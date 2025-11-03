Stablecon et Events Venture Group annoncent un investissement stratégique et une expansion en Europe avec la nouvelle conférence EMEA à Amsterdam

NEW YORK, 03 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stablecon, le plus grand forum réunissant des dirigeants au carrefour de l’innovation dans le domaine des stablecoins, de la politique économique et de l’infrastructure financière, a annoncé aujourd’hui le lancement de Stablecon EMEA, une conférence destinée à la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, prévue pour les 19 et 20 mai 2026 à Amsterdam aux Pays-Bas, ainsi qu’un investissement stratégique de 750 000 $ avancé par Events Venture Group (EVG) afin de financer son expansion internationale.

Parmi les intervenants de cette première édition figurent les personnalités suivantes :

GB Agboola, fondateur et PDG, Flutterwave

Chris Harmse, co-fondateur et directeur général, BVNK

Chris Maurice, PDG, Yellowcard

Edward Woodford, PDG, Zerohash

Bam Azizi, PDG, Mesh

Keith Grose, directeur national principal pour le Royaume-Uni, Coinbase et PDG de CB Payments Ltd

Cette expansion marque un moment décisif dans l’évolution du discours sur les stablecoins et la collaboration sur les marchés mondiaux. S’appuyant sur le succès de l’événement phare de Stablecon aux États-Unis, qui a rassemblé plus de 2 000 participants, plus de 1 000 cadres dirigeants et plus de 200 intervenants, l’édition EMEA abordera les cadres réglementaires uniques, les défis en matière d’infrastructure et les modèles d’adoption institutionnelle qui caractérisent les paiements numériques sur les marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

« L’écosystème des stablecoins s’inscrit dans une dimension mondiale, mais les réglementations, les infrastructures et les modèles économiques varient considérablement d’une région à l’autre », a déclaré Nik Milanovic, fondateur de Stablecon. « Grâce au soutien financier stratégique d’EVG et à son expertise opérationnelle, nous sommes particulièrement bien placés pour créer un forum de premier plan où les esprits les plus brillants de la région EMEA dans les domaines de la fintech, de la cryptographie et de la politique peuvent collaborer au développement de l’avenir de la monnaie numérique. »

Events Venture Group est un groupe de réflexion composé de fondateurs et d’opérateurs d’événements de renommée mondiale, parmi lesquels figurent des personnalités éminentes du secteur telles que Jonathan Weiner (fondateur de HLTH et Money20/20), Douglas Emslie (ancien président de Tarsus), Greg Topalian (président de Clarion Events North America) et Monique Ruff-Bell (Responsable des programmes et de la stratégie, TED). Le groupe possède une véritable expertise pour faire évoluer des conférences en phase initiale en rencontres incontournables du secteur, avec une stratégie d’investissement axée sur le soutien envers les fondateurs ayant fait leurs preuves et qui répondent aux besoins d’un marché à fort potentiel.

Interrogé sur Stablecon, Jonathan Weiner a précisé : « Au tout début, je mise toujours d’abord sur les personnes. Les modèles économiques évoluent, mais les grands fondateurs, eux, restent fidèles à eux-mêmes. Ce qui me fascine au sujet de Stablecon, c’est la capacité de Nik à attirer les talents, à lever des fonds et à s’adapter rapidement. C’est le type de fondateurs qui transforment des idées innovantes en entreprises viables. »

« Nous sommes ravis de soutenir Nik et Stablecon par le biais d’EVG. Nous pensons que le secteur de l’événementiel est en train d’être redéfini par des opérateurs visionnaires qui adoptent une approche différente, et Stablecon illustre parfaitement comment l’innovation et la rigueur peuvent coexister dans ce domaine », a pour sa part déclaré Marco Giberti, fondateur et membre du conseil d’administration d’Events Venture Group.

Marilú Páez, co-fondatrice d’EVG explique comment cet investissement permet à EVG d’atteindre son principal objectif. « Tous les secteurs, de la finance au bien-être, s’appuient sur des réunions en personne pour partager des connaissances et générer des opportunités commerciales, mais rares sont ceux qui considèrent ces rencontres comme des actifs dans lesquels il est possible d’investir. Stablecon représente exactement le type d’activité événementielle durable et à fort impact pour laquelle EVG a été créée. »

Monique Ruff-Bell, membre du conseil d’administration d’Events Venture Group, a ajouté : « Chez EVG, nous soutenons des fondateurs exceptionnels et leur apportons un soutien stratégique, en élaborant un plan d’action pour une croissance durable dans ce domaine. Le secteur de l’événementiel a toujours été le lien entre l’innovation et les flux d’affaires dans tous les secteurs, et nous le démontrons par nos investissements. »

À propos de Stablecon

Stablecon est la principale série de conférences mondiales consacrée à l’innovation, aux cadres politiques et à l’intégration institutionnelle des stablecoins. En rassemblant les esprits les plus brillants dans les domaines de la fintech, de la crypto-monnaie, de la politique économique et de l’infrastructure financière, Stablecon offre à ses participants un forum de réflexion de premier ordre et favorise un networking et une collaboration stratégique sans précédent dans le secteur des paiements numériques. Qu’il s’agisse de création, de conseil ou de gestion sur un marché des stablecoins en pleine évolution, Stablecon est le lieu où se rencontrent les leaders du secteur pour façonner l’avenir de la monnaie numérique. Pour en savoir plus, consultez le site www.stablecon.com.

À propos d’Events Venture Group

Events Venture Group (EVG) est une communauté soutenue par des investisseurs qui met en relation les fondateurs d’événements et les entrepreneurs avec des investisseurs, des opérateurs et des mentors du secteur. Regroupant plus de 35 dirigeants influents issus de l’écosystème événementiel mondial, EVG fournit des capitaux stratégiques et une expertise opérationnelle aux entreprises événementielles en phase de démarrage qui s’intéressent aux opportunités des marchés à forte croissance. Depuis sa création en mai 2024, EVG a réalisé quatre investissements stratégiques dans des conférences majeures du secteur, y compris Quantum World Congress, Deep Tech Momentum, Explori et Stablecon. Ensemble, les membres d’EVG cumulent des siècles d’expérience dans la création et le développement d’événements qui ont généré des milliards de dollars en termes de valeur d’entreprise. Pour en savoir plus, consultez le site www.eventsventuregroup.com.

