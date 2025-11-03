General Mills célèbre ses 28 ans auprès d’Équipe Canada et lance des emballages en édition limitée pour Milano Cortina 2026

TORONTO, 03 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le décompte pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Milano Cortina 2026 a commencé, et General Mills compte célébrer chaque étape avec tous les Canadiens. Pour marquer ses 28 ans de partenariat avec l’Équipe olympique canadienne ainsi que son soutien croissant envers l’Équipe paralympique canadienne, General Mills présente sa liste d’athlètes 2026, des emballages commémoratifs olympiques et paralympiques, ainsi qu’une promotion nationale offrant des tuques gratuites.

La campagne met à l’honneur des athlètes olympiques et paralympiques tels que Marie-Philip Poulin (hockey), Mark Arendz (ski de fond paralympique), Deanna Stellato Dudek et Maxime Deschamps (patinage artistique), Tyler McGregor (parahockey sur glace), Alexandria Loutitt (saut à ski) et Eliot Grondin (snowboard cross). Ces athlètes représentent le talent, la détermination et l’esprit d’Équipe Canada – ils reflètent les valeurs que General Mills et les familles canadiennes soutiennent depuis des décennies.

« Chez General Mills Canada, nous croyons à l’importance de soutenir les communautés que nous servons », déclare Jenny Chiasson, directrice, Expérience marque & OMNI chez General Mills Canada. « Notre partenariat de longue date avec le Comité olympique canadien, et maintenant avec le Comité paralympique canadien, reflète notre engagement à cultiver la fierté nationale et à inspirer la prochaine génération. À l’approche de Milano Cortina 2026, nous nous réjouissons de lancer nos boîtes Équipe Canada : une façon de rassembler les Canadiens, de nourrir l’esprit sportif et de célébrer les athlètes remarquables qui représentent notre nation. »

Les emballages commémoratifs olympiques et paralympiques mettant en vedette les athlètes d’Équipe Canada seront disponibles dès le 15 décembre sur les marques emblématiques de General Mills, dont Cheerios, Val Nature et Larabar. En encourageant leurs athlètes, les Canadiens pourront aussi participer à une promotion exclusive. Avec chaque boîte de céréales spécialement identifiée, les familles pourraient gagner une tuque Go Canada en édition limitée : un symbole de fierté nationale et un souvenir des Jeux.

« Représenter Équipe Canada, c’est bien plus que de la compétition – c’est aussi ressentir la force des Canadiens qui nous soutiennent », ajoutent les patineurs artistiques olympiques Deanna Stellato Dudek et Maxime Deschamps. « General Mills a soutenu des générations d’athlètes, et c’est un honneur de faire partie d’une campagne qui maintient cette tradition. »

« Chaque édition des Jeux paralympiques est une occasion de montrer ce qui est possible : non seulement sur le podium, mais aussi à travers les histoires que nous portons et les valeurs que nous représentons », raconte pour sa part Mark Arendz, athlète paralympique en ski de fond. « Pour moi, il s’agit de persévérance, de progrès et d’être une source d’inspiration pour les prochaines générations. Le soutien de General Mills donne un élan significatif à cette mission. »

Pour accéder aux visuels et aux ressources de la campagne, cliquez ici. Alors que le pays compte les jours avant Milano Cortina 2026, nous invitons les Canadiens à partager leur enthousiasme avec @generalmillscanada.

À propos de General Mills

General Mills crée des produits que le monde adore. Guidée par sa stratégie Accelerate, l’entreprise vise à développer ses marques de manière audacieuse, à innover sans relâche, à élargir sa portée et à agir pour le bien. Son portefeuille de marques appréciées comprend des noms familiers tels que Cheerios, Val Nature, Old El Paso, Pillsbury, Betty Crocker et Avoine Croquante. Fondée en 1954, General Mills Canada a son siège social à Mississauga, en Ontario, et elle est une fière partenaire de longue date de Centraide et des athlètes olympiques et paralympiques d’Équipe Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.generalmills.com.



