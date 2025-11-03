Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital
Nantes, le 3 novembre 2025 – En application de l’article L. 233-8 II du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement général de l’AMF, OSE Immunotherapeutics (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo : OSE), société intégrée de biotechnologie qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l’activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et en immuno-inflammation, informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital à la date du 31 octobre 2025 :
|Date
|Nombre total d’actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote1
31 octobre 2025
22.463.262
|Théoriques2 : 27.643.378
Exerçables3 : 27.623.638
1Incluant 0 action nouvelle émise au cours du mois d’octobre 2025 dans le cadre de la ligne de financement du 27 avril 2023 étendue le 27 septembre 2023 (cf. communiqués publiés les 27 avril et 27 septembre 2023).
2 Droits de vote théoriques = nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
3 A titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
