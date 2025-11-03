Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 27 au 31 oct. 2025

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 27 AU 31 OCTOBRE 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 27 au 31 octobre 2025 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché REXEL 969500N6AVPA51648T62 27/10/2025 FR0010451203 37 986 29,4433 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 28/10/2025 FR0010451203 37 759 29,2919 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 29/10/2025 FR0010451203 35 998 29,7798 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 30/10/2025 FR0010451203 37 992 29,9558 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 31/10/2025 FR0010451203 38 000 29,99299 XPAR TOTAL 187 735 29,6924

Pièce jointe