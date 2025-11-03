PUBLICATION D’UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE – ACKERMANS & VAN HAAREN





Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007, Nextensa SA annonce avoir reçu une déclaration de transparence datée du 30 octobre 2025 d’Ackermans & van Haaren SA (dont le siège social est établi à Begijnenvest 113, 2000 Anvers, Belgique).

Ackermans & van Haaren a notifié qu'à la suite d'une acquisition d'actions supplémentaires le 28 octobre 2025, son nombre total de droits de vote dans Nextensa est passé à 80,31 % des droits de vote.

Sur la base de cette notification de transparence, Nextensa comprend qu'Ackermans & van Haaren détient 68,13 % du nombre total d'actions (= participation financière) dans Nextensa SA au 28 octobre 2025.





Contenu de la notification :

MOTIF DE LA NOTIFICATION : l’acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

NOTIFICATION PAR : une société-mère ou une personne détenant le contrôle

PERSONNE(S) TENUE(S) A NOTIFICATION

Nom et forme juridique Adresse Stichting Administratiekantoor "Het Torentje" Parklaan 34, 3018 BC Rotterdam, Nederland Ackermans & van Haaren NV Begijnenvest 113, 2000 Anwerpen, België Nextensa NV Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel, België Leasinvest Services NV Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel, België



DATE DE LA TRANSACTION : 28 octobre 2025

SEUIL FRANCHI : 80%

DENOMINATEUR : 16 225 206

DETAILS DE LA NOTIFICATION

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % droits de vote Détenteurs de droits de vote Liés à des titres Non liés à des titres Liés à des titres Non liés à des titres Stichting Administratiekantoor "Het Torentje" 0 0 0,00% Ackermans & van Haaren NV 11 927 747 12.964.747 79,90% Nextensa NV (actions propres) 65 000 65 000 0,40% Leasinvest Services NV 408 408 0,00% Sous-total 11 993 155 13.030.155 80,31% TOTAL 13.030.155 80,31% 0,00%

B)

Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers assimilés Type d’instrument financier Date d’échéance Date ou délai d’exercice # droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument % de droits de vote Règlement 0 0,00%





TOTAAL (A & B) # droits de vote % droits de vote 13 030 155 80,31%

ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS VIA LESQUELLES LA PARTICIPATION EST EFFECTIVEMENT DÉTENUE :

Chaîne de contrôle au-dessus de Leasinvest Services SA et Nextensa SA

(i) Leasinvest Services SA est directement contrôlée par Nextensa SA, une société de droit belge.

(ii) Nextensa SA est directement contrôlée par Ackermans & van Haaren SA, une société de droit belge.

Chaîne de contrôle au-dessus de Ackermans & van Haaren SA

(i) Ackermans & van Haaren SA est directement contrôlée par Scaldis Invest SA, une société de droit belge.

(ii) Scaldis Invest SA est directement contrôlée par Belfimas SA, une société de droit belge.

(iii) Belfimas SA est directement contrôlée par Celfloor S.A., une société de droit luxembourgeois.

(iv) Celfloor S.A. est directement contrôlée par Apodia International Holding B.V., une société de droit néerlandais.

(v) Apodia International Holding B.V. est directement contrôlée par Palamount S.A., une société de droit luxembourgeois.

(vi) Palamount S.A. est directement contrôlée par Stichting Administratiekantoor ‘Het Torentje’, une personne morale de droit néerlandais.

(vii) Stichting Administratiekantoor ‘Het Torentje’ est l'actionnaire majoritaire ultime.





Conformément à l'article 11, §1 de la loi du 2 mai 2007, Stichting Administratiekantoor « Het Torentje » agit en son nom propre et pour le compte des sociétés susmentionnées.

Les notifications de participations importantes à effectuer conformément à la loi du 2 mai 2007 ou aux statuts de Nextensa doivent être envoyées à legal@nextensa.eu.

Les notifications peuvent être consultée sur le site web de la société.





