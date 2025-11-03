Stablecon und Events Venture Group geben strategische Investition und Expansion in Europa mit neuer EMEA-Konferenz in Amsterdam bekannt

NEW YORK, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stablecon, die wichtigste Konferenz für führende Akteure aus den Bereichen Stablecoin-Innovation, Wirtschaftspolitik und Finanzinfrastruktur, gab heute die Einführung von Stablecon EMEA bekannt, einer eigens für die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika konzipierten Konferenz, die vom 19. bis 20. Mai 2026 in Amsterdam, Niederlande, stattfinden soll. Außerdem gab das Unternehmen eine strategische Investition in Höhe von 750.000 US-Dollar durch die Events Venture Group (EVG) bekannt, um seine internationale Expansion voranzutreiben.

Zu den Rednern gehören

GB Agboola, Founder und CEO, Flutterwave

Chris Harmse, Co-Founder und Chief Business Officer, BVNK

Chris Maurice, CEO, Yellowcard

Edward Woodford, CEO, Zerohash

Bam Azizi, CEO, Mesh

Keith Grose, Senior Country Director für Großbritannien bei Coinbase und CEO von CB Payments Ltd

Diese Expansion markiert einen entscheidenden Moment im weiteren Verlauf der Diskussion über Stablecoins und der Zusammenarbeit auf den globalen Märkten. Aufbauend auf dem Erfolg der Hauptveranstaltung von Stablecon in den USA, an der über 2.000 Teilnehmer, mehr als 1.000 Top-Führungskräfte und über 200 Referenten teilnahmen, wird sich die EMEA-Ausgabe mit den einzigartigen regulatorischen Rahmenbedingungen, infrastrukturellen Herausforderungen und institutionellen Akzeptanzmustern befassen, die den digitalen Zahlungsverkehr in den Märkten Europas, des Nahen Ostens und Afrikas prägen.

„Das Stablecoin-Ökosystem ist von Grund auf global ausgerichtet, doch die Rahmenbedingungen in Bezug auf Regulierung, Infrastruktur und Geschäftsmodelle unterscheiden sich je nach Region erheblich“, so Nik Milanovic, Gründer von Stablecon. „Mit der strategischen Unterstützung und operativen Expertise von EVG sind wir einzigartig positioniert, um ein erstklassiges Forum zu schaffen, in dem die klügsten Köpfe der EMEA-Region in den Bereichen Fintech, Kryptowährungen und Politik gemeinsam an der Gestaltung der Zukunft des digitalen Geldes arbeiten können.“

Die Events Venture Group ist ein Brain Trust erstklassiger Event-Gründer und -Veranstalter, darunter Branchengrößen wie Jonathan Weiner (Gründer von HLTH und Money20/20), Douglas Emslie (ehemaliger Vorsitzender von Tarsus), Greg Topalian (Vorsitzender von Clarion Events North America) und Monique Ruff-Bell (Chief Program und Strategy Officer, TED). Die Gruppe bringt fundiertes Know-how in der Skalierung von Konferenzen in der Frühphase zu bedeutenden Branchentreffen mit und verfolgt eine Investmentstrategie, die auf die Unterstützung außergewöhnlicher Gründer mit nachweisbaren Erfolgen ausgerichtet ist, die sich mit vielversprechenden Marktbedürfnissen befassen.

Zu Stablecon sagte Jonathan Weiner: „In der frühesten Phase setze ich immer zuerst auf Menschen. Geschäftsmodelle ändern sich – großartige Gründer nicht. Was mich an Stablecon begeistert, ist Niks Fähigkeit, Talente anzuziehen, Kapital zu beschaffen und sich schnell anzupassen. Genau solche Gründer verwandeln mutige Ideen in dauerhafte Unternehmen.“

„Wir freuen uns sehr, Nik und Stablecon als Partner von EVG zu unterstützen. Wir glauben, dass die Kategorie „Events” von visionären Akteuren, die anders denken, neu definiert wird, und Stablecon ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Innovation und Disziplin in diesem Bereich koexistieren können”, so Marco Giberti, Founding Board Member der Events Venture Group.

Marilu Paez, Co-Founder von EVG, erklärt, wie das ultimative Ziel von EVG mit dieser Investition verwirklicht wird. „Jede Branche – vom Finanzsektor bis zum Wellnessbereich – ist auf den persönlichen Austausch angewiesen, um Wissen zu teilen und Geschäftsbeziehungen zu knüpfen, doch nur wenige haben diese Zusammenkünfte bisher als investierbare Vermögenswerte betrachtet. Stablecon repräsentiert genau jene Art von nachhaltigem, wirkungsvollem Veranstaltungsgeschäft, für das EVG gegründet wurde.“

Monique Ruff-Bell, Board Member bei Events Venture Group, fügte hinzu: „Bei EVG fördern wir außergewöhnliche Gründer und bieten ihnen strategische Unterstützung, um einen Entwurf für nachhaltiges Wachstum in diesem Bereich zu schaffen. Die Veranstaltungsbranche war schon immer das Bindeglied für Innovation und Deal Flow in allen Sektoren, und das wollen wir mit unseren Investitionen zeigen.“

Über Stablecon

Stablecon ist die weltweit führende Konferenzreihe, die sich den Themen Innovation im Bereich Stablecoins, politische Rahmenbedingungen und institutionelle Integration widmet. Durch die Zusammenführung der klügsten Köpfe aus den Bereichen Fintech, Kryptowährung, Wirtschaftspolitik und Finanzinfrastruktur bietet Stablecon den Teilnehmern erstklassige marktführende Ideen und fördert eine beispiellose Vernetzung und strategische Zusammenarbeit in der gesamten digitalen Zahlungsbranche. Ob Entwicklung, Beratung oder Navigation in der sich ständig verändernden Stablecoin-Landschaft – Stablecon ist der Ort, an dem Branchenführer zusammenkommen, um die Zukunft des digitalen Geldes zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.stablecon.com.

Über Events Venture Group

Die Events Venture Group (EVG) ist eine venture-gestützte Community, die Gründer und Unternehmer von Veranstaltungen mit Investoren, Anbietern und Mentoren aus der Branche zusammenbringt. Die EVG setzt sich aus mehr als 35 einflussreichen Führungspersönlichkeiten aus dem globalen Veranstaltungsökosystem zusammen und stellt strategisches Kapital und operatives Know-how für Veranstaltungsunternehmen in der Frühphase bereit, die sich mit wachstumsstarken Marktchancen befassen. Seit ihrer Gründung im Mai 2024 hat die EVG vier strategische Investitionen in branchenprägende Konferenzen getätigt, darunter Quantum World Congress, Deep Tech Momentum, Explori und Stablecon. Die Mitglieder der EVG können gemeinsam auf jahrhundertelange Erfahrung in der Entwicklung und Skalierung von Veranstaltungen zurückblicken, die Unternehmenswerte in Milliardenhöhe generiert haben. Erfahren Sie mehr unter www.eventsventuregroup.com.

Medienkontakte:

