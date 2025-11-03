傑出法律學者暨公共管治倡導者 Spyridon Flogaitis 教授榮獲享全球公民獎殊榮

倫敦, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 國際著名法律學者、司法專家暨公職人員 Spyridon Flogaitis 教授 今天獲宣佈成為 2025 年 全球公民獎 得主。 他擔任 歐洲公法組織 （European Public Law Organization，EPLO）理事會主席兼總監，該機構致力於各大洲推動法律改革及公民價值觀。 是次年度殊榮由領先的國際居留與公民身份諮詢公司 Henley & Partners 聯同瑞士非牟利人道組織 Andan Foundation 頒授，旨在表彰他畢生致力強化民主體制、法治建設及弱勢群體法律援助的卓越功績。

這項崇高獎項旨在表彰對改善和支持全球社群展現非凡勇氣和堅定承諾的個人，於倫敦舉行的第十九屆年度 全球公民身份會議 慶祝酒會上頒發，活動上多位總理、大使、政府高級官員、知名學者以及頂級私人客戶顧問與財富管理專業人士聚首一堂。

Flogaitis 教授努力不懈地推動公法發展、法律教育及體制改革，因而榮獲全球公民獎，在面臨民主體制薄弱及危機後復甦重建的地區尤其表現出色。 身為歐洲公法組織（European Public Law Organization，EPLO）理事會主席兼總監，他領導多項開創性計劃，致力改善地方管治、培訓公務員，並提升邊緣群體獲得司法援助的渠道。 他的矢志努力在東南歐以至其他廣泛地區皆產生深遠影響，成功建立維護人權並推動公民參與的法律框架。

Henley & Partners 主席兼 Andan Foundation 創辦人 Christian H. Kaelin 博士 高度肯定得獎者的傑出成就。 「Flogaitis 教授展現法律如何成為推動和平、尊嚴、共融的變革之力。 他對司法公正、民主韌性及跨境協作的全力奉獻，堪稱全球公民典範。 我們很榮幸能表彰這位傑出領袖，讚揚他以睿智思維及正直誠信塑造制度並啟迪後世。」

全球公民獎 的遴選過程根據該獎項委員會的大多數決定作準。 獎項包括由意大利著名藝術家 Antonio Nocera 設計的定制 雕塑獎章 、由全球公民獎委員會主席簽署的獎項證書，以及 20,000 美元的獎金，用於支援獲獎者的人道主義工作。 此外，Henley & Partners 致力與獲獎者緊密合作至少一年、提高大眾對他們工作的認識，並透過公司在全球 70 多個辦事處的網絡予以支援。



「全球公民獎」自推出以來，已表彰了 許多傑出人士 。 第一位獲獎者是德國企業家 Harald Höppner，他設立了難民人道主義援助項目 Sea-Watch 。 過往其他獲獎者包括非洲最大型災難救援組織 Gift of the Givers Foundation 創辦人 Imtiaz Sooliman 博士； The Humanized Internet 聯合創辦人 Monique Morrow，該數碼身份項目旨在為全球約 11 億無法證明合法身份的人士帶來希望； Pacific Links Foundation 共同創辦人兼主席 Diep Vuong，其在東南亞地區爭取人口販運受害者權益的工作而受嘉許； Padraig O’Malley 教授博士 ，表彰其在伊拉克、北愛爾蘭及南非推動衝突化解及和平進程的努力；以及 Zannah Bukar Mustapha ，他在尼日利亞支援孤兒及為極端暴力受害者倡權的人道工作獲表揚。 去年，該獎頒予人權活動先驅、馬爾代夫前總統兼 氣候脆弱論壇 秘書長 尊敬的 Mohamed Nasheed 閣下 ，以肯定他在全球氣候行動中的領導作用，以及對環境可持續發展及脆弱國家權益的堅定倡議。

Flogaitis 教授向 Henley & Partners 及 Andan Foundation 致謝時表示：「我很榮幸能夠獲頒此獎。 這份以卓越標準、服務精神及家國故土傳承的深遠啟示為指引的工作獲得肯定，實屬榮幸。」