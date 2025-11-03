VICAT - CHIFFRE D'AFFAIRES T3 2025

Chiffre d’affaires en croissance au 3 ème trimestre : +4,9% en organique et +1,4% en base publiée

Stabilisation de l’activité ciment en France et poursuite de la reprise en Suisse

Bonne dynamique des pays émergents, notamment en zone Méditerranée et au Brésil

Effet de change défavorable au 3 ème trimestre

Perspectives 2025 de chiffre d’affaires et d’EBITDA confirmées





Chiffre d’affaires consolidé 9 mois 2025 :

(en millions d’euros) 30 septembre

2025 30 septembre

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* France 897 879 +2,0% -4,1% Europe (hors France) 336 307 +9,4% +7,4% Amériques 711 756 -5,9% -1,5% Asie 301 345 -12,9% -5,5% Méditerranée 369 343 +7,7% +34,0% Afrique 264 285 -7,7% -7,4% TOTAL 2 878 2 916 -1,3% +1,8%

*à périmètre et change constants

Guy Sidos, Président-Directeur Général a déclaré :

« Le Groupe affiche une croissance organique en accélération sur le trimestre, portant la croissance depuis le début de l’année à près de 2 %. Cette performance s’appuie sur une stabilisation de l’activité en France, une reprise en Suisse, ainsi que sur une dynamique favorable en Égypte, en Turquie et au Brésil. Elle illustre la solidité de notre modèle, fondé sur un équilibre entre pays développés et émergents. Je tiens à féliciter l’ensemble des équipes pour cette performance, dans un contexte où la visibilité reste limitée. Notre nouveau four au Sénégal monte en puissance. Il constitue un levier de croissance opérationnelle important pour les prochaines années, permettant de générer des économies de coûts significatives tout en améliorant notre empreinte carbone. Notre projet de CCS1 VAIA a été sélectionné par le programme européen Innovation Fund. Cette décision constitue une première étape importante dans le financement de ce projet majeur de décarbonation pour notre usine de Montalieu en France. La priorité du Groupe reste le désendettement. Bien que la génération de trésorerie soit solide, le besoin en fonds de roulement maîtrisé, et les CAPEX conformes à l’objectif fixé, l’impact négatif des effets de change et de certains éléments non-récurrents nous amène à ajuster l’objectif de levier pour 2025, tout en maintenant fermement notre trajectoire vers une structure financière renforcée avec un objectif de levier financier inférieur à 1,0x d’ici fin 2027. »



Activité : un 3ème trimestre en progression grâce à la zone Europe et aux pays émergents, malgré un effet de change négatif

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 992 millions d’euros au 3ème trimestre, en progression de +4,9% à périmètre et change constants et de +1,4% en base publiée, fortement impacté par l’évolution défavorable des taux de change :

L’effet de change est de -54 millions d’euros (soit -5,5%) sur la période, principalement en raison de la dépréciation de la livre égyptienne, du dollar US, et de la roupie indienne face à l’euro ;

L’effet périmètre s’élève à +19 millions d’euros (soit +2,0%) et comprend l’intégration de Cermix au dispositif de VPI dans la chimie du bâtiment en France ainsi que l’intégration de Realmix au Brésil dans le béton (consolidation depuis le 1er septembre 2025).

Au 3ème trimestre, l’activité du Groupe a bénéficié de la résilience de la France, de la reprise en Suisse et d’une amélioration de la performance dans les pays émergents, notamment au Brésil et en zone Méditerranée. Le ralentissement aux Etats-Unis et en Afrique a pesé sur l’activité.

L’activité Ciment a progressé au 3 ème trimestre, avec un chiffre d’affaires consolidé en hausse de +9,7% à périmètre et change constants, et de +2,4% en base publiée, alors que les volumes ont progressé de +5,3% sur la période. Les prix du ciment sont demeurés globalement résilients dans les pays développés et ont progressé dans les pays émergents, à l’exception de la zone Afrique ;

trimestre, avec un chiffre d’affaires consolidé en hausse de +9,7% à périmètre et change constants, et de +2,4% en base publiée, alors que les volumes ont progressé de +5,3% sur la période. Les prix du ciment sont demeurés globalement résilients dans les pays développés et ont progressé dans les pays émergents, à l’exception de la zone Afrique ; L’activité Béton & Granulats a été marquée au 3 ème trimestre par une hausse des volumes de béton de +3,7% et une progression des volumes de granulats de +8,3%, portée par une dynamique solide au Sénégal, en Turquie et en Suisse. Les prix ont évolué de manière contrastée selon les régions, avec des hausses notables aux Etats-Unis (béton) et au Brésil (béton et granulats). Ainsi, Le chiffre d’affaires consolidé de l’activité croit de +1,3% à périmètre et change constant et recule de -1,9% en base publiée, pénalisé par l’effet change négatif malgré un effet périmètre positif lié à la consolidation de Realmix au Brésil (à partir du 1 er septembre) ;

trimestre par une hausse des volumes de béton de +3,7% et une progression des volumes de granulats de +8,3%, portée par une dynamique solide au Sénégal, en Turquie et en Suisse. Les prix ont évolué de manière contrastée selon les régions, avec des hausses notables aux Etats-Unis (béton) et au Brésil (béton et granulats). Ainsi, Le chiffre d’affaires consolidé de l’activité croit de +1,3% à périmètre et change constant et recule de -1,9% en base publiée, pénalisé par l’effet change négatif malgré un effet périmètre positif lié à la consolidation de Realmix au Brésil (à partir du 1 septembre) ; L’activité Autres Produits & Services progresse de +9,5% en base publiée au 3ème trimestre, grâce à l’intégration de Cermix dans VPI malgré un ralentissement organique en France des activités transport (SATM) et chimie du bâtiment (VPI/Cermix).





Analyse par zones géographiques

Une analyse plus détaillée des performances par zones géographiques est disponible en annexe à ce communiqué.

Chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2025 :

(en millions d’euros) 30 septembre

2025 30 septembre

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* France 288 285 +1,1% -4,6% Europe (hors France) 121 111 +9,7% +7,9% Amériques 246 262 -6,2% -1,6% Asie 97 103 -5,9% +6,5% Méditerranée 157 129 +22,2% +43,2% Afrique 83 89 -7,1% -6,5% TOTAL 992 979 +1,4% +4,9%

*à périmètre et change constants

En France, l’activité reste impactée par la faiblesse du marché résidentiel, malgré une stabilisation des volumes ciment au 3ème trimestre à un point bas. L’activité béton & granulats est restée en repli plus marqué. En base publiée, l’activité ressort en légère croissance grâce à un effet périmètre positif lié à l’intégration de Cermix dans les activités chimie du bâtiment du Groupe (VPI).

L’activité en Europe (hors France) progresse sensiblement grâce à une confirmation de la reprise du marché suisse à la fois pour les activités ciment et béton & granulats. Le succès commercial des ciments bas carbone de Vigier, notamment la gamme Progresso, et la demande du segment infrastructure ont soutenu l’activité sur la période. L’appréciation du franc suisse face à l’euro a également contribué positivement.

L’activité en Amériques reste impactée par le ralentissement aux États-Unis, en comparaison avec le niveau record atteint en 2024. Le segment résidentiel demeure déprimé, tandis que le segment non-résidentiel souffre d’un manque de visibilité lié aux réorientations de l’administration américaine. Ces facteurs combinés, qui devraient s’améliorer progressivement en 2026, ont pesé sur la dynamique globale de la zone. Au Brésil, l’activité progresse, tant sur les prix que sur les volumes, portée une dynamique commerciale solide et par la contribution de Realmix dans le dispositif d’intégration verticale de Ciplan. La dépréciation du dollar américain et du real brésilien a eu un impact négatif sur la performance du trimestre.

L’activité en Asie reste impactée par des effets change importants avec la dépréciation de la roupie indienne et du tengué kazakh face à l’euro. A change constant, l’activité en Inde s’est redressée au 3ème trimestre après un début d’année difficile avec une progression des volumes portée par la stratégie de développement dans le Maharashtra. Au Kazakhstan, les prix ont poursuivi leur progression afin de compenser la hausse des coûts énergétiques, dans un contexte d’activité proche de la pleine capacité.

L’activité en Méditerranée progresse fortement au 3ème trimestre grâce à la poursuite de la dynamique commerciale en Egypte à l’export désormais couplée à une reprise de la demande domestique, et grâce à l’accélération du marché en Turquie. La zone reste impactée par la forte dépréciation des devises turque et égyptienne face à l’euro.

En Afrique, l’activité reste pénalisée par l’érosion des prix de vente du ciment au Sénégal, bien que les volumes aient légèrement progressé. La montée en puissance du nouveau four se poursuit avec pour objectif d’extraire des économies de coûts significatives et d’améliorer le bilan carbone de Rufisque. L’activité granulats connaît une nette accélération, portée par la relance des grands projets d’infrastructure après une période de transition politique. Au Mali, les perturbations persistantes dans l’environnement géopolitique continuent d’affecter fortement l’activité.

Evènements récents

Le 3 novembre 2025, le projet de CCS2 VAIA a été sélectionné par le programme européen Innovation Fund :

Le projet VAIA (Vicat Advanced Industrial Alliance) a été inclus dans la liste de projets sélectionnés par le programme européen Innovation Fund pour la signature d’un accord de subvention. Le Projet VAIA, qui est cœur du programme Rhône CO 2 , vise à baisser le taux de clinker par la production électromécanique de matériaux de substitution, et à capturer puis séquestrer 1,2 millions de tonnes de CO 2 par an sur la cimenterie de Montalieu-Vercieu en France. La signature de l’accord de subvention est prévue le 26 mars 2026. Cette décision constitue une première étape importante dans le financement de ce projet majeur de décarbonation.

Perspectives 2025

Le Groupe confirme les objectifs suivants :

Croissance du chiffre d’affaires à périmètre et change constants

Croissance de +2 à +5% de l’EBITDA à périmètre et change constants

Le Groupe s’attend désormais à un levier financier (Dette nette/EBITDA) supérieur à 1,3x à fin 2025 (précédemment 1,3x) compte tenu de l’impact négatif de l’effet change sur l’EBITDA et sur le Free Cash-Flow ainsi que d’éléments non-récurrents au deuxième semestre dont l’impact reste mesuré.

Ces objectifs tiennent compte :

D’une accélération de la performance sur la deuxième partie de l’année , notamment grâce à la contribution du four 6 au Sénégal ;

, notamment grâce à la contribution du four 6 au Sénégal ; D’une stabilisation des coûts énergétiques ;

; D’un niveau d’investissements industriels nets décaissés de l’ordre de 280 millions d’euros et d’une maitrise du besoin en fonds de roulement ;

et d’une maitrise du besoin en fonds de roulement ; D’un environnement macroéconomique et géopolitique incertain et de l’impact négatif des taux de change, notamment la dépréciation du dollar face à l’euro.

Le groupe Vicat ambitionne d’atteindre un ratio d’endettement (Dette nette / EBITDA) inférieur à 1,0x à fin 2027, tout en maintenant un niveau de marge EBITDA au moins égale à 20% sur la période 2025-2027.

Perspectives géographiques pour 2025 :

En Europe, l’activité devrait rester impactée par la faiblesse de la construction résidentielle avec une décélération de la baisse. De grands projets d’infrastructures en France et en Suisse devraient contribuer positivement. L’intégration progressive du coût de la décarbonation devrait soutenir la tendance favorable des prix en Europe.

Aux États-Unis, dans un contexte d’incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistantes, l’activité ralentit. La croissance devrait se poursuivre dans le Sud-Est de manière plus modérée, soutenue par la pleine utilisation du réseau de terminaux ferroviaires autour de l’usine. En revanche, l’activité devrait continuer de ralentir en Californie. Les prix devraient rester résilients.

L’activité dans les pays émergents devrait être contrastée avec des effets devises encore sensibles, notamment dans la zone Méditerranée. La bonne dynamique devrait se poursuivre en Egypte, grâce aux exportations. Le Sénégal devrait bénéficier de la contribution du nouveau four au dernier trimestre 2025. Le Brésil devrait progresser dans un environnement concurrentiel qui reste tendu. L’activité en Turquie devrait rester impactée par un contexte d’hyperinflation et de faiblesse de la devise. L’activité en Inde devrait rester contenue dans le Sud où les marchés sont plus concurrentiels et bénéficier de l’augmentation de capacité logistique pour servir Mumbai.

Définition des indicateurs alternatifs de performance "IAP"

Les données à périmètre et change constants permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure.

permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure. Le chiffre d’affaires opérationnel d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité).

d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité). EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires.

(Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires. EBIT Courant : (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires.

: (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires. Cash-flow libre : il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende.

: il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende. L’endettement financier net représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette.

représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette. Le Leverage est un ratio correspondant à l’endettement financier net divisé par l’EBITDA consolidé.





Groupe Vicat – Annexes

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2025 par zones géographiques

France

(En millions d’euros) T3

2025 Variation

publiée Variation

à pcc* 9M

2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 288 +1,1% -4,6% 897 +2,0% -4,1%

*à périmètre et change constants

En France, l’activité ciment au 3ème trimestre s’est stabilisée à un niveau bas. Cette évolution reflète une bonne dynamique dans les liants routiers ainsi que la contribution de grands chantiers en région parisienne, tandis que le marché résidentiel poursuit son atterrissage, avec désormais quelques signaux de reprise. Le premier tunnelier est rentré en service sur le chantier d’infrastructure Lyon-Turin (TELT) ce qui devrait progressivement accélérer la consommation de ciment. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité ciment recule de -1,4% sur le trimestre.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats est en baisse de -4,2% au 3ème trimestre résultant d’une poursuite du ralentissement des volumes béton et des volumes granulats dans le résidentiel en France, et ce malgré des prix en légère amélioration dans le béton. Les marchés du béton et du granulat restent contrastés avec des disparités géographiques.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services progresse de +9,9% en base publiée, grâce à l’intégration de Cermix dans les activités de la chimie de bâtiment.

Europe (Suisse et Italie)

(En millions d’euros) T3

2025 Variation

publiée Variation

à pcc* 9M

2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 121 +9,7% +7,9% 336 +9,4% +7,4%

*à périmètre et change constants

L’activité Ciment en Suisse continue de progresser, portée par la poursuite de la reprise du marché et le succès commercial des ciments bas carbone de Vigier, notamment la gamme Progresso. L’activité est également soutenue par la demande infrastructures avec la construction du tunnel de Gléresse qui a commencé à contribuer au 3ème trimestre. Les prix sont restés en léger retrait. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment est en hausse de +4,7% à périmètre et change constants sur la période.

L’activité Béton & Granulats enregistre une croissance de +20,6% à périmètre et taux de change constants au 3ème trimestre, portée par le granulat, en particulier l’activité décharge.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services fléchit de -2,1%, impacté par un effet de base défavorable pour Vigier Rail (livraison en 2024 d’un chantier exceptionnel).

En Italie, le chiffre d’affaires opérationnel recule de -17,2% à périmètre constant, à la suite d’une baisse marquée des volumes au 3ème trimestre, dans un contexte de prix stables.

Amériques (Etats-Unis et Brésil)

(En millions d’euros) T3

2025 Variation

publiée Variation

à pcc* 9M

2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 246 -6,2% -1,6% 711 -5,9% -1,5%

*à périmètre et change constants

Aux Etats-Unis, l’évolution de l’activité ciment reste contrastée avec une poursuite de la baisse des volumes en Californie, partiellement compensée par une progression dans le Sud-Est. Les marchés du résidentiel et du non-résidentiel restent impactés respectivement par des taux hypothécaires élevés et par une visibilité limitée à la suite des changements de politiques fiscales et tarifaires de l’administration américaine. L’environnement prix est resté globalement stable sur le trimestre, avec une légère érosion dans le Sud-Est. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment baisse de -2,0% à périmètre et change constants et de -7,9% en base publiée, impacté par la dépréciation du dollar face à l’euro sur le trimestre.

Le chiffre d’affaires opérationnel Béton aux Etats-Unis recule de -13,3% à périmètre et change constants du fait de la perte d’un client bétonnier en Californie, et de -18,7% en base publiée impacté par un effet de change défavorable.

Au Brésil, l’activité Ciment est bien orientée, avec une progression des volumes au 3ème trimestre, notamment grâce à la contribution de Realmix, effective depuis septembre, qui s’intègre au dispositif d’intégration verticale de Ciplan dans le Goiás (Centre-Ouest du Brésil). Les prix montrent des signes d’amélioration depuis l’été. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment progresse ainsi de +11,0% à périmètre et change constants et de +5,3% en base publiée à la suite de la dépréciation du réal brésilien face à l’euro.

L’activité Béton & Granulats au Brésil a bénéficié d’une dynamique commerciale solide sur le trimestre, soutenue par une progression des volumes et des prix dans les deux segments. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel de cette activité croît de +23,9% à périmètre et change constants et de +27,8% en base publiée. L’effet de change négatif a partiellement atténué la contribution positive liée à la consolidation de Realmix en septembre.



Asie (Inde et Kazakhstan)

(En millions d’euros) T3

2025 Variation

publiée Variation

à pcc* 9M

2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 97 -5,9% +6,5% 301 -12,9% -5,5%

*à périmètre et change constants

L’activité Ciment en Inde poursuit son redressement au 3ème trimestre, avec des volumes en progression et des prix globalement stables séquentiellement depuis la hausse d’avril. Toutefois, la dynamique a été temporairement freinée en septembre par un report de la consommation consécutif à l’annonce, fin août, d’une baisse de la GST3, de 28 % à 18 %, entrée en vigueur le 22 septembre 2025. L’évolution de l’activité ciment reste contrastée selon les régions avec des volumes en progression dans le Maharastra, toujours soutenue par la demande de Mumbai, et en repli dans les états du Sud. Le chiffre d’affaires opérationnel augmente ainsi de +5,0% à périmètre et change constants et décroit de -5,8% en base publiée sous l’effet de la dépréciation de la roupie indienne face à l’euro.

Au Kazakhstan, les prix ont continué de progresser pour refléter la hausse du coût des combustibles et de l’énergie. Les volumes sont stables sur le trimestre, principalement tirés par la demande domestique alors que les exports baissent sur la période. Le chiffre d’affaires opérationnel croît de +14,4% à périmètre et change constants et baisse de -3,8% en base publiée sur le trimestre en raison de la dépréciation du tengué face à l’euro.

Méditerranée (Turquie et Égypte)

(En millions d’euros) T3

2025 Variation

publiée Variation

à pcc* 9M

2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 157 +22,2% +43,2% 369 +7,7% +34,0%

*à périmètre et change constants

Dans un environnement d’hyperinflation persistante, l’activité Ciment en Turquie poursuit sa reprise initiée au 2ème trimestre, grâce aux efforts du gouvernement pour relancer les infrastructures dans la région d’Ankara et pour reconstruire les zones touchées par le séisme de février 2023. La forte progression des volumes sur le marché domestique s’explique également par une remobilisation des surcapacités turques à l’export. Les prix de vente ont à nouveau progressé afin de compenser les effets de l’inflation sur les coûts de production. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment croit ainsi de +43,9% à périmètre et change constants (+18,4% en base publiée en raison de la dépréciation de la livre turque face à l’euro sur la période).

Le chiffre d’affaires opérationnel Béton & Granulats en Turquie progresse de +35,8% à périmètre et change constants (+12,2% en base publié due à la forte dépréciation de la livre turque face à l’euro sur la période).

En Égypte, l’activité Ciment poursuit sa dynamique positive, portée par la croissance des volumes à l’export, qui représentent plus de la moitié des ventes totales. Sur le marché domestique, les volumes enregistrent un net rebond au 3ème trimestre, après un début d’année plus contrasté. Bien qu’en léger retrait par rapport au pic de juin, les prix domestiques restent bien orientés. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +50,6% à périmètre et change constants et de +40,1% en base publiée, impacté par la dépréciation de la livre égyptienne face à l’euro.

Afrique (Sénégal, Mali, Mauritanie)

(En millions d’euros) T3

2025 Variation

publiée Variation

à pcc* 9M

2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 83 -7,1% -6,5% 264 -7,7% -7,4%

*à périmètre et change constants

L’activité Ciment au Sénégal reste impactée par une détérioration des prix domestiques liée à l’entrée d’un nouvel acteur sur le marché. Les volumes ont enregistré une légère progression au 3ème trimestre. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment au Sénégal se contracte de -1,5%. La montée en puissance du four 6 se poursuit, avec l’objectif d’atteindre sa capacité nominale dans les prochains mois. Ce nouveau four a déjà commencé à contribuer à la réduction des coûts de production avec pour objectif, à moyen terme, une baisse de l’ordre de 20 € par tonne produite.

Le chiffre d’affaires opérationnel Granulats au Sénégal a enregistré une progression de +26,6% au 3ème trimestre, portée par une forte hausse des volumes consécutive au redémarrage de plusieurs grands chantiers publics. L’accélération des travaux de construction du port de Ndayane, situé au sud de Dakar, commence à contribuer positivement à l’activité. Les prix ont également légèrement augmenté sur la période.

Au Mali, l’activité reste pénalisée par un environnement local difficile. Les volumes sont en forte baisse, affectés par les délestages du réseau électrique et une pénurie de transporteurs, qui perturbent l’approvisionnement. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment baisse de -65,2% au 3ème trimestre.

Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment en Mauritanie est stable à -0,1% à périmètre et change constants au 3ème trimestre.

Chiffre d’affaires au 30 septembre par activités

Activité Ciment

(en millions d’euros) 30 septembre

2025 30 septembre

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes (milliers de tonnes) 21 340 21 312 +0,1% CA Opérationnel 1 777 1 837 -3,3% +3,1% CA Consolidé 1 525 1 562 -2,4% +4,4%

*à périmètre et change constants

Activité Béton & Granulats

(en millions d’euros) 30 septembre

2025 30 septembre

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes Béton (milliers de m3) 6 945 7 034 -1,3% Volumes Granulats

(milliers de tonnes) 18 208 17 063 +6,7% CA Opérationnel 1 096 1 134 -3,4% +0,1% CA Consolidé 1 056 1 095 -3,6% -0,5%

*à périmètre et change constants

Activité Autres Produits & Services

(en millions d’euros) 30 septembre

2025 30 septembre

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* CA Opérationnel 394 362 +8,9% -3,1% CA Consolidé 297 259 +14,8% -4,1%

*à périmètre et change constants

1 Carbon Capture & Storage

2 Carbon Capture & Storage

3 Goods and Services Tax

Pièce jointe