杰出法学家、公共治理倡导者 Spyridon Flogaitis 教授荣膺 Global Citizen Award 殊荣

伦敦, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国际知名法学家、司法专家及全民公仆 Spyridon Flogaitis 教授 荣获 2025 年度 Global Citizen Award 。 他是 European Public Law Organization (欧洲公法组织，简称 “EPLO”) 的董事兼董事会主席，该机构致力于推动跨洲法律改革与公民价值观建设。 此项年度表彰由领先的国际居留权和公民身份咨询公司 Henley & Partners 与瑞士非营利人道主义组织 Andan Foundation 联合颁发，旨在表彰其毕生致力于加强民主制度建设、完善法治体系，以及在保障弱势群体获得法律援助方面的贡献。

这一享有盛誉的奖项旨在表彰那些在改善和支持全球社会方面表现出非凡勇气和承诺的人士。颁奖仪式在伦敦举行的第 19 届 Global Citizenship Conference 晚宴上隆重举行，与会者包括各国总理、大使、政府高级官员、顶尖学者，以及顶级私人客户顾问和财富管理专业人士。

Flogaitis 教授凭借其在推动公法、法律教育和制度改革方面的不懈努力荣获 Global Citizen Award，尤其是在民主基础薄弱或经历危机后重建的地区。 作为 European Public Law Organization (EPLO) 主任兼董事会主席，他领导了多项开创性举措，致力于改善地方治理、培训公务员，并为边缘化群体提供更多司法救助渠道。 他的努力在东南欧乃至更广阔地区产生了深远影响，推动建立起维护人权、促进公民参与的法律框架。

Henley & Partners 主席兼 Andan Foundation 创始人 Christian H. Kaelin 博士 高度赞扬了获奖者的杰出贡献： “Flogaitis 教授展示了法律如何成为推动和平、尊严与包容的变革力量。 他对正义、民主韧性与跨境协作的坚守，完美诠释了何谓世界公民。 我们谨此荣幸地表彰这位以卓越智慧和崇高品德塑造机构风貌、激励后世子孙的杰出领袖。”

Global Citizen Award 的评选过程以评审委员会的多数决定为依据。 奖品包括由意大利著名艺术家 Antonio Nocera 设计的定制 雕塑奖牌 、Global Citizen Award Committee 主席签署的获奖证书，以及用于支持获奖者人道主义工作的 2 万美元奖金。 此外，Henley & Partners 还承诺将与获奖者密切合作至少一年时间，增进人们对获奖者工作的认识，并通过公司在全球 70 多个办事处组成的网络为其提供支持。

自成立以来，Global Citizen Award 已表彰 诸多杰出人士 。 第一位获奖者是德国企业家 Harald Höppner，他创建了难民人道主义援助项目 Sea-Watch 。 其他往届获奖者包括：非洲最大救灾组织 Gift of the Givers Foundation 创始人 Imtiaz Sooliman 博士；数字身份项目 The Humanized Internet 联合创始人 Monique Morrow，该项目致力于为全球约 11 亿无法证明合法身份的人群带来希望； Pacific Links Foundation 联合创始人兼主席 Diep Vuong，因其在东南亚为人口贩卖受害者争取权利的行动而获表彰； Padraig O’Malley 教授博士 ，因其在伊拉克、北爱尔兰和南非推动冲突解决与和解的贡献而获表彰；以及 Zannah Bukar Mustapha ，因其在尼日利亚支持孤儿、为极端暴力受害者发声的人道主义工作而获此殊荣。 去年，该奖项授予了 Mohamed Nasheed 阁下 ，以表彰这位开创性的人权活动家、马尔代夫前总统兼 Climate Vulnerable Forum 秘书长在全球气候行动中的领导作用，以及他为环境可持续性和脆弱国家权利所作的不懈倡导。

Flogaitis 教授感谢了 Henley & Partners 与 Andan Foundation 的认可，并表示：“能获此奖项，我深感荣幸。 能够因秉持卓越价值、服务大众的核心价值观，以及家族与祖国赋予的永恒教诲而获得认可，实属荣幸。”