėjo mėn. pabaigos GAV, kuri buvo lygi 45 276 142 Eur.
Akcijos kaina sumažėjo iki 1,0725 Eur, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. rugsėjo mėn. pabaigos akcijos kaina, kuri buvo 1,0815 Eur. Pro-forma vidinė grąžos norma (IRR) sumažėjo iki 3,09%, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. rugsėjo mėn. pabaigos IRR, kuri buvo 3,41%.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Paulius Nevinskas
Investicinės Bendrovės valdytojas
https://lordslb.lt/tewox_bonds/