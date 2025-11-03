Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions

composant le capital

Nantes, le 3 novembre 2025 – En application de l’article L. 233-8 II du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement général de l’AMF, OSE Immunotherapeutics (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo : OSE), société intégrée de biotechnologie qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l’activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et en immuno-inflammation, informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital à la date du 31 octobre 2025 :

Date Nombre total d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote1



31 octobre 2025



22.463.262 Théoriques2 : 27.643.378

Exerçables3 : 27.623.638

1Incluant 0 action nouvelle émise au cours du mois d’octobre 2025 dans le cadre de la ligne de financement du 27 avril 2023 étendue le 27 septembre 2023 (cf. communiqués publiés les 27 avril et 27 septembre 2023).

2 Droits de vote théoriques = nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

3 A titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

Suivez-nous sur Linkedln.





Contacts

Fiona Olivier

fiona.olivier@ose-immuno.com



Sylvie Détry

sylvie.detry@ose-immuno.com Contact Media France :

FP2COM

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

+33 6 07 768 283





Pièce jointe