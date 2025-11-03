Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 27 au 31 oct. 2025

 | Source: Rexel Développement SAS Rexel Développement SAS

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 27 AU 31 OCTOBRE 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 27 au 31 octobre 2025 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
REXEL969500N6AVPA51648T6227/10/2025FR0010451203 37 986 29,4433XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6228/10/2025FR0010451203 37 759 29,2919XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6229/10/2025FR0010451203 35 998 29,7798XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6230/10/2025FR0010451203 37 992 29,9558XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6231/10/2025FR0010451203 38 000 29,99299XPAR
   TOTAL 187 73529,6924 

Pièce jointe


Attachments

Déclaration des transactions sur actions propres du 27 au 31 oct. 2025

Recommended Reading