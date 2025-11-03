Stablecon en Events Venture Group kondigen strategische investering en Europese uitbreiding aan met nieuwe EMEA-conferentie in Amsterdam

NEW YORK, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stablecon, de belangrijkste bijeenkomst voor leiders die zich bezighouden met stablecoin-innovatie, economisch beleid en financiële infrastructuur, heeft vandaag de lancering aangekondigd van Stablecon EMEA, een speciale conferentie voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, die gepland staat voor 19 en 20 mei 2026 in Amsterdam. Daarnaast heeft Stablecon een strategische investering van $ 750.000 van Events Venture Group (EVG) aangekondigd, die de internationale expansie van het bedrijf moet stimuleren.

Tot de inaugurele sprekers behoren

GB Agboola, oprichter en CEO van Flutterwave

Chris Harmse, medeoprichter en Chief Business Officer van BVNK

Chris Maurice, CEO van Yellowcard

Edward Woodford, CEO van Zerohash

Bam Azizi, CEO van Mesh

Keith Grose, Senior Country Director Verenigd Koninkrijk, Coinbase en CEO van CB Payments Ltd

Deze uitbreiding markeert een cruciaal moment in de ontwikkeling van de dialoog over stablecoins en de samenwerking binnen wereldwijde markten. Voortbouwend op het succes van Stablecon's belangrijkste evenement in de Verenigde Staten, dat meer dan 2000 deelnemers, meer dan 1000 C-Suite-leiders en meer dan 200 sprekers bijeenbracht, zal de EMEA-editie ingaan op de unieke regelgevingskaders, infrastructurele uitdagingen en institutionele adoptiepatronen die bepalend zijn voor digitale betalingen binnen de markten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

"Het stablecoin-ecosysteem is in principe een wereldwijd ecosysteem, maar de regelgeving, infrastructuur en businesscases verschillen aanzienlijk per regio", aldus Nik Milanovic, oprichter van Stablecon. "Met de strategische ondersteuning en operationele expertise van EVG bevinden wij ons in een unieke positie om een toonaangevend forum te creëren waar de meest vooraanstaande experts op het gebied van fintech, crypto en beleid in EMEA kunnen samenwerken aan de toekomst van digitaal geld."

Events Venture Group is een denktank van evenementenorganisatoren en -exploitanten van wereldklasse, waaronder vooraanstaande figuren uit de sector zoals Jonathan Weiner (oprichter van HLTH en Money20/20), Douglas Emslie (voormalig voorzitter van Tarsus), Greg Topalian (voorzitter van Clarion Events North America) en Monique Ruff-Bell (Chief Program Officer en Strategy Officer van TED). De groep beschikt over diepgaande expertise in het opschalen van conferenties in een vroeg stadium tot toonaangevende bijeenkomsten voor de sector. De investeringsstrategie is gericht is op het ondersteunen van uitzonderlijke oprichters met bewezen staat van dienst die inspelen op marktbehoeften met grote kansen.

Toen hem werd gevraagd over Stablecon, zei Jonathan Weiner: "In de vroegste stadia zet ik altijd eerst in op mensen. Bedrijfsmodellen veranderen, maar goede oprichters niet. Wat mij enthousiast maakt over Stablecon is het vermogen van Nik om talent aan te trekken, geld binnen te halen en zich snel aan te passen. Dat is het soort oprichter dat gedurfde ideeën omzet in duurzame bedrijven."

"Ik kijk er naar uit om Nik en Stablecon te ondersteunen via EVG. Wij zijn van mening dat de evenementencategorie opnieuw wordt gedefinieerd door visionaire exploitanten die anders denken, en Stablecon is een uitstekend voorbeeld van hoe innovatie en discipline in deze sector naast elkaar kunnen bestaan", aldus Marco Giberti, oprichter en bestuurslid van Events Venture Group.

Marilu Paez, medeoprichter van EVG, legt uit hoe het uiteindelijke doel van EVG met deze investering wordt gerealiseerd. "Elke branche, van financiën tot welzijn, is afhankelijk van persoonlijke bijeenkomsten om kennis te delen en dealflow te creëren, maar slechts weinigen beschouwen deze bijeenkomsten als investeringsobjecten. Stablecon vertegenwoordigt precies het soort duurzame, impactvolle evenementen waar EVG zich voor inzet."

Monique Ruff-Bell, bestuurslid bij Events Venture Group, voegde hieraan toe: "Bij EVG richten wij ons op het helpen van uitzonderlijke oprichters en bieden wij hen strategische ondersteuning, waarbij wij een blauwdruk creëren voor duurzame groei in deze sector. De evenementenbranche heeft altijd gefungeerd als verbindende factor voor innovatie en dealflow in elke sector. Dat laten wij zien door middel van onze investeringen."

Over Stablecon

Stablecon is de belangrijkste wereldwijde conferentiereeks gewijd aan innovatie op het gebied van stablecoins, beleidskaders en institutionele integratie. Door de meest vooraanstaande experts op het gebied van fintech, crypto, economisch beleid en financiële infrastructuur bijeen te brengen, biedt Stablecon deelnemers toonaangevend thought leadership en bevordert het ongeëvenaarde netwerken en strategische samenwerking binnen de digitale betalingssector. Of het nu gaat om het ontwikkelen, adviseren of navigeren door het veranderende landschap van stablecoins, Stablecon is de plek waar marktleiders samenkomen om de toekomst van digitaal geld vorm te geven. Ga voor meer informatie naar www.stablecon.com.

Over Events Venture Group

Events Venture Group (EVG) is een door risicokapitaal gefinancierde gemeenschap die oprichters van evenementen en ondernemers in contact brengt met investeerders, exploitanten en mentoren uit de sector. EVG bestaat uit meer dan 35 invloedrijke leiders uit het wereldwijde evenementenecosysteem en biedt strategisch kapitaal en operationele expertise aan beginnende evenementenbedrijven die zich richten op snelgroeiende marktkansen. Sinds de oprichting in mei 2024 heeft EVG vier strategische investeringen gedaan in toonaangevende conferenties, waaronder Quantum World Congress, Deep Tech Momentum, Explori en Stablecon. De leden van EVG hebben gezamenlijk eeuwen aan ervaring in het opzetten en opschalen van evenementen die miljarden aan bedrijfswaarde hebben gegenereerd. Ga voor meer informatie naar www.eventsventuregroup.com.

