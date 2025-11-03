Air Canada et la Fondation Air Canada célèbrent une autre année de succès partout au pays pour les Journées de l’aviation pour l’autisme

Sept événements au total ont été tenus en 2025 dans diverses villes au Canada

La Fondation Air Canada et Air Canada se sont associées à des organismes locaux axés sur l’autisme, à des aéroports, ainsi qu’à PAL Airlines et Jazz Aviation

Le dernier événement de l’année a eu lieu hier à Vancouver





MONTRÉAL, 03 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada et la Fondation Air Canada célèbrent une autre année de succès pour leurs Journées de l’aviation pour l’autisme. Ces activités visent à offrir un cadre rassurant où les enfants vivant avec un trouble du spectre de l’autisme peuvent se familiariser avec différentes composantes des voyages en avion, dont l’ensemble du processus avant vol, de l’enregistrement à l’embarquement et à la circulation au sol de l’appareil, les aidant ainsi à atténuer leur anxiété et à acquérir la confiance nécessaire pour leurs voyages à venir. Une expérience qui profite non seulement à ces enfants, mais aussi à leur famille.

Cette année, avec l’appui de Jazz Aviation et de PAL Airlines, des événements ont eu lieu à Vancouver, Kamloops, Calgary, St. John’s, Québec, Winnipeg et Edmonton.

« Les Journées de l’aviation pour l’autisme ont pris beaucoup d’ampleur cette année, a déclaré Brigitte St-Pierre, directrice – Langues officielles et Engagement envers les collectivités d’Air Canada. Nous avons pu offrir cette expérience à un plus grand nombre de familles d’un océan à l’autre, et nous sommes impatients de poursuivre cette initiative importante l’an prochain. Nous sommes honorés d’avoir soutenu cette année un si grand nombre d’organismes axés sur l’autisme : le travail qu’ils accomplissent au sein de leurs collectivités est tout simplement remarquable. Nous remercions également nos fidèles partenaires Jazz Aviation et PAL Airlines qui nous ont permis d’organiser ces événements. »

« Le concept initial consistait à rassurer les familles sur la possibilité de voyager en avion, a expliqué Edna Ray, chef de service principale commerciale régionale d’Air Canada, et la première à présenter l’idée à la Fondation Air Canada. C’est d’ailleurs après avoir été approchés par un conseiller en voyages détenteur d’une certification de professionnel du voyage spécialisé dans l’autisme que nous avons mis sur pied la première Journée de l’aviation pour l’autisme à l’aéroport international de Victoria. La demande accrue pour participer aux événements de cette année a démontré que les familles d’enfants qui vivent avec le trouble du spectre de l’autisme souhaiteraient vivement pouvoir voyager en avion, et nous sommes heureux de pouvoir leur offrir cette possibilité. »

« L’accessibilité se mesure de bien des façons, nous a confié Paul Walsh, chef de la direction de l’Autism Society of Newfoundland & Labrador. Le 5 octobre dernier, j’ai vu naître des sourires comme des larmes de joie à mesure que les familles présentes réalisaient qu’elles venaient de franchir un obstacle qui les avait jusque-là privées de voyager ensemble. Chaque fois qu’une partie de la société fait tomber des barrières, c’est un pas de plus vers une véritable équité et vers une inclusion réussie. »

« L’engagement de la Fondation Air Canada envers l’inclusion et l’accessibilité a permis de créer une expérience rassurante et mémorable pour de nombreuses familles, a mentionné Johanne Potvin, vice-présidente de la Fondation de l’autisme de Québec. Nous avons été touchés par le professionnalisme, la sensibilité et la volonté de faire une réelle différence dans la vie des personnes autistes. Plus d’une soixantaine de personnes ont ainsi eu la chance de se familiariser avec le processus aéroportuaire, de l’enregistrement à l’embarquement. »

En 2024, Air Canada et la Fondation Air Canada ont organisé quatre Journées de l’aviation pour l’autisme, ce qui a permis à plus de 125 enfants et leur famille d’en apprendre davantage sur les voyages en avion. En 2025, en raison de la forte demande, le duo a organisé sept événements, dont pour la première fois au Québec et à Terre-Neuve, venant ainsi en aide à plus de 450 enfants et leurs familles.

Notre équipe des Services d’accessibilité est résolue à offrir une expérience de voyage fluide à tous nos clients et propose aux passagers un large éventail de services.

