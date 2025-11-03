Avis aux médias: MADD Canada et la NSLC véhiculent des messages sur la conduite sobre auprès des élèves de la Nouvelle-Écosse

COLE HARBOUR, Nouvelle-Écosse, 03 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En partenariat avec son commanditaire provincial, La Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC), MADD Canada tiendra une présentation spéciale de son Programme scolaire 2025-2026. La présentation aura lieu à l'école secondaire Auburn Drive High School, à Cole Harbour, et permettra aux élèves de la 7e à la 12e année de découvrir en profondeur les conséquences dévastatrices de la conduite avec capacités affaiblies et les incitera à faire des choix sécuritaires et sobres.

Les collisions de la route sont l'une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiennes et Canadiens, et l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. Dans le but de prévenir ces tragédies, MADD Canada et la NSLC offrent des cours portant sur la conduite sobre aux élèves de la Nouvelle-Écosse dans le cadre du Programme scolaire de MADD Canada.

Les médias sont invités à assister à la présentation spéciale et à discuter avec les invités, les étudiants et le personnel.

Date: Mercredi 5 novembre 2025 à 13 h Lieu: Auburn Drive High School, 300 Auburn Dr., Cole Harbour, Nova Scotia B2W 6E9 Invités: Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada

Les présentations de 60 minutes de cette année comprennent cinq courts métrages dramatiques en anglais et quatre en français qui illustrent les risques liés à la conduite avec capacités affaiblies, ainsi qu'un quiz interactif et des témoignages de victimes. Les écoles peuvent choisir le format de présentation qui leur convient le mieux : assemblée traditionnelle, en salle de classe ou en mode virtuel. Après la présentation, chaque école reçoit un guide pédagogique et une trousse scolaire renfermant du contenu supplémentaire afin de permettre aux enseignantes et enseignants de poursuivre la discussion sur la conduite sobre avec les élèves et ce, tout au long de l'année scolaire.

Pour de plus amples renseignements sur le Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : maddyouth.ca/fr/school-program/.

