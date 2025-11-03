Le professeur Spyridon Flogaitis, éminent juriste et ardent défenseur de la gouvernance publique, reçoit le prestigieux prix Global Citizen Award

LONDRES, 03 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le professeur Spyridon Flogaitis , juriste, universitaire et fonctionnaire de renommée internationale, a été désigné lauréat du prix Global Citizen Award 2025. Il occupe la fonction de directeur et de président du conseil d’administration de l’ European Public Law Organization (EPLO), une institution qui promeut la réforme juridique et les valeurs civiques sur différents continents. Ce prix annuel décerné par Henley & Partners , cabinet international de conseil en résidence et en citoyenneté, en partenariat avec l’organisation humanitaire suisse à but non lucratif Andan Foundation , récompense son engagement de toute une vie en faveur du renforcement des institutions démocratiques, de l’État de droit et de l’accès à la justice pour les communautés vulnérables.

Ce prix prestigieux, qui récompense une personne faisant preuve d’un courage et d’un engagement exceptionnels au service de la communauté mondiale, a été remis lors d’une cérémonie organisée dans le cadre de la 19e conférence annuelle Global Citizenship à Londres, laquelle a réuni des premiers ministres, des ambassadeurs, des hauts fonctionnaires et des universitaires de renom, ainsi que des conseillers privés et des professionnels de la gestion de patrimoine de premier plan.

Le professeur Flogaitis a reçu le prix Global Citizen Award pour son travail inlassable en faveur du droit public, de l’éducation juridique et de la réforme institutionnelle, en particulier dans les régions confrontées à une fragilité démocratique et à un redressement post-crise. En tant que directeur et président du conseil d’administration de l’European Public Law Organization (EPLO), il a mené des initiatives novatrices visant à améliorer la gouvernance locale, à former les fonctionnaires et à améliorer l’accès à la justice pour les groupes marginalisés. Ses efforts ont eu un impact durable en Europe du Sud-Est et au-delà. Ils ont permis de mettre en place des cadres juridiques en faveur des droits de l’Homme et de la participation civique.

Le Dr Christian H. Kaelin , président de Henley & Partners et fondateur de la Fondation Andan, a salué les contributions exceptionnelles du lauréat. « Le professeur Flogaitis a su exploiter le caractère transformateur du droit au profit de la paix, de la dignité et de l’inclusion. Son engagement en faveur de la justice, de la résilience démocratique et de la collaboration transfrontalière illustre parfaitement la définition de « citoyen du monde ». Nous sommes honorés de récompenser un leader dont l’intelligence et l’intégrité ont su façonner des institutions et inspirer les générations futures. »

Le Global Citizen Award repose sur une décision majoritaire du comité Global Citizen Award. Quant au prix, il comprend une médaille sculpturale sur mesure conçue par l’artiste italien Antonio Nocera, un certificat signé par le président du comité de sélection du Global Citizen Award, et une récompense financière de 20 000 USD visant à soutenir les efforts humanitaires du lauréat. En outre, Henley & Partners s’engage à travailler en étroite collaboration avec le lauréat pendant un an, à apporter de la visibilité à son travail et à le soutenir par le biais du réseau du cabinet, qui compte plus de 70 bureaux dans le monde.

Depuis sa création, le Global Citizen Award a récompensé de nombreux individus exceptionnels . Le premier lauréat est l’entrepreneur allemand Harald Höppner, qui a mis sur pied le projet d’aide humanitaire aux réfugiés Sea-Watch . Parmi les autres lauréats précédents, citons le Dr Imtiaz Sooliman, fondateur de la fondation Gift of the Givers , la plus grande organisation de secours en cas de catastrophe en Afrique ; Monique Morrow, cofondatrice de The Humanized Internet , un projet d’identité numérique qui vise à redonner espoir aux quelque 1,1 milliard d’individus dans le monde étant dans l’incapacité de prouver leur identité légale ; Diep Vuong, cofondatrice et présidente de la Pacific Links Foundation , récompensée pour son travail en Asie du Sud-Est en faveur des droits des personnes réduites en esclavage par la traite des êtres humains ; le professeur Padraig O’Malley , pour ses efforts en matière de résolution des conflits et de réconciliation en Irak, en Irlande du Nord et en Afrique du Sud ; et Zannah Bukar Mustapha l’honorable Mohamed Nasheed Climate Vulnerable Forum , en reconnaissance de son leadership dans l’action climatique mondiale et de son engagement sans faille en faveur de la durabilité environnementale et des droits des nations vulnérables.

Remerciant Henley & Partners et la Fondation Andan pour leur reconnaissance, le professeur Flogaitis a déclaré : « Je suis véritablement honoré de recevoir ce prix. C’est un privilège d’être reconnu pour un travail guidé par les valeurs d’excellence, de service et les enseignements durables de ma famille et de mon pays natal. »