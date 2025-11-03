OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING - ACKERMANS & VAN HAAREN





Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007, maakt Nextensa NV bekend dat het een transparantiekennisgeving heeft ontvangen gedateerd op 30 oktober 2025 van Ackermans & van Haaren NV (met zetel te Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen, België).

Ackermans & van Haaren heeft meegedeeld dat, ten gevolge van een verwerving van bijkomende aandelen, haar totaal aantal stemrechten in Nextensa op 28 oktober 2025 is toegenomen tot 80,31% van de stemrechten.

Op basis van deze transparantiekennisgeving begrijpt Nextensa dat Ackermans & van Haaren op 28 oktober 2025 68,13% van het totale aantal aandelen (= financiële participatie) in Nextensa NV aanhoudt.





Inhoud van de kennisgeving:

REDEN VAN KENNISGEVING: verwerving of overdracht van stemrecht verlenende effecten of stemrechten

KENNISGEVING DOOR: een moederonderneming of een controlerende persoon

KENNISGEVINGPLICHTIGE PERSONEN:

Naam en rechtsvorm Adres Stichting Administratiekantoor "Het Torentje" Parklaan 34, 3018 BC Rotterdam, Nederland Ackermans & van Haaren NV Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen, België Nextensa NV Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel, België Leasinvest Services NV Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel, België



DATUM VAN DREMPELOVERSCHRIJDING: 28 oktober 2025

OVERSCHREDEN DREMPEL: 80%

NOEMER: 16 225 206

DETAILS VAN DE KENNISGEVING

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie # stemrechten # stemrechten % stemrechten Houders van stemrechten Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten Stichting Administratiekantoor "Het Torentje" 0 0 0,00% Ackermans & van Haaren NV 11 927 747 12.964.747 79,90% Nextensa NV (eigen aandelen) 65 000 65 000 0,40% Leasinvest Services NV 408 408 0,00% Subtotaal 11 993 155 13.030.155 80,31% TOTAAL 13.030.155 80,31% 0,00%





B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie Houders van

gelijkgestelde

financiële instrumenten Type financieel instrument

Verval-datum (i)

Uitoefenings-termijn of –datum # stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Afwikkeling 0 0,00%





TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechten 13 030 155 80,31%





VOLLEDIGE CONTROLEKETEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN VIA DEWELKE DE PARTICIPATIE EFFECTIEF WORDT AANGEHOUDEN:

Controleketen boven Leasinvest Services NV en Nextensa NV

(i) Leasinvest Services NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Nextensa NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

(ii) Nextensa NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Ackermans & van Haaren NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

Controleketen boven Ackermans & van Haaren NV

(i) Ackermans & van Haaren NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Scaldis Invest NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

(ii) Scaldis Invest NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Belfimas NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

(iii) Belfimas NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Celfloor S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht.

(iv) Celfloor S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Apodia International Holding B.V., een vennootschap naar Nederlands recht.

(v) Apodia International Holding B.V. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Palamount S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht.

(vi) Palamount S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Stichting Administratiekantoor “Het Torentje”, een rechtspersoon naar Nederlands recht.

(vii) Stichting Administratiekantoor “Het Torentje” is de ultiem controlerende aandeelhouder.





Overeenkomstig artikel 11, §1 van de Wet van 2 mei 2007 treedt stichting administratiekantoor “Het Torentje” op in eigen naam en voor rekening van de bovengenoemde vennootschappen.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 of de statuten van Nextensa, moeten opgestuurd worden naar legal@nextensa.eu.

De kennisgevingen kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap.





VOOR MEER INFORMATIE

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Nextensa NV | 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





OVER NEXTENSA

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (32%), België (51%) en Oostenrijk (17%); diens totale waarde bedroeg per 30/06/2025 ca € 1,1 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 426 M (waarde 30/06/2025).

Bijlage